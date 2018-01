Bắc Hàn: Sách ‘Fire and Fury’ Báo Trước Trump Thất Bại

SEOUL - Cơ quan ngôn luận của Pyongyang nhận xét: sách của nhà báo minh họa nội tình Bạch Ốc thời Trump tiên đoán thất bại của chính quyền Trump.Những lời kể của chiến lược gia Steve Bannon qua tập sách tựa đề “Fire and Fury: Inside the Trump White House” đang là đề tài bàn tán sôi nổi trong các tầng lớp xã hội Hoa Kỳ.Bài xã luận đăng báo Rodong Sinmum của đảng cầm quyền Bắc Hàn mô tả sách của ký giả Michael Wolff là chống Trump gồm những thẩm định cho phép tiên đoán nội các Trump không thành công, là thất bại chính trị của TT tỉ phú New York.Cuốn “Fire and Fury” này cũng điểm qua 1 số thông tin về tâm thần không ổn định của ông Trump, là không thích hợp với vai trò lãnh đạo hành pháp và tổng tư lệnh quân đội.