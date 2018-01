Tổng Thống Trump và Tờ Sớ Táo Quân

Nói Chuyện Với Bình Dân Kỳ 2







… Một năm rồi, còn chưa rõ nữa sao?

Bài trước đã nói rõ ai được gọi là bình dân trong trong loạt bài này. Nay xin thêm vào định nghĩa có tính xã hội đương thời; bình dân được mời nói chuyện bao gồm những ai chưa bị nhiễm bệnh dịch ghét Trump, chửi Trump. Không nhiễm bệnh thì mới còn đủ khả năng nhìn thấy người ta bệnh như thế nào. Bệnh dịch nào cũng vậy, thường do cá nhân vô tình, bất cẩn, thiếu sự chăm sóc vệ sinh cho mình và do loại vi khuẩn có tính lây lan rất mạnh và rất nhanh. Ở xứ tự do, truyền thông thiếu lương thiện trong thời đại này cũng tương tự như thế.

Nay tuy hết lịch năm cũ nhưng tính đến ngày tròn năm làm việc của TT thì bài viết này chưa quá muộn. Hơn nữa, để chuẩn bị tổng kết cuối năm âm lịch và đón Tết ta, người viết xin nọp bản danh Mục Thành Tích của TT Trump sau đây để người làm sớ táo quân dễ bề tra cứu. Người đọc có đủ kiên nhẫn mới có thể đọc hết vì nó dài hơn tờ sớ táo quân thường niên của cộng đồng Việt nam tỵ nạn.

Bình dân thường nghe “đệ tứ quyền” tỵ nạn nói nhiều, có khi trung thực thì hiếm và mị dân thì có muôn ngàn; bỡi một lẽ duy nhất là ở đâu có phe đảng, bè phái thì ở đó có “phải đạo chính trị” hay nói rõ hơn là “cái đúng theo kiểu mị dân” (political correctness). Đã là bình dân đúng nghĩa thì ắt có cái thấy không khác sự thật. Nhưng khi đã bị truyền thông phe đảng ném chài và vô tình bị lọt vào các mẻ lưới của họ, như đàn cá chẳng may bị nạn thì bình dân tránh sao cho khỏi mất tự chủ để rồi thấy gà hoá cuốc.

Ví dụ, sau khi Liên bang Sô Viết sụp đổ và mỗi nước trở về với nền độc lập của mình, nhiều nhà báo từ đó đã liền đóng đinh trang sử này trong hòm kín; rồi họ cứ hoan hô và tin rằng thế là hết đời của một chủ nghĩa sai lầm. Nhưng thực tế, điều này chỉ đúng có một phần mà thôi! “Chủ nghĩa ấy sai lầm” là đúng nhưng bảo rằng tư tưởng chủ nghĩa Marxism đã hết đời, đã tan biến theo mây khói là đã mắc một sai lầm nghiêm trọng hơn. Và ngày nay, cũng còn một số người không ít đang tuyên truyền rằng sự sụp đổ ấy chỉ là do áp dụng chủ nghĩa xã hội không đúng cách! Bình dân thì khác, người bình tĩnh ắt thấy rằng sự sụp đổ là có thật nhưng chỉ là căn nhà bị sụp đổ, cơ chế sụp đổ. Nó xảy ra vì bản chất sinh mối mọt nhưng mơ ước và tư tưởng làm lại căn nhà kiều này lớn hơn, chắc hơn bằng một phương thức mới hơn chắc chắn vẫn tồn tại đâu đó, hoặc không chừng đang được thực hiện đàng sau những bức bình phong đẹp đẽ to lớn hơn trước mặt mọi người. Có ai bảo đảm rằng điều này không bao giờ có thể xảy ra? Hãy chịu khó, tự nhìn những gì đã và đang xảy ra khắp nơi như nhìn toàn bộ một bức tranh, ít nhất một lần xem sao.

Theo dõi một năm qua, bình dân đã thấy chưa có tổng thống nào hạ quyết tâm thực hiện tất cả những lời hứa trước quốc dân trong suốt mùa vận động như ông này. Ông rất tự tin và làm việc y như một nhà thầu xây dựng đang nắm bản vẽ “blue print” trong tay. Điều đó chứng tỏ rất và rất rõ ràng ông đã có chuẩn bị một nghị trình toàn cục rất chu đáo và nhất quán cho đất nước Hoa Kỳ trong hoàn cảnh thế giới hiện nay. Ông quả có cái nhìn hiện tình thế giới một cách chân xác và có viễn kiến hiếm thấy. Bình dân phải nói, trong tất cả các vấn đề, ông đã đi trước mọi người thật xa, kể cả dân gọi là trí thức “thứ thiệt” – loại “trí ngủ” thì miễn bàn. Ai không hiểu kịp thì cứ chạy theo đuôi những việc vụn vặt xảy ra hàng ngày, mà cảm thấy chướng mắt, ngứa gan mà sinh bệnh - bệnh ghét vì nó không giống mình, không giống cai hình ảnh mình đã vẽ bên trong. Đây cũng chính là một trục trặc, một hội chứng tâm lý mà các loại truyền thông bệnh hoạn, bất lương làm đất gieo mầm trái đắng chính trị - bệnh ghét Trump, chửi Trump đến điên cuồng.

