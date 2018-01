Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới Nhiệm Kỳ 2017-2022 Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Và Hội Đồng Quản Trị

Trong lễ ra mắt Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới.Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Nam California vào tối Chủ Nhật ngày 7 tháng 1 năm 2018, Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới (THPTVTTG) Nhiệm Kỳ 2017-2022 đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Tân Ban Chấp Hành và Hội Đồng Quản Trị.Tham dự buổi lễ ngoài một số qúy vị Chưởng Môn, Võ Sư, Võ sinh thuộc các môn phái về quan khách có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và phu nhân, cô Linh Lê đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, cô Jenny Trần đại diện TNS Janet Nguyễn, qúy vị Nhân sĩ, qúy vị đại diện Hội Đoàn, Đoàn Thể, các cơ quan truyền thông… Số người tham dự qúa đông nhà hàng không còn chỗ ngồi, một số thân hữu phải đứng bên ngoài.Kể từ ngày thành lập đến nay, Tổng Hội Phát Triễn Võ Thuật Thế Giới đã có nhiều cố gắng để kết hợp các môn phái võ thuật, bằng chứng trong nhiệm kỳ 2017-2022 nầy đã quy tụ một số đông các môn phái, thành phần tham dự vào Hội Đồng Quản Trị cũng như Ban Chấp Hành Hội phần đông nhữg người trẻ, có tài năng không những trong võ thuật mà còn là những Kỹ Sư, Bác Sĩ đã làm việc trong nhiều lãnh vực chuyên môn rất thành công trong xã hội, điều nầy cũng đã cho thấy những cố gắng của Tổng Hội hầu góp phần vào những sinh hoạt chung của cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới.Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Cựu Trung Tá Mũ Đỏ Phạm Đình Cung và Ban Hợp Ca Tổng Hội thực hiện.Điều hợp chương trình với 3 MC. Hồng Vân, Nina Dương và Bích Trâm.Tiếp tục chương trình Trưởng Ban Tổ Chức: Võ sư Nguyễn Phước Phillip, Phó Chủ Tịch Đặc Trách Nội Vụ, Viện Phó Kế Hoạch Viện Nghiên Cứu Võ Học Global lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy quan khách, qúy vị dân cử, đại diện dân cử qúy cơ quan truyền thông và toàn thể tham dự. Trong lời khai mạc ông cho biết: “Ngày hôm nay là tiệc tân niên của THPTVTTG hàng năm, và hôm nay cũng là ngày chúng tôi hân hạnh ra mắt tân Ban Chấp Hành của THPTVTTG, Nhân dịp nầy xin kính chúc tất cả qúy vị một năm mới an vui, hạnh phúc.”Sau đó ông mời võ sư Thiên Hà Lý Hoàng Tùng, Chủ Tịch THPTVTTG lên phát biểu nhân ngày ra mắt.Võ sư Chủ Tịch Lý Hoàng Tùng nói: “...Lời đầu tiên tôi xin được thay mặt THPTVTTG, kính gởi đến quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trải qua 24 năm kể từ ngày thành lập đến nay, THPTVTTG đã từ một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ bé, xa lạ, đến nay đã trở thành một tổ chức lớn mạnh, thành viên không chỉ trong phạm vi Hoa Kỳ mà còn lan rộng đến nhiều nước trên thế giới…” Sau khi đề cập đến cuộc bầu cử vào ngày 29.10.2017 và tiếp tục bầu chọn, bổ sung các chức vụ liên quan đến Hội Đồng Quản Trị của THPTVTTG, Võ Sư Lý Hoàng Tùng nói tiếp: “Nhận thức đây là một trọng trách lớn lao trước sự phát triển không ngừng của THPTVTTG, tân Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 -2022 quyết tâm: Cùng nhau xây dựng một thế giới võ thuật đầy Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. - Nâng cao nhân cách và trách nhiệm của thế hệ trẻ với gia đình, xã hội và đất nước. - Mang văn hóa và võ đạo đến cho thế hệ trẻ và vì thế hệ trẻ mà hình thành THPTVTTG. Một lần nữa, tôi xin thay mặt THPTVTTG chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị vui hưởng một mùa Xuân Mậu Tuất tốt đẹp nhất. Trân trọng kính chào.”Tiếp theo phần giới thiệu