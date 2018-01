Bà Bầu TQ Vào Mỹ Sinh Nở, Bị Bố Ráp; 40,000 Em Bé Sinh/Năm Ở Mỹ Từ Các Bà Bầu Vào Mỹ Bằng Visa Du Lịch; Trả Tiền Sinh Nở Ở Quận Cam Giá Rẻ, Làm Bệnh Viện Lỗ Thê Thảm

IRVINE, Calif.(VB) -- Nhiều khu chung cư Nam California bị bố ráp, nhằm phá vỡ các nơi được xem là khách sạn để các bà bầu Trung Quốc vào sinh con trên lãnh thô Hoa Kỳ, để em bé sẽ mang quóc tịch Mỹ.Bản tin NBC News cho biết các viên chức an ninh bố ráp The Carlyle, một khu sang trọng ở Irvine, Calif., nơi đón các bà bầu vào cư trú và đẻ con với giá trung bình từ 40,000$ tới 80,000$ mỗi bà bầu.Một trong các bà bầu nói với NBC rằng, “Tôi làm thế này để con tôi có nềng iáo dục tốt.”Không bà bầu nào bị bắt, họ được xem như là nhân chứng, và cứu thương có mặt vì lo rủi ro có bà bầu nào chuyển bụng.Claude Arnold, người phụ trách cuộc điều tra Bộ Nội Vụ ở Los Angeles, nói rằng không nhất thiết bất hợp pháp khi vào Mỹ sinh con, nhưng nếu nói dối về lý do vào Mỹ, đó là “tội gian lận visa.”Các viên chức an ninh bố ráp 20 địa điểm tại ba quận Los Angeles, Quận Cam và San Bernadino, nhắm vào ba đường dây “bà bầu du lịch vào Mỹ sinh con.”Những người tổ chức đã bị thẩm vấn, nhưng chưa bắt giam.Điều hành mạng lưới ở khu Carlyle (Irvine) là Chao Chen và Dong Li -- họ dùng trang web quảng bá, nói rằng sinh con ở Mỹ thì con tư5ự động có quốc tịch Mỹ, sẽ có 13 năm học vấn miễn phí, khi vào cao đẳng sẽ có trợ cấp tài chánh, và khi em bé đủ tuổi sẽ bảo lãnh toàn gia sang Mỹ.Khách được cố vấn về cách nói dối để xin visa, chỉ cách bay xuyên qua Hawaii, Las Vegas hay Nam Hàn để khỏi bị nghi ngờ khi tới sân bay Los Angeles, và chỉ cách hóa trang để che bụng bầu, theo hồ sơ an ninh bố ráp ghi nhận.Quý bà vào khu Carlyle, trả 3,000$/tháng để có căn chung cư 2 phòng, màn hình TV khổ lớn, có ban-công và trongs ân có hồ bơi.Tới kỳ sinh nở, họ được chở tới các bệnh viện Quận Cam, không trả giá đầy đủ (giá đủ là 25,000$) cho dịch vụ bình thường, nhưng được tính giá hạ để chỉ trả từ zero tới 4,000$, theo hồ sơ tòa. Như thế, bệnh viện sẽ lỗ bi thảm.Hồ sơ tòa ghi, tại một bệnh viện Quận Cam trong 2 năm có 400 em bé từ đường dây này chở tới.An ninh khám phá ra ba mẹ 1 em bé sinh hồi tháng 4/2014 chỉ trả tiền sinh nở 4,000$ nhưng lại xài xa hoa ở khac1hs ạn sòng bài Wynn Las Vagas Hotel và mua cả Rolex, Louis Vuitton, dùng một tài khoản với gần 250,000 đôla trong đó.Li không khai thuế, còn Chen không khai hàng trăm ngàn đôla lợi tức.Chen và vợ, Jie Zhu, lại kết hông iả rồi giả vờ ly dị.Một nghiên cứu nói rằng 40,000 em bé/năm sinh ra do các bà bầu vào Mỹ bằng visa du lịch.