Xem qua tiểu sử cá nhân, bình dân càng thấy rõ ông Trump từ ba mươi năm về trước, đã chuẩn bị ra phục vụ quốc gia khi nào ông thấy đất nước trở nên tồi tệ - theo như lời ông nói trên show bà Oprah Winfrey. Ông đã từng có những cuộc gặp gỡ TT Regan; ông đã trả lời trong các phỏng vấn thăm dò trên truyền hình về vấn đề này, và đã từng điều trần trước QH khi còn rất trẻ. Ông đã thành công trên thương trường, thành công trong ngành kiến thiết, làm chủ trên 500 công ty khắp nơi trên thế giới . . . Để đánh giá một con người cần xét qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, kể cả về việc tu thân, tề gia như thế nào và sau cùng là toàn bộ nghị trình hiện nay của đối tượng nghiên cứu. Thiếu cái nhìn này, cho dù anh là tiến sĩ, giáo sư, hay ông kẹ gì gì đi nữa vẫn mắc phải một sai làm rất căn bản, đó là thiển cận và nông cạn, còn loại nhà báo tép rêu tầm nhìn không quá mấy dặm thì đừng phí thời gian để nói. Không ít người tỵ nạn “làm tin” hay bình luận, chẳng những tự nhảy vào cái hố này mà còn dễ dàng bước xuống bực thang nhân cách thấp hơn bằng cách mạ lị một tổng thống như ông Trump.

Bình dân “vạn đại” chỉ nghe việc chứ không nghe người, nhất là nghe theo cái danh xưng chữ “sĩ” mà họ đã cho giới gọi là truyền thông thuê mượn rẻ hơn bèo - để lặp lại những gì mà TTDC tả khuynh đã nói như những con gà nuốt phải dây thun.

Riêng về phía ông Trump mặc dù bị chống đối và ngăn chặn của lưỡng viện QH, toàn bộ DC và một số bên CH cùng với TTDC bất lương có cả nhiều người tỵ nạn Việt nam chạy theo đánh phá từng kẻ tóc chân răng, gán ghép, mắng chửi, mạ lị, bôi lọ, đe dọa hay độc ác hơn là diễn kịch gợi ý xúi giục ám sát, cắt đầu tổng thống theo kiểu ISIS. . . , TT vẫn bình chân mà làm việc theo kiểu rất “Trump” và đã ghi thành tích lịch sử. Ông không theo khuôn mẫu chấp trước “tổng thống phải thế này hay thế kia” trong họ.

Sau đây là bảng tóm tắt danh mục thành tích có thừa mà tổng thống đã đạt được trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn nói trên trong cả năm qua 2017. Thành quả này cũng chính là bản vẽ làm nền tảng cho CH tiếp tục làm việc trong năm 2018. Và điều khác nên ghi vào lịch sử là TTDC HK cùng TT tỵ nạn tả khuynh và DC vì cố thủ thành trì đảng phái nên họ chỉ lo tấn công TT suốt năm và không mang lại thành công như ý. Có thể nói họ tiếp tục chơi trò boomerang và không hề có công gì để phục vụ dân chúng trong bảng thành tích dưới đây của TT Donald J Trump.

Câu hỏi còn lại là liệu một con người thế này có thể là người bị bệnh tâm thần không? - đừng nghĩ đến Trump, bỡi nếu là Trump thì không chừng người ta đã có câu trả lời trước khi suy nghĩ – con người thành công ít ai bì kịp từ nhỏ đến già, từ vị trí trong gia đình đến sự nghiệp vật chất và lên đến đỉnh cao quyền lực thế giới mà không nhờ ai bưng bợ đưa lên; một ngày phải nhận hàng trăm thứ tường trình từ mọi mặt và phải làm những quyết định quan trọng; trả lời hàng trăm câu hỏi; phát thao hang tram kế hoạch . . . để mang lại an bình và thịnh vượng cho quốc gia.

