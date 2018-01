Mỹ Cấm AT&T Liên Doanh Với Hãng Huawei Của Trung Quốc

LAS VEGAS - 1 cuộc liên doanh giữa công ty Huawei (của Trung Cộng) và hãng viễn thông AT&T dự định loan báo tại Las Vegas hôm Thứ Ba, không xẩy ra vì thương luợng bị bãi bỏ vào phút chót.Huawei Technologies muốn cung cấp điện thoại tinh khôn của họ kèm theo dịch vụ di động của AT&T.Sự bất thành này, là thoái bộ lớn với nhu cầu phát triển toàn cầu của Huawei, có thể đe dọa giao thương Hoa-Mỹ.Cựu viên chức thương mại Trung Cộng và các chuyên gia ngờ rằng Beijing sẽ trả đũa.Thương luợng ngưng vì áp lực chính trị, theo tin từ trang mạng The Information – AT&T bị ép ngưng sau khi 2 ủy ban tình báo QH gửi văn thư tới “ủy hội viễn thông liên bang - FCC” nêu quan ngại về kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Trung Cộng bằng hoạt động của 1 doanh nghiệp viễn thông lớn trong nước.Mới đây, ủy ban đầu tư ngoại quốc của liên bang bác bỏ dự định mua MoneyGram của Ant Financial, 1 vệ tinh của Alibaba đang làm chủ báo South China Morning Post, vì các quan ngại về an ninh.Ông He Weiwen, cựu tham vấn của toà lãnh sự Trung Cộng tại New York, tin rằng Washington lo ngại về nỗ lực đầu tư ngoài nước của Beijing, và về âm mưu lấy chuyển giao kỹ thuật từ đối tác Hoa Kỳ - ông He tiên đoán Beijing sẽ có phản ứng.