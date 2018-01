Trèo Tường, Cứu Đói, Ghen, Mì Cay, Cá Chết, Di Tích

Xuân NiệmChúng ta nghe chuyện trèo tường, thường nghĩ tới chuyện hình sự. Vì ông bà mình có nhóm chữ “đào tường, khoét gạch” để chỉ việc đột nhập vào một nơi nào để rinh đồ đạc... Nhưng chuyện này không phải.Chuyện được VTC kể là ở Hà Tĩnh: Hàng chục phụ huynh trèo tường bế con vào lớp học...Tại Hà Tĩnh, hàng chục phụ huynh phải trèo tường để bế con vào lớp vì nhà trường đóng cửa với lý do hết giờ.Nên đặt câu hỏi: rủi có ai ngã, té chết hay bị thương, ai sẽ chịu trách nhiệm?Báo Dân Việt kể: Sau khi người chồng nhậu cùng bạn xong lại “lè nhè” với vợ rồi xảy ra cự cãi, H dùng tay đánh khiến vợ té xuống sàn nhà. Bực tức, vợ dùng dao đâm 1 nhát khiến H gục tại chỗ và tử vong.Ngày 9.1, Công an quận Tân Phú, TP.SG cho biết, đang tạm giữ hình sự Thạch Thị Sô Khum (SN 1980, ngụ tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Tr.M.H (SN 1987, ngụ tỉnh Sóc Trăng, là chồng của đối tượng).Cưú đói cho Nha Trang. Báo Giáo Dục VN kể: Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Khánh Hòa (bao gồm 500 tấn gạo đã xuất cấp theo Thông báo số 525/TB-VPCP ngày 10/11/2017 của Văn phòng Chính phủ) để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 12.Báo Lao Động kể: Trầm cảm bủa vây khiến giới trẻ muốn tìm đến cái chết...Mỗi năm số người tự sát do trầm cảm ở nước ta khoảng 36.000 - 40.000 người. Trầm cảm là căn bệnh xếp thứ hai trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu.Báo Người Lao Động kể: Cho rằng cô giáo Y. có quan hệ tình cảm với chồng mình, một nữ phụ huynh trường tiểu học trên địa bàn quận Ngô Quyền, Hải Phòng, đã dẫn người đến đánh ghen với những lời lẽ xúc phạm cô giáo.Ngày 9-1, bà Lê Thị Thủy, hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, xác nhận với phóng viên, nhà trường vừa nắm được sự việc hiểu lầm của phụ huynh T.C.S. đối với cô giáo Y.Báo Một Thế Giới kể chuyện những tô mì cay tới chảy nước mắt: Nửa năm vất vả, ngày đạp xe 45 phút tới quán mỳ cay ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và làm từ 9 giờ sáng tới 10 giờ đêm với lương 6 triệu, thế nhưng cô rửa bát 49 tuổi bị chủ quán đuổi việc và quỵt 14 ngày lương khi xin phép vào bệnh viện chăm sóc cho mẹ bị gãy chân....Sau khi bị dân mạng tổng sỉ vả và kêu gọi tẩy chay, chủ quán mì cây hốt hoảng xin lỗi cô rửa bát và hứa sẽ giải quyết tiền lương còn thiếu.Báo Tuổi Trẻ kể: Chủ dự án Ocean View Nha Trang tại hai phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường, Nha Trang (Khánh Hòa) đã bị phát lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Việt Hùng (44 tuổi, cư trú Xuân Thủy, Thảo Điền, quận 2, TP.SG), giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Thiên Nhân II, chủ dự án Ocean View Nha Trang.Báo SGGP kể: Ngày 9-1, ông Nguyễn Đình Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã xác định được nguyên nhân vịt và cá chết trên sông Phủ.... Kết quả, mẫu vịt cho kết quả âm tính với vi rút cúm gia cầm và với bệnh dịch tả vịt. Vì vậy, hiện tượng vịt chết trên không phải do dịch bệnh. Còn hiện tượng cá chết đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân vì số cá chết đã bị phân hủy nặng, không đủ điều kiện để lấy mẫu xét nghiệm.Bản tin Infonet: Ông Hà Văn Tân - Trưởng Công an huyện Na Rì (Bắc Kạn) vừa thông tin: Trưa ngày 9/1, đơn vị đã bắt được nghi phạm gây ra vụ nổ mìn ở nhà người tình là Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, trú xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) sau nhiều ngày mật phục.Báo Giao Thông kể: Doanh nghiệp ô tô “khủng” trốn thuế, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài...Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, doanh nghiệp này đã làm giả hồ sơ trốn thuế, cấu thành tội buôn lậu....Được biết, tháng 12/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty CP ô tô Âu Châu (Euro auto) - nhà nhập khẩu ô tô BMW trên cơ sở căn cứ theo kết quả điều tra, xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập và sau khi trao đổi thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.Bản tin VnExpress kể: Khu di tích quốc gia 300 năm hoang phế ở Sài Gòn...Lò gốm Hưng Lợi (quận 8) là di tích khảo cổ học duy nhất trong nội thành TP SG nhưng đang bị bỏ hoang, giống nơi chứa rác.Cách trung tâm TP SG gần 10 km, lò gốm cổ Hưng Lợi (phường 16, quận 8) là một trong hai di tích khảo cổ cấp quốc gia.Bản tin VTC News kể: Bắt 3 đối tượng nghi phóng viên cưỡng đoạt tài sản tại Bắc Giang...Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang 3 đối tượng trú tại TP Hà Nội có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Nguyễn Văn T....Trước đó, ngày 3-1, Hải, Huân, Lợi đến nơi ở của anh T nói rằng cơ quan báo chí nơi các đối tượng công tác nhận được đơn tố cáo anh có quan hệ nam nữ bất chính.Báo Hà Nội Mới kể: Trầm cảm do "nghiện" Facebook, cô gái bị bố mẹ đánh thuốc mê để đưa đi viện.Khoa Cấp tính nữ, Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 mới tiếp nhận một nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội có dấu hiệu trầm cảm nặng do nghiện mạng xã hội, đến mức gia đình phải “đánh thuốc mê” mới có thể đưa con vào viện điều trị.