Tờ sớ này là bản sao sự thật trước mắt. Những ai tự thấy mình có gì bất thường, vô tình lầm lẫn vì bị tuyên truyền xuyên tạc, đầu độc suốt năm có thể lấy tờ sớ này mà giải. Bình dân nào muốn hiểu thêm và tự xác quyết một hướng đi đúng đắn cho chính mình cũng vậy. Nếu cần chứng minh cho bạn bè hay thân nhân tả khuynh, bất kể họ là tiến sĩ hay luật sư thao thao cãi chày cải cối, thì cứ copy hay in ra bỏ sẵn trong túi và nhắc rằng họ đừng quên con khủng long đã được ông Trump cỡi trói. Ai chưa bị lây nhiễm bệnh chửi Trump, ghét Trump thì dĩ nhiên không cần làm gì cả, hãy tìm một nơi nào ĐỘC LẬP, nói thẳng, nói thật không lòn cúi, nịnh bợ, không sợ thằng Tây hay đảng phái nào để ghé tai vào mà cười vui cho sướng cuộc đời, không uổng phí thời gian qúi báu. Những ai không thích nhìn Trump thành công thì càng dễ hơn; chỉ việc tắt máy hoặc chuyển sang link đường mật quen thuộc khác trước khi nổi cơn thịnh nộ có hại cho sức khỏe.

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA TT TRUMP TRONG 2017

TT đã ký 96 đạo luật, lớn nhất là luật Cải tố và cắt giảm thuế (22/12/2017) mà ông gọi là món quà giáng sinh cho dân HK; ký tuyên bố 119 sắc chiếu (Procalmation); ký 55 sắc lệnh

1. Lương của TT: TT Trump thực hiện lời hứa trong khi tranh cử, ông quyên tặng lương của ông – ông làm việc không lãnh lương, không cần buôn bán chính trị, hay bán bí mất quốc gia. Ai giàu có mà thích ông ta cũng đừng vội cống nộp, coi chừng ông không cảm ơn mà còn tố cáo.

2. Công du: Thành công vượt mức trong chuyến công du sang Saudi Arabi và chuyến công du lịch sử 12 nước Á châu. Ông đã để lại dấu ấn lịch sử quan trong qua sự tiếp đón long trọng, nồng hậu và những bài diễn văn làm thế giới bừng tỉnh, riêng người bị bệnh chửi Trump thì chắc là không.

Về Kinh tế:

Thị trường chứng khoán nở rộ, luôn ở đỉnh điểm. Ước tính hơn 5 ngàn tỉ dollars đổ vào thị trường. Chỉ số Dow Jones tăng đến trên 25,000 Nạn thất nghiệp giảm còn 4.1% thấp nhất trong vòng 17 năm qua.

Công việc làm:

Việc làm gia tăng theo chân chính sách vực dậy kinh tế của TT. Tạo được 1.7 triệu việc làm mới. Chỉ số thất nghiệp trong cộng đầong Mỹ đen cũng xuống thấp nhất trong 17 năm/như 228,000 việc mới nội trong tháng 11 Chương trình mới Tích hợp Hoa tiêu cho máy bay không người lái (25/10/2017) (a new drone Integration Pilot Program) sẽ đẩy nhanh tiến trình tích hợp máy bay không người lái vào hệ thống không phận quốc gia. (10/2017). Chương trình này sẽ tạo cơ hội tăng cường hiệu năng, công nghiệp sản xuất của HK, giúp củng cố an toàn công cộng và tạo ra hăàng ngàn việc làm mới. 2/11/2017 tuyên bố công ty sản xuất chất bán dẫn Broadcom Limited đang chuyển trụ sở từ Singapore sang HK. Công ty đã sử dụng hơn 7500 công nhân HK, con số này sẽ tăng lên theo cấp số nhân chi phí sẽ đến $20 tỷ Niềm tin của người tiêu dùng cao nhất trong 17 năm qua Niềm lạc quan trong giới doanh nghiệp cao nhất trong 16 năm Giá nhà tăng 6%. Số nhà bán tang gấp đôi so với cùng kỳ 610,000 (2017) /376,00 (2009) Niềm tin trong giới xây cất nhà gia tăng mạnh nhất kể từ 12 năm nay, cũng như thị trường lao động tăng lương gắn chặt với nhu cầu xây dựng. Chỉ số GDP gia tăng rất đáng kể hiện nay trên 3% và đang trên đà tăng trưởng vượt lời hứa của TT. (8 năm của Obama GDP chưa khi nào lên đến 2%) Lợi tức cá nhân gia tăng 0.4% trong tháng 5 2017 Sự thịnh vượng của hộ gia đình đạt được mức cao kỷ lục $1,7 nghìn tỷ trong quý thứ hai do giá trị tài sản tăng và lợi ích tài sản tăng lên. (Theo báo cáo Dự trử Liên Bang) (9/2017)

Qui luật về kinh tế và chủ trương tạo niềm tin, thúc đẩy động lực phục hồi và phát triển kinh tế:

Xoá bỏ qui luật không thích hợp:

