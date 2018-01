30 Nghị Sĩ Chống Việc Loại Bỏ Tính Trung Lập Của Internet

WASHINGTON - Nghị sĩ Ed Markey (đại diện cử tri Massachusetts) báo tin: đồng viện Claire McCaskill là vị dân cử thứ 30 ký tên tham gia nghị quyết của Thượng Viện chống lại kết quả biểu quyết của “ủy hội viễn thông liên bang - FCC” loại bỏ quy chế trung lập của các hãng cung cấp dịch vụ internet.30 phiếu là túc số luật định cho phép Thượng Viện đưa 1 vấn đề ra hội nghị khoáng đại thảo luận và biểu quyết.Twitter của ông Markey mô tả ý định của bà McCaskill là 1 bước quan trọng bảo vệ tính cách tự do và cởi mở của mạng thông tin.Không có những quy định về tính trung lập, các nhà cung cấp sẽ mặc tình ngăn cản khách hàng tiếp cận hay làm giảm tốc độ của đối thủ, tuy đã có cơ chế “ủy hội thương mạng liên bang – FTC” là thẩm quyền giám sát.30 nghị sĩ chống lại FCC gồm 29 nguời của đảng DC và nghị sĩ đôc lập Verbie Sanders.Nhưng, họ đối diện khó khăn bởi nghị quyết không có nghị sĩ CH nào tham gia, là dễ bị bác khi biểu quyết.Dù vậy, Free Press và các hội đoàn ra sức vận động – thăm dò trong tháng qua của University of Maryland cho thấy 83% cử tri, gồm 75% theo phe CH, ủng hộ quy chế trung lập của truyền thông.Giám đốc chính sách Matt Wood của Free Press nói “Ủng hộ quy chế trung lập của truyền thông không đòi hỏi viên chức dân cử phải suy tính sâu xa, bởi đa số cử tri đã sẵn đoàn kết chống lại cuộc tấn công internet cởi mở từ chính quyền Trump – ông Wood nhấn mạnh: bảo vệ thế trung lập của internet cũng là bảo vệ tự do ngôn luận, quyền chọn lựa và canh tân bằng mạng.