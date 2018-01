Myanmar: 2 Phóng Viên Reuters Bị Tố Vi Phạm Luật Thời 1923

NAYPIDAW - Sau gần 1 tháng bị giam, 2 phóng viên của Reuters là Wa Lone 31 tuổi và Kyaw Soe Oo 27 tuổi bị truy tố về các vi phạm luật từ thời thuộc địa “Ofiicial Secrets Act” – sự thực là họ tường thuật các kỳ thị chống lại người thiểu số Rohingya ở tỉnh bang Rakhine.Wa và Kyaw bị bắt tại Yangon hôm 12-12 về tội cất giữ “giấy tờ mật quan trọng” mà 2 anh khai là nhận đuợc từ 2 nhân viên cảnh sát.Bạo động kỳ thị người thiểu số theo Hồi Giáo gây thiệt mạng khoảng 6500 người Rohingya hồi cuối Tháng 8 và khiến hơn 600,000 người trốn chạy sang lân bang Bangladesh.Viên chức LHQ mô tả bạo động chống Rohingya tại Myanmar là “thanh lọc chủng tộc” như định nghĩa của sách giáo khoa.2 phóng viên bị giải trở lại nhà tù Insein chỉ sau 30 phút điều trần. Viên chức công tố không nhận đơn xin tại ngoại hầu tra – luật sư Khin Maung Zaw nói: toà hưá sẽ xem xét và cho biết quyết định khi mở phiên điều trần kế tiếp.Thủ đắc, thu thập, công bố tài liệu hay thông tin chính thức có thể giúp ích kẻ thù là tội có thể bị phạt bằng án 14 năm tù, theo quy định của điều 3.1c trong luật Official Secrets Act ban hành năm 1923, khi Myanmar là tỉnh Burma thuộc Đông Ấn, thuộc địa của đế quốc Anh.Hàng chục phóng viên mặc đồng phục đen để phản đối hành động đàn áp báo chí của chính quyền Myanmar – họ giuơng biểu ngữ mang dòng chữ “Nghề báo không là khủng bố”.Hoa Kỳ và Liên Âu yêu cầu Myanmar nhanh chóng trả tự do 2 phóng viên,Hôm Thứ Ba, tuyên cáo của Amnesty International hô hào phóng thích tức khắc.Trong tuần này, cựu TT Clinton đã lên tiếng, nhấn mạnh: tự do báo chí là cấp thiết với 1 xã hội tự do.Trong năm qua, ít nhất 11 nhà báo bị bắt tại Myanmar, gồm 2 công dân ngoại quốc.