Ngay sau khi nhậm chức, tháng giêng 2017, ông Trump xắn tay áo moi và xoá sạch ruột qui luật ràng buộc kinh tế không thích hợp của Obama. Có đến 860 qui luật loại này bị hủy; cứ16 cái bũ vứt đi thì một cái mới bỏ vào. Kinh tế HK trở lại như con khủng long được cỡi trói (Nói chuyện với bình dân kỳ tới) TT thành lập lực lượng gỡ bỏ những “qui luật giết chết việc làm” và gia tăng “cơ hội kích thích kinh tế” trong mọi ngành. Tháng giêng đã hoàn tất giai đoạn một chuơng trình cải cách qui luật tiết kiệm được 645 triệu USD. (American Action Forum). So với thời kỳ Obama, hơn 22700 qui luật áp đặt lên nước Mỹ tiêu phí thị trường tiêu thụ, doanh nghiệp, và công nhân hơn 120 tỉ mỗi năm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành hành pháp đã củng cố điều hòa ngân sách. Khoan dầu: Ký sắc lệnh cho phép mở rộng khoan dầu khì ngoài khơi và phát hành chương trình cho thuê để phát triển tài nguyên ngoài khơi. (4/2017). Lệnh này (12/2017) đã bãi bỏ sắc lệnh của Obama đã cấm khoan ở Bắc Cực và những phần thuộc Đại tây dương. Nông nghiệp: Ký sắc lệnh cho ngành nông nghiệp tìm hiểu và chấm dứt những qui luật không cần thiết ảnh hưởng đến chủ nông trại do hiệp ước NAPTA. Chăn nuôi: Hủy bỏ qui luật trói buộc các trại gà vịt làm ngăn trở sáng kiến, sự phát triển và đã đặt gánh nặng không cần thiết lên ngành chăn nuôi. (Dec. 2017) Hỗ trợ cho phụ nữ: Ký thông qua luật ủng hộ phụ nữ mở doanh nghiệp. (7/2017) Phát động Hội đồng Kích hoạt kinh doanh cá nhân và lãnh đạo của Phụ nữ HK-Canada cùng với Tủ tướng Canada Justin Trudeau Than đá: Ký sắc lệnh chấm dứt chiến tranh than đá (Obama áp đặt) ước lượng đã thiệt hại $81 tỉ /năm mang lại việc làm cho các mỏ than và công nhân đã bị đá ra khỏi lực lượng lao động trong khi chưa có gì thay thế cho họ Họ không thể ngồi chờ một tương lai trong mơ ước. Cải tổ tài chánh: Giảm thiểu ảnh hưởng luật Dodd – Frank. Chính phủ yêu cầu xem xét lại luật giám sát tài chính Dood-Frank (2/2017), thúc giục QH xóa bỏ thẩm quyền cũa Cục bảo vệ Tài chánh giám sát các ngân hang và các công ty tài chánh, trao quyền ấy lại cho các cơ quan quản lý khác của liên bang và tiểu bang. Các công ty lớn đầu tư tại Mỹ nhờ chính sách mở rộng. (Foxcom, Toyota, Ford…) TPP: Ký sắc lệnh rút chân khỏi hiệp ước TPP khi chưa thành hình (01/ 2017) Ông có lý do rất rõ ràng và đã lấy điều này làm nền tảng trong suốt mùa vận động tranh cử. Trong khi truyền thông tỵ nạn DC chưa có ông bà nào có chút kinh nghiệm kinh doanh, chưa có lần cực khổ ôm cặp chạy theo trợ tá ông Trump đây đó khắp thế giới mà lấy gì để bàn qua tán lại, bài bác luận tội TT Trump! (Hãy Nói chuyện với bình dân kỳ 3) Tái đàm phán NAFTA. Hiệp ước không công bằng, mang lợi ích cho đối phương trong lúc bất lợi cho HK. Từ lâu nay qua các đời TT không ai đặt vấn đề để tranh đấu cho quyền lợi của người Mỹ. Ký sắc lệnh đề xướng năng lượng độc lập G-7: Từ chối ký kết tuyên bố chung của G7 ((4/2017)vì các quốc gia khác không thể đồng ý bao gồm hỗ trợ cho nhiên liệu hạt nhân và nhiên liệu hoá thạch mà không có sự hỗ trợ cho hoà ước về khí hậu ở Paris. Vì vậy, G-7 không đưa ra một tuyên bố chung. Ống dẫn dầu: Ký sắc lệnh cho xây đường ống dẫn dầu, tạo 42 ngàn việc làm (Keystone Pipe line đã bị Obama cấm chỉ) (6/2017). Chẳng những thế còn rút ngắn thời gian chuyển dầu bằng phương tiện khác, tốn nhiều nhiên liệu, nhân công và còn ảnh hưởng đế môi trường- khí thải. Khuyến khích doanh nghiệp mới: Ký sắc lệnh taọ dễ dàng cho các doanh nghiệp mới bắt đầu và các chương trình tập sự (Tháng 6/2017). Khoan dầu trên đất công: Ký sắc lệnh cho gia tăng khoan dầu trên đất công cộng. (7/2017) Cứu các hảng dầu: Ký sắc lệnh (thàng Hai 2017) hủy bỏ một qui luật trong Dodd – Frank đòi các hảng dầu như Exxon Mobile công bố hồ sơ thuế và lệ phí họ phải trả cho chính phủ nước ngoài, làm tổn phí cho nghành này cả $385 triệu hàng năm. Thâm hụt mậu dịch: Ký sắc lệnh chỉ định xét duyệt và trình báo những thâm thủng mậu dịch nhằm để chỉnh đốn. Phạt: Hơn $2 tỉ tiền phạt định mức đối với Tàu và Canada (8/2017) về những dịch vụ bất hợp pháp Argentina: Thỏa thuận cho nhập thịt lợn vào Argentina lần đầu tiên kễ từ 1992, một thị trường có tiềm năng trị giá $10 triệu USA/năm Mexico: Đồng ý hạn chế xuất cảng đường thô và tinh chế sang HK, điều này có lợi cho ngành công nghiệp HK Russia: Từ chối không cho phép miễn trừ bất cứ công ty nào muốn hợp tác kinh doanh với Nga, vốn nằm trong biện pháp chế tài kinh tế bao gồm cả Exxon Mobil (4/2017)

