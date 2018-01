Điều, Hoa Hậu, Đồng Hồ, SV Bỏ Học, Vẽ Bậy…

Xuân NiệmVậy là giảm xuất khẩu điều… Đơn giản vi thiếu nguyên liệu. Đó là hoàn cảnh ngành điều của VN.Báo Hải Quan nêu câu hỏi: Vì sao xuất khẩu điều thụt lùi trong 2018?Trong năm 2018, mục tiêu XK mà ngành điều đặt ra cả về số lượng lẫn giá trị đều thấp hơn năm 2017, với các con số lần lượt là 300 nghìn tấn và 3 tỷ USD....Vinacas nêu rõ: Lý do chính các DN đưa ra là Việt Nam chưa chủ động được nguồn nguyên liệu tại chỗ. Trong khi đó, nguyên liệu NK có giá quá cao, chất lượng kém.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Chiều 8/1, kiểm tra rà soát tại khu neo đậu tại B2, cảng Cát Lái, lực lượng kiểm soát của Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM phát hiện đối tượng Vũ Văn Huynh (SN 1982, trú tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) bó quanh người 95 chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Olympa Star (OP) bằng kim loại.Huynh thừa nhận mua lô hàng trên từ Singapore rồi đưa về Việt Nam để tiêu thụ.Bản tin Zing ghi nhận: 60% sinh viên năm nhất bỏ học.Thạc sĩ Nguyễn Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.SG, cho biết trong số hàng trăm sinh viên bỏ học, bị buộc thôi học mỗi năm của trường, khoảng 60% là các em năm thứ nhất.Báo Phap Luật kể: Cho rằng cô gái mượn tiền không trả, nhóm 6 thanh niên dùng xe máy đuổi theo. Cô gái chạy vào trụ sở PC45 nhưng vẫn bị đánh đến ngất xỉu.Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.SG vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người.Bản tin VietnamNet kể: Graffiti nguệch ngoạc nhem nhuốc phố cổ Hà Nội…- Những nét vẽ nguệch ngoạc, vô nghĩa và tùy tiện rải rác trên nhiều tuyến phố cổ Hà Nội khiến phố xá trở nên nhếch nhác..Báo Tuổi Trẻ kể: Phú Yên mất sổ họp vụ cho phá rừng làm dự án…Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tham mưu thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án New City sai quy định. Tuy nhiên, sổ họp UBND tỉnh bàn nội dung này để làm cơ sở ra thông báo kết luận đã mất!Báo SGGP kể: Quảng Nam cứu 2 tàu cá Đà Nẵng trôi dạt trên biển…Sáng ngày 9-1, các lực lượng chức năng và người dân TP Hội An (Quảng Nam) đã cứu kéo kịp thời 2 tàu cá của ngư dân quận Sơn Trà (Đà Nẵng) bị bứt neo, trôi dạt trên biển.VOV kể chuyện Sài Gòn: Cháy trong trường học, hàng trăm người tháo chạy…Đám cháy bùng phát từ khu phòng học ở tầng 2 của trường trường THPT Lê Qúy Đôn sau đó lan sang một số phòng học kế bên.Khoảng 9h ngày 9/1, đang trong giờ học thì khu vực tầng 2 của trường THPT Lê Qúy Đôn, số 110 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.SG xảy ra hỏa hoạn, khiến hàng trăm người vội vã tháo chạy.Bản tin Infonet kể chuyện Hà Tĩnh: Nghiêm cấm cán bộ say xỉn trong dịp Tết Nguyên đán.Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có chỉ thị nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức, đặc biệt đặc cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... say xỉn trong các ngày Tết.Báo Người Lao Động kể: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, ngày 8-1, Cục Báo chí đã có công văn số 26/CBC-BCTƯ đề nghị Tổng Biên tập Báo Lao động chỉ đạo phóng viên Đào Tuấn giải trình làm rõ về việc đã đăng nội dung miệt thị, xúc phạm danh dự đối với tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.Cục Báo chí yêu cầu căn cứ quy định pháp luật, quy chế của Báo Lao động xử lý theo quy định và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 12-1 tới.Báo Lao Động kể chuyện biển Thanh Hóa: khoảng 20h tối 8.1, tàu cá TH 91552 TS cùng 8 ngư dân trên tàu bất ngờ bị chìm trên biển, hiện còn 5 người đang mất tích.Theo đó, khoảng 20h tối 8.1, tàu cá TH 91552 TS cùng 8 ngư dân trên tàu bị chìm trên biển. Đến 7h40 sáng nay (9.1), tàu cá TH 91208 TS đã liên hệ với Đài TTDH Thanh Hóa trên tần số 7960kHz thông báo và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho tàu cá TH 91552 TS do tàu bị chìm tại vị trí có tọa độ 19°33'00N 106°57'00E, cách Thanh Hóa khoảng 60 hải lý.