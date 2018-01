Samsung Sẽ Ra Mắt Galaxy S9 Tại Triển Lãm Toàn Cầu 2018

Khoảng đầu tháng 01/2018, trong buổi họp báo được tổ chức ở Las Vegas nhân sự kiện CES 2018, Chủ tịch Samsung Mobile DJ Koh đã chính thức xác nhận Samsung sẽ công bố Galaxy S9, mẫu smartphone cao cấp đầu tiên của hãng trong năm 2018, tại sự kiện Triển lãm di động toàn cầu MWC, sẽ diễn ra trong tháng 02/2018.Trước đó từng có thông tin cho rằng Samsung sẽ giới thiệu Galaxy S9 rất sớm, ngay trong sự kiện CES 2018, nhưng theo khẳng định chính thức từ lãnh đạo Samsung, Galaxy S9 sẽ được giới thiệu trong tháng 02/2018, và có thể sẽ chính thức bán ra vào tháng 03/2018. Lịch trình mà Samsung đặt ra cho Galaxy S9 đã sớm hơn tương đối so với thế hệ Galaxy S8 hiện nay. Galaxy S8 được giới thiệu tại sự kiện Unpacked Event được tổ chức trong tháng 3/2017 ở New York, và bán ra sau đó một tháng vào tháng 04/2017.Chủ tịch Samsung Mobile cũng tiết lộ rằng Samsung đang lên kế hoạch ra mắt mẫu điện thoại gập foldable phone đầu tiên trong năm 2019. Lý do cho sự chậm trễ được cho là do trở ngại lớn đối với việc thương mại hóa sản phẩm bởi những khó khăn trong việc phát triển UX. Ông DJ Koh cho biết thêm, Samsung đang rất quyết tâm vượt qua trở ngại, và theo nhiều nguồn tin khác, có thể Samsung sẽ bắt đầu đưa thiết bị vào sản xuất hàng loạt ngay trong cuối năm 2018. DJ Koh cũng khẳng định kế hoạch triển khai Bixby 2.0 trong năm 2018, và nhấn mạnh rằng tới năm 2020, tất cả các thiết bị của Samsung sẽ đều hỗ trợ Bixby. Cũng với năm 2020, Samsung từng tiết lộ kế hoạch sẽ triển khai các tính năng trí thông minh nhân tạo AI cho nhiều sản phẩm điện tử gia dụng của hãng.Nguoivietphone.com.