23. Xúc tiến chủ trương mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ. Ký sắc luật (4/2017) ưu tiên cho quyền lợi doanh nghiệp và công nhân Mỹ, bảo vệ kỹ nghệ Mỹ từ cạnh tranh thiếu công bằng; cải tổ chương trình visa để bảo đảm các công ty không thay thế công nhân Mỹ bằng công nhân giá rẻ nước ngoài. TT thuyết phục các công ty Ford, Chrysler và Carrier Air Conditioners sản xuất và chế tạo các nhà máy ở Mỹ họ đã đầu tư 500 triệu đô la vào sản xuất mới của Mỹ, tạo ra 1.000 việc làm mới. Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử hợp đồng lớn nhất thế giới, sản xuất iPhone, tuyên bố 7/2017 rằng họ đã đầu tư 10 tỷ đô la ở Wisconsin để xây dựng một nhà máy với khoảng 3.000 công nhân trực tiếp và 22.000 công nhân gián tiếp



Trung cộng:

Chính phủ điều tra thép, nhôm của TC nhập vào HK làm hại cho an ninh quốc gia. Thép TC chiếm 26% và nhập vào Hk 20% (4/2017) Lần đầu tiên từ 2003, thịt bò Mỹ nhập vào TQ, thị trường trị giá $2.5 tỉ. (6/2017) Ký sắc lệnh điều tra hành vi của TQ trộm cắp sở hữu trí tuệ làm thiệt hại cho HK lên đến $600 tỉ. (8/2017) Thoả thuận thương mại và đầu tư trị giá $250 tỉ tạo nhiều công ăn việc làm cho công nhân, nông dân, và chủ nông trại Mỹ khi xuất cảng sang TQ và kích thích đầu tư vào HK (trong chuyến công du lịch sử của TT Trump) Canada: Bộ thương mại cùng hảng Boeing đã áp mức thuế 219% cho việc nhập cảng máy bay Bombardier của Canada vì họ đượ hỗ trợ bỡi chính phủ Canada và U.K tạo ra thị trường bất công. (9/2017) Đại Hàn: Bắt đầu tái đàm phán Hiệp định thương mại Tự do HK-Hàn quốc (9/2017)

Thuế: Cải cách và Cắt giảm thuế

Tổng thống ký luật cải cách, cắt giảm thuế ngày 22/12/2017, bộ luật cắt giảm và cải tổ thuế lớn nhất lịch sử kể từ thời Regan gần 30 năm về trước (13/8/1981). Bộ luật cắt giảm thuế cho dân do TT và lưỡng viện quốc hội đã đồng thuận sau một thời gian tranh luận, tu chỉnh và thông qua – DC chỉ tấn công và không thèm tham gia dù có hơn 85% dân số được hưởng lợi theo bộ luật này. Rất tiếc DC đã đi quá một nước cờ! (Nói chuyện với Bình Dân Kỳ tới)

Hai trong những lời hứa của tổng thống đã được thực hiện, Bẽ gãy gọng kiềm của Obama care (individual mandate), tháo khoán cho hàng triệu người trẻ khỏe được tự do quyết định mua hay không mua bảo hiểm hoặc lúc nào, hảng nào. . ., mà không bị phạt – móc túi. Đây chính là ngưỡng cửa chủ nghĩa xã hội. Hãy hỏi đồng bào Việt nam, hệ thống y tế ở đó như thế nào để biết thêm chi tiết. DC thúc đẩy phá thai, (kể cả rất trễ) tức là quyền giết sinh mạng thành quyền tự do quyết định bản thân của phụ nữ, nhưng sao lại không cho người ta cái quyền quyết định không bảo vệ bản thân như thế nào? 85% dân chúng được hưởng lợi trong luật thuế này. Các hảng xưởng lớn như Boeing, Comcast, nhà bank lớn như Welfargo, Fifth Third bank liền tuyên bố cho tiền thưởng và tăng lương cho nhân viên của họ. Tiền mồ hôi của công nhân cũng được trả lại cho họ nhiều hơn. Đây là sự thật bất khả đả bại. (Nói Chuyện với Bình Dân kỳ tới) (Chi tiết bình dân có thể xem ở “diendantraichieu” của Vũ Linh)

