Canada: Mỹ Sắp Rời Bỏ Hiệp Ước Bắc Mỹ NAFTA; Canada Sẽ Kiện Mỹ Ở WTO Nếu Rời Bỏ NAFTA; NAFTA Tạo Ra 14 Triệu Việc Làm Cho Dân Mỹ

OTTAWA - 3 nước Bắc Mỹ thương lượng nhiều tháng không kết quả văn kiện NAFTA cập nhật – 2 nguồn tin từ chính quyền Canada báo trước chính quyền Trump sắp công bố nay mai quyết định giải kết với NAFTA, thỏa thuận mậu dịch Bắc Mỹ đạt đuợc hơn 2 thập niên trước.Các đơn vị tiền tệ và chứng khoán tại Canada và Mexico cùng giảm giá với tin này.TT Trump từng dọa rút lui nếu không hiện đại hoá – trong thời gian tranh cử, ứng viên Trump báo trước chủ trương thương luợng song phương để giảm khiếm ngạch mậu dịch. Ông từng nói NAFTA gây thiệt hại công nhân trong nuớc.3 phái đoàn định gặp nhau tại Montreal để họp vòng thứ 6 từ ngày 23 đến ngày 28-1.Muốn giải kết, chính quyền Trump phải báo trước nửa năm - nhưng, trường hợp này sẽ bị lập pháp phản đối.Dù vậy, các thị trường tài chính cảm thấy quan ngại – các chỉ số Wall Street giảm lần đầu tiên từ nhiều tháng.Viên chức của Royal Bank of Canada tin rằng Ottawa ngày càng thấy chắc Trump sắp tuyên bố giải kết, theo tiết lộ của 1 viên chức yêu cầu ẩn danh vì tình hình nhậy cảm.Mặt khác, 1 viên chức Washington dẫn lời TT cho hay “Tôi muốn rút – tái thương luợng kéo dài mà không thấy tiến triển”. Nhưng, 1 phát ngôn viên Bạch Ốc khẳng định “Không có thay đổi trong lập trường của TT về NAFTA”.1 trong các điểm gây bất đồng chính tại hội nghị hiện nay là về tỉ lệ cơ phận xe hơi do Hoa Kỳ chế tạo.Mặt khác, chủ tịch Phòng thương mại Hoa Kỳ báo động: phát triển kinh tế gây ra do luật giảm thuế và hạn chế các giám sát sẽ bị tiêu trừ nếu Hoa Kỳ bãi bỏ các thương luợng mậu dịch.Tại Mexico City, Bộ kinh tế từ chối bình luận.Hôm Thứ Tư, Thủ Tướng Canada Justin Trudeau nói rằng họ sẽ kiện Hoa Kỳ tại Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vì xâm phạm các luật lệ của hiệp ước toàn cầu.Nều Trump quyết định rút khỏi NAFTA thì đó sẽ là một trong những hành động mang lại hệ quả nhất của nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy.Mexico và Canada mua 584 tỉ đô la hàng xuất cảng từ Hoa kỳ trong năm 2016; gần 14 triệu việc làm của người Mỹ là do hiệp ước NAFTA tạo ra; và vô số công ty Hoa Kỳ đã xây dựng các hệ thống dây chuyền cung cấp qua các luật lệ của NAFTA.