Đề Nghị Án Nặng: Chung Thân

HANOI -- Thăng không lên nổi, mà Thanh cũng rè tiếng...Bản tin RFI ghi nhận rằng theo AP và Reuters hôm 11/01/2018, Viện Kiểm Sát đã đề nghị các bản án tù nặng nề trong vụ án tham nhũng lớn đang xét xử tại Hà Nội. Cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị đề nghị 14-15 năm tù giam, và án chung thân đối với cựu chủ tịch Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) Trịnh Xuân Thanh.Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị đưa ra tòa, đã bị loại khỏi cơ quan quyền lực này và cách chức bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, do những thiệt hại tại PetroVietnam trong thời kỳ ông làm lãnh đạo. Ông bị cáo buộc «cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng», và Viện Kiểm Sát đề nghị mức án 14-15 năm tù.Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch PVC cũng bị cáo buộc tội danh trên, thêm tội tham ô tài sản gây thiệt hại trên 150 triệu đô la, với tổng mức hình phạt là chung thân. Hôm thứ Ba 09/01, ông Thanh đã bác bỏ lời khai của các nhân chứng, cho biết ông nhận một túi xách đựng tiền hối lộ. Đức tố cáo Hà Nội đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trong một công viên ở Berlin và đưa về Việt Nam để xét xử.RFI ghi rằng phiên tòa xử hai quan chức cao cấp trên cùng với 20 bị cáo khác, được giữ an ninh nghiêm ngặt, sẽ kết thúc vào ngày 21/01. Vụ xử án này nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh, đặc biệt trong lãnh vực năng lượng và ngân hàng.Trong bản tin hôm Thứ Tư, Reuters dẫn báo chí trong nước cho biết ông Đinh La Thăng đã khai trước tòa rằng việc chỉ định PVC làm tổng thầu nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là theo quyết định của thủ tướng Chính phủ và của Bộ Chính Trị - mà lúc đó ông chưa phải là ủy viên.Tuy nhiên RFI ghi nhận các tựa đề bài báo trong nước có liên quan đến Bộ Chính Trị nay đã bị thay đổi. Hãng tin Anh không liên lạc được với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng khi trao đổi với VOA về đề nghị của Viện KSND, luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh nhận xét: “Mức án tù chung thân nghe có vẻ đỡ hơn là tử hình”.“Nhưng thân chủ của tôi đã bác bỏ những cáo buộc đó và tôi tin rằng mục đích buộc (ông Thanh) nhận tội đã được khẳng định trước khi quy trình tố tụng bắt đầu,” theo bà Schlagenhauf.Luật sư người Đức bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam vài ngày trước khi phiên tòa xét xử ông Thanh bắt đầu tại Hà Nội hôm 8/1.Trước đây bà Schalgenhauf và truyền thông Đức nhận định “án chung thân là rõ ràng đối với ông Thanh” trong một phiên tòa mà bà cho là “không công bằng.”Phiên tòa xét xử các cựu quan chức dầu khí dự kiến kéo dài trong 2 tuần.Việc xét xử ông Thăng, một Ủy viên Bộ chính trị đầu tiên bị đưa ra tòa trong nhiều thập kỷ qua, và hàng chục quan chức cao cấp trong một phiên tòa được coi là lớn nhất từ trước tới nay, theo luật sư Lê Khả Thành, một người có nhiều năm xét xử các vụ án tham nhũng ở Việt Nam.PetroVietnam và ngành ngân hàng là tiêu điểm trong cuộc chiến chống tham nhũng lớn chưa từng có từ trước tới nay được người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát động.Luật sư Lê Khả Thành cho rằng đây với phiên tòa này, cuộc chiến chống tham nhũng “không có vùng cấm” như cam kết của TBT Trọng, đang trở thành hiện thực.Trên danh sách về chỉ số tham nhũng của các quốc gia năm 2016 do tổ chức Transparency International công bố, Việt Nam xếp hạng 113 trên 176.Bản tin BBC ghi nhận tóm tắt cáo trạng vụ án Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC): Cáo trạng truy tố tập trung vào trách nhiệm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao cho PVC làm tổng thầu dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.Viện kiểm sát nói ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN, vào năm 2011 có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định.Ông Thăng bị cáo buộc sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng 6.607.500 USD và trên 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích không đưa vào dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng.Ông Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC, bị cáo buộc chỉ đạo bị cáo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và trên 1.312 tỷ đồng.Cáo trạng nói Trịnh Xuân Thanh đã quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác, không đưa vào Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 119 tỷ đồng.