Bào hiểm sức khỏe:

Ngoài việc xoá bỏ điều luật bắt buộc mua bảo hiểm, một phần của luật thuế nói trên, TT ký sắc lệnh (12/10/2017) hướng dẫn ba cơ quan liên bang viết lại các qui định để khuyến khích thành lập các kế hoạch y tế rẻ hơn có thể mua qua ngoài tiểu bang mà không bị rang buộc bỡi các qui luật của Obamacare. Chủ doanh nghiệp nhỏ, các nhóm thương mại và người dân cùng tham gia mua bảo hiểm. TT muốn mở rộng các chính sách tạm thời thay thế những chính sách không bao gồm điều kiện sức khỏe có sẵn, chăm sóc người bị bệnh tâm thần, và những trợ cấp tốn kém khác. Luận cứ ra rả của TT thổ tả cho rằng 13 triệu người mất bảo hiểm thực ra đây là số người trẻ khỏe chọn không mua chứ không phải là bị đuổi ra khỏi bảo hiểm. Mở rộng các miễn trừ tôn giáo và đạo đức đối với phạm vi bảo hiểm bắt buộc theo Obamacare. Luật pháp của Obama đòi hỏi rằng gần như tất cả các kế hoạch bảo hiểm bao gồm thuốc kích thích phá thai và tránh thai, buộc người dân vi phạm tín ngưỡng tôn giáo hoặc đạo đức chân thành giữ tiền phạt cao, hoặc bỏ qua hoặc bảo hiểm sức khoẻ hoàn toàn. Các quy định cuối cùng tạm thời lưu ý rằng Hoa Kỳ "có lịch sử lâu dài về việc bảo vệ lương tâm trong quy định của các cơ quan chăm sóc sức khoẻ và các cá nhân phản đối dựa trên niềm tin tôn giáo và niềm tin đạo đức". Quy tắc này phù hợp với phán quyết nhất trí của Tòa án Tối cao Mỹ bảo vệ Little Sisters of the Poor, nói rằng chính phủ không thể phạt các nhóm tôn giáo vì đức tin của họ.

Chống phá thai - Bảo vệ sự sống thai nhi

Ký Đạo luật coi trọng sinh mạng (Pro-life): TT ký luật QH duyệt xét bãi bỏ qui định của Obama.

48. Nạo phá thai: Cắt đứt nguồn tài trợ quỹ Dân số LHQ liên hệ đến phá thai vô nhân đạo như chính sách một con của TQ (rồi thành chính sách hai con trong năm 2015) (4/2017) Thay vào đó, hơn $32 triệu đã được chuyển sang Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.



49. Căt tài trợ khuyến khích nạo, phá thai: Ký lệnh khôi phục Chính sách Thành phố Mexico, cắt tài trợ Liên đoàn Cha Mẹ Quốc tế Kế hoạch Plan Parenthood và các tổ chức khác khuyến khích phá thai ở nước ngoài.91/2017)



50. Hạn chế tài trợ phá thai quốc tế: Chính quyền đã mở rộng phạm vi của Chính sách Thành phố Mexico để hạn chế nguồn tài trợ cho bất kỳ tổ chức y tế quốc tế nào thực hiện hoặc cung cấp thông tin về phá thai, mở rộng số tiền từ $600.000 lên gần $9 tỷ (5/2017)



51. Bảo vệ Thai nhi: Văn phòng Quản lý và Ngân sách (2/10/2017) đã đưa ra Bản Tuyên bố Chính sách Hành chính (SAP) để hỗ trợ mạnh mẽ Đạo luật Bảo vệ Thai nhi Có thể Đau (HR 36), thường có thể tạo cơ hội bất hợp pháp cho bất kỳ người nào cố gắng thực hiện, hoặc cố tình thực hiện phá thai thai nhi sau 20 tuần thụ tinh



52. Hội chứng Down: Tuyên bố (1/10) đổi mới "cam kết mạnh mẽ quan tâm đến sức khoẻ, phúc lợi và phẩm giá vốn có của tất cả trẻ em và người lớn có hội chứng Down".

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã công bố một dự thảo về một kế hoạch chiến lược mới mà tuyên bố trong phần giới thiệu của nó rằng cuộc sống bắt đầu lúc thụ thai. Kế hoạch chiến lược của HHS cho năm 2018-22 cho thấy cơ quan này "hoàn thành nhiệm vụ của mình thông qua các chương trình và sáng kiến bao gồm nhiều hoạt động, phục vụ và bảo con người ở mọi giai đoạn của cuộc đời, bắt đầu từ lúc thụ thai".



Môi trường: Cải tổ cơ quan môi trường.

