Chùa Liên Hoa Tiểu Bang Washington Tặng Cơm Cho Vô Gia Cư

Hình ảnh tặng cơm cho người vô gia cư của Phật tử Chùa Liên Hoa, TB Washington.(ảnh Đường Bình)Hôm nay thứ Bảy tháng Giêng năm 2018 Gia Đình Phật Tử chùa Liên Hoa Olympia cống hiến bửa cơm Free Meal For The Homeless tại thành phố Olympia Washington State.Đây là năm thứ Tư Bữa Cơm Từ Thiện của Gia đình Phật Tử dưới sự hướng dẫn của anh Huỳnh Khê và chị vợ trẻ vui tính phối hợp hướng dẫn các em đoàn viên cộng với sự nỗ lực của các anh Huynh Trưởng Gia đình Phật Tử chùa Liên Hoa hăng say làm công quả phục vụ cho cộng đồng.Sáng nay có khoản 20 người đến giúp việc. Công việc được anh Khê và mấy anh chị huynh trưởng sắp xếp chu đáo khiên cho bầu không khi vui nhộn.Bữa ăn thì bắc đầu lúc 5 giờ chiều nhưng mới có 3 giờ chiều nhiều thực khách đã đợi sẵn bên ngoài cửa. Anh Khê cho biết cứ mỗi hai tháng là tụi em làm một lần, mỗi bữa ăn có khi lên đến hơn hai trăm người.Thực đơn hôm nay gồm có Chicken Terriyaki, cơm trắng và legum saute cộng với hai trăm cuốn chả giò đặc biệt tự tay chị Hòa làm và tặng cho khiến cho bữa ăn hôm nay rất som tụ.Mổi năm Gia Đình Phật Tử Chùa Liên Hoa Olympia thực hiện 6 bửa ăn Free Meal For The Homeless, mổi bửa ăn khoản hai trăm người, vị chi mỗi năm các em cống hiến 1,200 phần ăn, trong bảy năm qua các em cống hiến bao nhiêu phần ăn, đó là một con số rất lớn để nói lên sự thành công của Chương Trình Free Meal For The Homeless của tổ chức Gia Đình Phật Tử Liên Hoa Olympia.Bài & Ảnh/Đưông Bình