Tựa Sách Của Michael Wolft làm Lợi cho Sách Của Hansen

WASHINGTON - Các tiết lộ về nội tình Bạch Ốc đuợc nhà báo Michael Wolff kể lại trong tập sách “Fire and Fury – Inside The Trump White House” là đề tài bàn tán sôi nổi trong công chúng từ mấy ngày qua – thị trường chứng kiến cuốn sách cùng tên “Fire and Fury” của 1 tác giả khác xuất bản năm 2009 lại đuợc tìm mua qua mạng.Hiện tượng này gây chú ý giáo sư Randall Hansen, chuyên khoa chính trị tại trường đại học Toronto (Canada), là tác giả ấn bản 9 năm trước.Ông Hansen nêu nhận xét trong 1 cuộc phỏng vấn của New York Times “Tôi không biết đây là sai lầm ở mức nào, hay bao nhiêu chú ý đã đuợc quảng cáo tạo ra”.Có thể 1 số người mua nhầm vì nửa sau của tên sách xuất bản năm 2009 là khác, là “Fire and Fury - The Allied Bombing of Germany 1942-1945”, mà tác giả là giáo sư Hansen.Twitter của ông Hansen ghi “Có thể tôi mắc nợ 2 nhân vật Bannon và Trump về doanh thu của tập sách 2009”.Ông nhận xét “Hiện tượng khôi hài này là vô giới hạn” - ngoài ra, ông nghĩ rằng sách của ông nói về các hậu quả của chiến tranh, cũng là có ích với độc giả trong lúc nội các Trump đe dọa chiến tranh.