Hoà ước khí hậu Paris (không có ràng buộc trách nhiệm): Tuyên bố rút chân khỏi Hoà ước Khí hậu Paris.(June 2017), Theo NERA (National Employment Right Authority) hoà ước này có thể làm tốn phí 3 ngàn tỉ dolars của HK và đến 2040 có đến 6.5 triệu công việc thuộc công nghiệp cũng với 3.1 triệu công việc thuộc xí nghiệp sẽ bị mất

Cải cách cơ quan môi trường:



54. Cơ quan Môi trường Scott Pruitt đã công bố 9/10/2017) một bộ quy tắc mới đè bẹp Kế hoạch Năng lượng Sạch của TT Barack Obama nhằm kiềm chế thay đổi khí hậu toàn cầu. Cơ quan này đang tiến xóa bỏ, trì hoãn hoặc khóa chặt hơn 30 quy tắc về môi trường, cuộc đảo ngược quy định lớn nhất trong lịch sử 47 năm của cơ quan này.

Thu gọn cơ quan, tiết kiệm ngân sách, giảm hơn 700 nhân viên từ khi TT Trump nhậm chức Đóng cơ quan cố vấn: TT đóng cơ quan cố vấn thay đổi khí hậu (9/2017) dưới sự điều hành của NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) vì thiếu bằng chứng tiêu biểu cho luận cứ thay đổi khí hậu là do con người làm ra cả. Định giá cơ quan: (18/12/2017) Gỡ bỏ thay đổi khí hậu trong danh mục những đe dọa toàn cầu trong chiến lược An ninh Quốc gia, lật ngược quyết định của TT Obama. Obama tuyên bố thay đổi khí hậu là đe doạ cấp bách và gia tăng cho an ninh HK.

Cơ sở hạ tầng:

Rút ngắn thời gian các dự án: Giảm đáng kể thời gian cho các dự án từ 10 năm đến hai năm, thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm. (8/2017). Và ông dang tranh đấu cho chi tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng (đường sá, cầu cống, ….)

Về Nội an:

Thành lập lực lượng bảo an giảm tội phạm Truy nã tội phạm, giải trừ băng đảng: Ngành tư pháp truy nã tổ chức băng đảng lớn MS-13 hoạt động khắp nơi như El Savaldor, Guatemala, Honduras, … và HK theo báo cáo của cơ quan tư pháp hôm cuối tháng 9 đã có 3800 tên MS – 13 và băng đảng Đường phố thứ 18 bị bắt xử tội. Đây là hai trong các tổ chức tội phạm lớn nhất hành tinh; tháng 11 có 53 tên bị bắt ở Elsalvador, 214 tên bị bắt ở Hoa Kỳ. Trong khi TT Obama không coi đây là vấn nạn của quốc gia cần quyết tâm giải quyết. Nâng cao vai trò và bảo vệ cảnh sát: Ký sắc lệnh bảo vệ cảnh sát Truy kích ma túy: Ký sắc lệnh truy kích tổ chức ma túy Thanh lọc di dân, đặc ưu tiên bảo an: Tháng Giệng 2017, Ký sắc lệnh đình chỉ nhận di dân 7- 6 nước đa số theo Hồi giáo, nơi mà hệ thống lưu trử và kiểm soát hồ sơ cá nhân, khó cho HK thanh lọc. DC và truyền thông thổ tả theo sau là truyền thông tỵ nạn nhảy dựng lên, cồng chiêng inh ỏi bênh vực HG, chửi mắng qui tội lão Trump da trắng kỳ thị, VI HIẾN, PHI PHÁP trong khi không biết vi điều nào? Kết cuộc tối cao Pháp viện phán quyết Trump làm đúng hiến pháp (tỉ số 9/0). Tất cả rủ nhau tự bịt miệng, im re! . Gia tăng khả năng thanh lọc: Ký sắc lệnh gia tăng khả năng thanh lọc và theo dõi và khám phá khủng bố du nhập và và các mối đe dọa khác đối với nền an ninh của HK. (9/2017)

