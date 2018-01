Hội Đồng Hương Thân Hữu Phước Long Hội Ngộ Xuân 2018

Hình ảnh trong hôi ngộ tân xuân 2018 của Hội Đồng Hương Thân Hữu Phước Long.Santa Ana (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Majesty Seafood Restaurant, thành phố Santa Ana vào lúc 11 giờ trưa chủ Nhật ngày 07 tháng 1 năm 2018 Hội Đồng Hương Thân Hữu Phước Long đã tổ chức tiệc Hội Ngộ Xuân 2018. Như thông lệ hằng năm, bên ngoài nhà hàng trưng bày rất nhiều hình ảnh về Phước Long xưa và nay cũng như một số hình sinh hoạt của lần trước để tặng đồng hương thân hữu Phước Long.Tham dự buổi hội ngộ ngoài một số đồng hương Phước Long, phần đông những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã phục vụ tại Tỉnh cũng như Tiểu Khu Phước Long trước năm 1975, ngoài ra còn có một số thân hữu, qúy cơ quan truyền thông, về từ xa có cựu Thiếu Tá Đặng Vũ Khoái cựu Quận Trưởng Đôn Luân (Đồng Xoài) và phu nhân cùng gia đình đến từ Oakland, Hồng Văn Trường đến từ Arizona, Phạm Toàn đến từ New Jersey. Đặc biệt có cựu Đại Tá Nguyễn Văn Ưng 100 tuổi cựu Chỉ Huy Trưởng Thiếu Sinh Quân và một số đến từ Bắc California, San Diego.Điều hợp chương trình MC. Hoàng Xuân LaiNhư thông lệ hằng năm, trước khi vào lễ chính thức Ban tổ chức mời tất cả qúy đồng hương và thân hữu ra phía trước nhà hàng để chụp hình lưu niệm.Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm, trong phút mặc niệm mọi người cũng tưởng nhớ đến những chiến hữu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ quê hương Phước Long cũng như những đồng hương đã qúa vãng.Sau đó ông Hội Trưởng Nguyễn Văn Thành lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người, ông tiếp: “Sự có mặt của chúng ta ở đây trong giờ phút nầy, đúng nghĩa là chúng ta đến với một ngày hội không riêng với anh em trong ban chấp hành mà có lẽ tất cả anh em chúng ta đều có cùng một ý tưởng. Chúng tôi chủ quan mà nghĩ như thế, vì nếu không quan tâm đến ngày ‘Hội Ngộ Phước Long’ thì có lẽ chúng ta đã không đến đây mà đã dùng một ngày cuối tuần cho những bận bịu hay những điều vui thú khác.Nhưng qúy vị đã đến trong ngày ‘Phước Long Hội Ngộ’ chứng tỏ rằng hai chữ Phước Long vẫn còn ngự trị trong tim, cho dù đã 43 năm xa cách. Những hình ảnh như: Núi Bà Rá, dòng sông Bé, Rừng cây Cao su, cây Lồ ồ, Sóc Bom Bo, người M’Nông, người S’tiêng.v.v… vẫn hiện diện trong tâm trí chúng ta, cho dù đã gần nữa thế kỷ vùi sâu vào dĩ vãng… Khí thiêng sông núi Phước Long phải chăng đã thấm nhập vào máu thịt của chúng ta, những người dù là quân dân hay cán chính mà đã một thời đi trên đất Phước Long, thở không khí Phước Long, nhất là đã cùng nhau đối diện với hiểm nguy gian khổ trong chuổi ngày chinh chiến điêu linh chống cộng quân xâm lược trên vùng trời Phước Long với bạt ngàn rừng xanh đất đỏ… Dù đã thua nhưng không bại, nhất địng chúng ta không bại ở tinh thấn của những người đã từng quyết tâm chống cộng sản cho đến hơi thở cuối cùng!...” Cuối cùng ông kêu gọi: “Ngoài nổ lực vì bản thân và gia đình, các bạn hãy dành thì giờ cho tổ quốc Việt Nam, và khi có thời cơ, các bạn hãy xăn tay áo chớ không thụ động chờ thời. Hãy góp sức miình dành lại tổ quốc Việt Nam khỏi bàn tay nhem nhuốc, độc tài tàn bạo của cái đảng vô thần đang hủy hoại cả tiiến đồ của Dân Tộc Việt Nam…”Ông Nguyễn Thúc Di, trưởng ban tổ chức, lên chào mừng quan khách và đồng hương thân hữu, sau đó ông giới thiệu thành phần tham dự, trong dịp nầy ông cho biết: “Tỉnh Phước Long của chúng tôi là một tỉnh nhỏ và chịu nhiều bom đạn trong thời chiến, nên số đồng hương được ra hải ngoại không có là bao nhiêu, tất cả được sống rải rác ở nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ và những quốc gia khác. Nhưng hàng năm, ban tổ chức cũng kêu gọi mọi người về hội ngộ trong dịp Xuân về để cùng hỏi thăm, chia sẻ ngọt bùi, chúc mừng sức khỏe và ôn lại những thời gian cùng chiến đấu bên nhau.”Chắc qúy vị qúy bạn còn nhớ, khởi đi từ 2005, hôm nay là kỳ hội ngộ lần thứ 12 của chúng ta. Mỗi dịp Xuân về, cũng là thời điểm để nhắc nhở một nổi đau mà chúng ta không thể nào quên: Đó chính là thời điểm Phước Long thất thủ!” Ông tiếp, tôi vẫn nhớ như in, tháng 12 năm 1974, khi Chi Khu Phước Bình vừa hoàn thành hang đá Belem để chào mừng Chúa Giáng Sinh thì lần lượt Đồng Xoài, Đức Phong thất thủ và chiến trường cũng ào ạt tới với Phước Bình và tỉnh lỵ. Trong nỗi xúc động. Ông nói tiếp, “Và rồi, chúng ta đều biết, trong tình thế bị cô lập, phải đối đầu với cộng quân bằng tương quan binh-ba-hỏa- bảy nghiêng về địch. Đau đớn thay, ngày 7 tháng 1, 1975 tỉnh lỵ Phước Long bị cộng quân tràn ngập! Đó là nỗi đau chung đó, nỗi đau của Bà Mẹ Phước Long khi thẫn thờ nhìn con cái mình phải rả đàn tan nghé!” Cũng chính vì tình cảm đó mà đồng hương thân hữu Phươc Long hải ngoại chúng ta có được một mối dây ràng buộc dịu dàng, êm ái và bền lâu. Có thể nói dù bạn từ đâu đến, chúng ta vẫn là con một Mẹ, Bà Mẹ Phước Long với rừng xanh đất đỏ. Chúng tôi vô cùng cảm kích khi nhìn thấy những đồng hương Phước Long ở mãi tận Úc, Đức, Canada, Na Uy và một số tiểu bang Hoa Kỳ cũng tìm về với nhau trong ngày vui đoàn tụ nầy. Ông rất vui mừng khi nhìn thấy các hậu duệ, con cháu của đồng hương Phước Long nay đã trưởng thành và nhiều em thành đạt trong các lãnh vực khác nhau cũng đã về đây tham dự. Ông xin mọi người dành cho các cháu một tràng pháo tay cổ võ tinh thần những bạn trẻ tham gia vào những sinh hoạt chung của hội.Sau lời chào mừng, Ban hợp ca Phước Long lên đồng ca nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.Tiếp theo phần giới thiệu và cảm ơn những ân nhân tặng qùa và ủng hộ tài chánh cho buổi hội ngộ.Sau đó là phần phát biểu của quan khách và đồng hương về từ xa.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn và xem chương trình văn nghệ do Ban văn nghệ đồng hương Phước Long thực hiện.Phước Long là một tỉnh lỵ được chính phủ Ngô Đình Diệm thành lập năm 1956. Phước Long có ngọn núi mang tên núi Bà Rá. Tỉnh Phước Long có bốn quận: Phước Bình (Châu Thành), Bố Đức (Bù Đốp), Đôn Luân (Đồng Xoài) và Đức Phong (Bù Đăng). Những địa danh này, không chỉ các anh em quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa biết đến mà hầu như dân miền Nam Việt Nam đều nghe nhắc đến, nhất là Đồng Xoài, Bố Đức với những trận đánh long trời lở đất giữa Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và quân Cộng sản Miền Bắc.Tỉnh Phước Long có những sắc tộc như “Stiêng”, người “Mnông”... có những địa danh nổi tiếng trong thời chiến như: Sông Bé, Bù Gia Mập, Đồng Xoài... thắng cảnh có Hồ Long Thủy, Sóc Bom Bo, có Nhà thờ Phước Bình, có Thánh Thất Cao Đài gần Hồ Long Thủy, có cầu Dak Lung trên đường vào Tỉnh Lỵ Phước Long...Trong lúc nầy chúng tôi tiếp xúc với ông Hội trưởng Nguyễn Văn Thành, được ông cho biết, Tỉnh Lỵ Phước Long thất thủ vào đầu Tháng Giêng năm 1975, mọi người bắt đầu di tản từ lúc đó và cũng kể từ đó một số người vào tù cộng sản, một số tìm đường vượt biên, vượt biển để đi tìm tự do, mai đến năm 2005 mọi người mới tìm về lại với nhau và cũng kể từ đó đến nay mỗi năm có một lần họp mặt. Mục đích để đồng hương có dịp tâm sự cùng nhau, trao đổi cho nhau những tin tức vui, buồn của kẻ mất người còn mà một thời đã cùng chung sống với nhau trên vùng đất thân yêu Phươc Long.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 987-8974, (714) 883-8057.