Cúm Lan Khắp Cali, Tệ Hại Nhất 10 Năm

CALIFORNIA -- Tử vong cho bệnh cúm đang gia tăng trên khắp tiểu bang California, nơi mà đã có 27 người dưới 65 tuổi thiệt mạng, theo các giới chức tiểu bang cho biết hôm Thứ Ba tại một cuộc họp báo.Số người thiệt mạng do cúm có thể cao hơn nhiều, nhưng tiểu bang không ghi tỉ lệ tử vong những người cao niên trên 65 tuổi, theo Bác Sĩ Gil Chavez, nhà dịch học tiểu bang làm việc tại Bộ Y Tế California, cho biết.“Chúng ta mới chỉ bước vào đầu mùa, nhưng nhiều dấu chỉ cho thấy còn tệ hại hơn,” theo Bác Sĩ James Watt, Trưởng Phân Ban Bệnh Truyền Nhiễm của Trung Tâm Kiểm Soát Các Bệnh Truyền Nhiễm thuộc Bộ Y Tế California, cho biết. Ông nói rằng mùa cúm bắt đầu vào tháng 11, một tháng sớm hơn mọi năm, và các mức độ người bệnh vào bệnh viện và tử vong thì cho thấy năm nay cao hơn mức cao tiêu chuẩn.Watt cho biết có thể tiểu bang hiện đang chứng kiến số người chết cao hơn, so với cùng kỳ năm trước, nhưng ông cũng cho biết rằng mùa cúm đến sớm thì cũng sẽ hết sớm.Chavez nói rằng hầu hết người chết đều là người lớn, và 70% là không chích ngừa.“Đây có vẻ là một trong những mùa cúm tệ hại nhất mà chúng ta từng chứng kiến trong 10 năm qua,” theo Chavez cho biết thêm. “Nhưng chúng ta không biết đến bao giờ thì mới hết.”Tin tức từ các bệnh viện tại Los Angeles, Quận Cam và khắp vùng Inland Empire đang chứng kiến số bệnh nhân vào các phòng cấp cứu với số lượng cao.Tại Quận Cam, 4 người dưới 65 tuổi đã thiệt mạng do các bệnh liên quan đến cúm, và khoảng 1,773 trường hợp đã được báo cáo kể từ ngày 1 tháng 10, theo Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam cho biết.Tại Quận San Bernardino, sở y tế phúc trình cho biết các trường hợp cúm đã gia tăng 33% trong chỉ 2 tuần, từ 38 lên tới 150 bệnh nhân cúm. Sở y tế quận này cũng cho biết có 3 người chết do bị cúm.