Mỹ, Phi: Tố TQ Tiếp Tục Quân Sự Hóa Biển Đông

WASHINGTON - Hoa Kỳ tố cáo Trung Cộng tiếp tục quân sự hoá khiêu khích tại các khu vực tranh chấp thuộc Biển Đông, đưa tàu chiến tới tuần tiễu với lý lẽ bảo đảm tự do hàng hải trong vùng, theo tuyên bố của cố vấn Brian Hook, chuyên gia về chính sách châu Á tại Bộ ngoại giao.Cố vấn Hook cho biết vấn đề này đã đuợc nêu lên trong các đối thoại ngoại giao và an ninh.Trung Cộng không ngừng xây dựng cơ sở hạ tầng tại Biển Đông, gồm sân bay, radar có thể dùng vào các mục tiêu quân sự.Trong 1 hội nghị nối mạng, cố vấn Hook nói rõ “Chúng ta để cho họ biết chúng ta tiếp tục bay, tuần tiễu hàng hải và mọi hoạt động mà luật quốc tế cho phép”.Chính truyền thông Trung Cộng xác nhận việc xây dựng hạ tầng cơ sở diễn ra tại 1 diện tích 290,000 mét-vuông thuộc Biển Đông.Cơ quan Asia Maritime Transparency Initiative báo tin trong tháng qua: Trung Cộng đã xây dựng radar tần số cao trong vùng, ngoài công sự ngầm có thể cất chưá bom đạn. Beijing đang định phóng 10 vệ tinh theo dõi Biển Đông ngày và đêm – họ không ngừng yêu cầu Washington đứng ngoài các tranh chấp về biển đảo tại Biển Đông.Mặt khác, cố vấn Hook loan báo Hoa Kỳ phản đối sự mở rộng hoạt động hàng không dân sự tại eo Taiwan.4 đường bay mới đuợc loan báo tuần qua và Taipei không đuợc tham khảo.Trong kế hoạch hiện đại hoá quân đội, Trung Cộng đang phát triển đội hàng không mẫu hạm, bắt đầu đóng chiếc thứ 3, cùng lúc hải quân tự huấn luyện phi công. Mới đây, Trung Cộng tập trận mô phỏng 1 chiến dịch bao vây Taiwan.Cố vấn Hook nói “Hoa Kỳ phản đối các hành động đơn phương như thế, khuyến khích Beijing và Taipei đối thoại xây dựng”.Liên quan đến tình hình Biển Đông, một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 9 tháng 1 nói rằng, “Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm 8/1 tuyên bố nước ông sẽ nộp đơn khiếu nại chính thức đối với Trung Quốc, nếu xác minh được rằng cơ sở vật chất trên đá Chữ Thập đã được "quân sự hóa".“Truyền thông Philippines trong tuần qua đã bày tỏ quan ngại qua các bài báo nói rằng đá Chữ Thập (tên tiếng Anh là Fiery Cross), một phần trong quần đảo Trường Sa, đã được trang bị để đóng chức năng là một căn cứ không quân ở Biển Đông.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Một chương trình cuối năm do một đài nhà nước Trung Quốc phát sóng chiếu cảnh quay đảo đá từ trên không, gây ra lo lắng. Sau đó, một trang tin ở Hồng Kông cho hay đường băng dài 3.125 mét trên đảo đã được nâng cấp để phục vụ máy bay ném bom chiến lược H-6K.“Ông Lorenzana được Thời báo Manila trích lời nói rằng chính phủ Trung Quốc đã đồng ý một cách cụ thể về không quân sự hóa các hòn đảo khi chúng được Philippines bàn giao.“"Nếu họ đã đưa binh lính lên đó và thậm chí cả vũ khí có thể tăng cường phòng thủ của họ ở đó... đó sẽ là một sự vi phạm những gì họ đã nói", ông Lorenzana nói.”