thành phần Ban Chấp Hành và Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 -2018 của THPTVTTG gồm có:Chủ Tịch: Võ sư Thiên Hà Lý Hoàng Tùng, nguyên Giám Định Trọng Tài cấp quốc gia; Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Võ sư Hoàng Phong Nguyễn Phước Phillip; Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Võ sư Văn Công Định; Tổng Thư Ký: Võ sư Dư Minh Tuấn; Tổng Thủ Quỹ: Doanh gia Nguyễn Đăng Sửu; Ngoài các nhân vật trên, ban tổ chức cũng giới thiệu 14 vị Phó Chủ Tịch đặc trách các phần hành quan trọng của THPTVTTG gồm các võ sư: Trần Như Đẩu, võ sư bác sĩ Kiều Quang Chẩn, Nguyễn Quang Đạt, Nelson Ortas, Hoàng Ngọc Diệp, Andy Nguyễn, Nguyễn Quang Đức, Huỳnh Minh Châu, võ sư bác sĩ Tim Hùng Nguyễn, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Khiêm, Nguyễn Phùng Thọ, Nữ HLV Võ Thảo Ly, nhà báo Nguyễn Phương Tấn, ông Nguyễn Kinh Doanh (Giám Đốc công ty khai thuế Los Angeles) là Phó Tổng Thư Ký, GS Lê Đình Trung là Phó Tổng Thủ Quỹ, Võ sư Đặng Công Hùng đặc trách đại diện châu Úc và võ sư Thierry Weber đặc trách tại châu Âu và châu Phi cùng các vị Cố Vấn Phát Triển, Cố Vấn Pháp Luật, Cố Vấn Chuyên Môn cùng lên sân khấu, trong đó có: Võ sư bác sĩ Phạm Gia Cổn, võ sư Trần Cửu, võ sư Bắc Phong Từ Võ Hạnh, Tiến sĩ Phan Ngọc Tiếu, LS Nguyễn Hồng Nhuận, LS Dina Nguyễn, Tiến sĩ Đỗ Vinh, Tiến sĩ Cai Văn Khiêm, cô Kimbery Đỗ, võ sư Kiều Công Lang, võ sư Bùi Duy Cảnh, võ sư Lê Quang Thế, bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ, BS Vũ Quang Bân, Dược sĩ Nguyễn Đình Thức, võ sư Hồ Bửu, võ sư Tấn Nhật Bích… cùng 15 vị Trưởng Ban trực thuộc Hội Đồng Quản Trị. Tất cả cùng đứng trên sân khấu để chụp hình lưu niệm.Trong phần phát biểu của qúy vị dân cử, qúy vị đại diện dân cử tất cả mọi người đều ca ngợi tinh thần đóng góp hữu ích của Tổng Hội Phát Triễn Võ Thuật trong sinh hoạt chung của cộng đồng nhất là về phương diện đạo đức, thể dục, đức dục cho giới trẻ tại hải ngoại, sau đó nhữg vị nầy cũng đã trao tặng bằng Tưởng Lục đến Tổng Hội để ghi nhận những đóng góp trên.Tiếp theo, Ban tổ chức lên ngỏ lời cám ơn các vị mạnh thường quân đã hỗ trợ hiện vật, hiện kim cho THPTVTTG, trong đó đặc biệt có giáo sư Lê Quý An, Giám Đốc Công Ty Avid Trang Châu tặng một xe đạp điện trị giá $900.00, một đầu máy Mixer Ampli hiệu Sure trị giá $300, hai Micro hiệu Sure trị giá $300 và Võ sư Nguyễn Phước Phillip, Tổng Giám Đốc NP Phillip Companies tặng bức tranh nghệ thuật trị gía $900.00 để xổ số gây quỹ.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng ăn cùng xem phần biểu diễn võ thuật. Mở đầu với phần biểu diễn của các võ sinh môn Hầu Quyền do võ sư Hoàng Ngọc Diệp hướng dẫn. Sau đó các võ sinh môn Taekwondo của võ đường do bác sĩ võ sư Kiều Quang Chẩn hướng dẫn, môn Khí Công Hoàng Hạc của bác sĩ võ sư Phạm Gia Cổn, Y Võ Đạo Dưỡng Sinh, Tây Sơn Tự Do, Cốt Công Tâm Pháp VN Dưỡng Sinh và Võ Lâm VN của chùa Liên Hoa. Qua những màn biểu diễn thật xuất sắc đã được tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn làm vang dội nhà hàng.Tiếp theo phần phát biểu của Võ Sư Trần Như Đẩu, Phó Chủ Tịch tổ chức và nhân sự cho biết về kế hoạch phát triển trong tương lai của THPTVTTG.Chương trình văn nghệ do sự điều hợp của Võ sư Văn Công Định, Nữ Phó Chủ Tịch Thảo Ly và ca sĩ Khánh Vân qua sự góp mặt của các ca sĩ Thảo Ly, Khánh Vân, Thanh Nga, Jennifer Thùy, Quốc Tuấn, Vy Vân, Ái Phương, Tony Lâm, Chu Tất Tiến v.v.. đã lần lượt trình bày các ca khúc về quê hương. Về Lính…Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số gây qũy.Kết thúc chương trình,Võ sư Nguyễn Phước Phillip, Trưởng Ban Tổ chức lên cảm ơn tất cả mọi người, chương trình kết thúc vào lúc 11 giờ tối.