Chống Án Tử Hình Vụ Nổ Súng Ở Đắk Nông

Bản án tử hình người nông dân nổ súng chống công ty tư nhân cướp đất tại Đắk Nông đã làm cho người dân bất bình phải lên tiếng phản đối bản án bất công qua việc 5 tổ chức xã hội dân sự và hàng trăm người ký tên bản tuyên bố đòi xem xét lại, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Năm tổ chức xã hội dân sự cùng hằng trăm cá nhân ký tên vào một bản tuyên bố, yêu cầu Chủ tịch nước và Tòa án Tối cao của Việt Nam cần phải nghiêm túc xem xét lại vụ án và bản án tử hình đối với nông dân nổ súng chống công ty tư nhân cướp đất ở Đắk Nông.“Bản tuyên bố đề ngày 8 tháng Giêng, ghi rõ những người ký tên trong bản tuyên bố này nhận thấy bản án mà Tòa án tỉnh Đắk Nông tuyên cho các nông dân đã buộc phải nổ súng trước sự đàn áp và phá hoại tài sản của người dân trong thời gian dài là quá nặng và không có công lý; do đó là công dân Việt Nam và người gốc Việt cần thiết và đòi hỏi Nhà nước ‘của dân, do dân, vì dân’ phải thực thi công lý.“Nhà báo độc lập Võ Văn Tạo, một người ký tên trong bản tuyên bố vào tối ngày 9 tháng Giêng, từ Nha Trang cho RFA biết:““Sự việc đau lòng ở Đắk Nông làm cho dư luận, rất nhiều người bị sốc. Khi tôi nhận được bản tuyên bố để yêu cầu Nhà nước xem xét lại bản án này thì lập tức tôi ký. Tôi cũng đưa lên trang Facebook của tôi, đồng thời tôi cũng liên lạc với một số trí thức mà tôi quen biết ở trong và ngoài nước để họ cùng tham gia ký. Rõ ràng thì tâm sự và ý muốn của tôi cũng trùng hợp với ý muốn của rất nhiều người, cho nên kết quả ký cũng rất nhanh. Chúng tôi cho rằng bản án này vô cùng bất công.”“Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Nội dung bản tuyên tuyên bố nêu lên 6 điểm để chứng minh bản án đối với các nông dân ở Đắk Nông là bất công và phi lý, bao gồm: các bị cáo bị cáo buộc với tội danh ‘giết người’ hoàn toàn không phù hợp với diễn biến của vụ án cũng như hành vi của các bị cáo; nông dân Đặng Văn Hiến đã ra đầu thú nhưng không nhận được sự khoan hồng của pháp luật mà lại bị tuyên khung hình phạt nặng nhất là án tử hình; chính quyền tỉnh Đắk Nông và huyện Tuy Đức tắc trách trong việc giải quyết dứt điểm tranh chấp đất kéo dài tại địa phương, đã xem thường nguyện vọng chính đáng của người dân; luật pháp và cơ quan thực thi pháp luật không bảo vệ công dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ mà trở thành công cụ đắc lực cho các nhóm lợi ích để cướp đất của dân; quy định pháp lý về chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai đã tạo ra quyền lựu nguy hiểm để tước đoạt đất của người dân; và xã hội sẽ bị bất ổn, rối loạn khi người dân không còn niềm tin vào pháp luật cũng như các cơ quan thực thi pháp luật.“Tính đến tối ngày 9 tháng Giêng năm 2018, đã có 5 tổ chức xã hội dân sự và gần 400 cá nhân ký tên vào bản tuyên bố này.“Trong hai ngày 2 và 3 tháng giêng vừa qua, tòa án tỉnh Dak Nong tiến hành phiên xử vũ nổ súng chống công ty tư nhân phá cây trồng của dân tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Dak Nong. Ông Đặng Văn Hiến bị tuyên án tử hình với cáo buộc giết người.”