Thực thi Luật pháp

Tăng cường hoạt đod65ng của cảnh sát: Ký 3 sắc lệnh gia tăng quyền lực cho cơ quan thi hành pháp luật. Một, chống tổ chức tội phạm quốc tế. Hai, trừng trị kẻ chống người thi hành luật pháp. Ba, nghiên cứu chiến lược chống tội phãm nói chung (2/2017) Quan tâm đến cảnh sát: Bộ Tư pháp trao quyền quản trị cho ngành cảnh sát ở địa phương, ra lệnh cho Bộ này rà soát lại những thoả thuận của Obama với ngành cảnh sát địa phương Tố tụng tội phạm: Bộ Tư pháp tiến hành tố tụng tội phạm sử dụng súng gia tang 23% trong ba tháng, so với cùng kỳ 2016 (7/2017) Phá vở tổ chức gian lận bảo hiểm sức khỏe vưọt kỷ lục: Hơn 400 người kể cả bác sĩ, cơ sở y tế đã cho toa có chất thuốc phiện làm nghiện ngập và tưới dấu vào hiện tình khủng hoảng ma túy.(7/2017) Bài trừ ma túy: Bộ TP tung ra đội bài trừ ma túy và lạm dụng toa thuốc có thuốc phiện (8/2017) Tháng Tám 2017, Bộ TP kết liễu chương trình hành động tạm dịch là “đóng nút” (Operation choke point) của Obama đã khuyến khích ngân hàng không giao dịch với những loại kinh doanh “có nguy cơ lớn” để nhắm tới các đại lý súng. Đình chỉ qui luât không thích hợp: Bộ Tư pháp ngừng thực hiện chỉ thị của Obama qua “bản hướng dẫn” ban hành các qui định đôi khi ảnh hưởng thay đổi luật liên bang. Ngăn chặn Bầu cử gian lận: Thiết lập ủy ban điều tra gian lận bầu cử (5/2017) làm cho bên nào thường gia lận bầu cử trở nên khó khan dưới sự chủ trì của PTT Mike Pence và Phó tổng thư kỳ Bộ Ngoại giao Kis Kobatch

Về Di Dân:

Di dân bất hợp pháp giảm chưa từng thấy trong năm 2017: Người vượt biên vào Mỹ giảm 40% trong tháng giêng. 76% kể từ tháng 5/2017 đến nay nhờ chính sách nổ lực bảo vệ biên giới. Thành lập văn phòng giúp nạn nhân của của tội phạm di trú. Phục hồi luật đối với tội phạm di dân bất hợp pháp: Ngay từ tháng giêng, ngành tư pháp đã cho tiếp tục truy tố di dân bất hợp pháp lần đầu tiên vượt biên vào HK, luật này đã bị ngưng dưới thời Obama. Gia tăng tiến trình trục xuất di dân bất hợp pháp: Ngành TP gia tăng tiến trình trục xuất di dân bất hợp pháp tù phạm từ tháng Ba, Tư 2017 Cắt tài trợ thành phố bảo hộ: Ký sắc lệnh (4/2017) cắt tài trợ cho những thành phố bảo hộ, và mặc dù tổ chức chính quyền thành phố chống đối, cơ quan ICE vẫn thi hành đúng theo luật của liên bang. Nạn đem con bỏ chợ - trẻ em di cư bất hợp pháp lùa qua biên giới giảm dưới 1000 đứa so với nhiều năm qua (5/2017) ICE (Cơ quan Di Trú & Hải quan) đã bắt 13,085 người trong mỗi tháng từ tháng Hai đến tháng Sáu - nhiều hơn thời Obama và không phải theo chính sách bắt rối thả (Catch and Release) của Obama Hủy bỏ chương trình cũ: Bộ Nội an hủy bỏ chương trình Trì hoãn Hành động cho Cha mẹ (Deferred Action fro Parents of Americans) do Obama thành lập (Nov.2014) có thể dẫn đến việc tha bỗng cho 4 triệu di dân bất hợp pháp (6/2017) Chấm dứt chương trình tạm tha dành cho thiếu niên dân Trung Mỹ (Central American Minors Parole Program) nhằm mở ngõ cho phép thiếu nhi từ El Salvador, Guatemala, Honduras vào Mỹ.(Bộ Nội an ) Tuyển dụng quan toà di trú gia tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016 (8/2017) Tù nhân di dân bất hợp pháp: 42,000 di dân bất hợp pháp vào tù liên bang, hầu hết nhận lệnh trục xuất hoặc bị điều tra có thể bị trục xuất (8/2017) Cơ quan Di trú và Quốc tịch từ chối yêu cầu của giới chủ nhân cho nhận công nhân giá rẻ từ nước ngoài để đáp ứng các công việc cần kỹ năng cao nếu giới chủ nhân không có lý do chính đáng cho yêu cầu này (8/2017) Hủy bỏ sắc lệnh vượt quyền hạn của Obama gọi là Trì hoãn dành cho Trẻ em đã vào HK gọi tắt là DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals order) thực tế là sẽ tha 800 ngàn người đã vào HK bất hợp pháp lúc còn nhỏ cùng với cha mẹ của họ. Tổng thống không ký tiếp để gia hạn sắc lệnh vượt quyền hạn, ông đã đẩy sang QH để làm thành luật vĩnh viễn (8/2017) TT nộp bảng đề nghị gồm 70 điểm để làm nền cho hệ thống cấp thẻ xanh nhằm bảo vệ công nhân Mỹ và người đóng thuế, gọi là tăng cường an ninh biên giới, thực thi luật pháp di dân trong nước và hệ thống nhập cư dựa tên thành tích; Bao gồm chuẩn chi cho công trình xây tường biên giới, xúc tiến đưa người bất hợp pháp về nước, bảo vệ dân vô tội trong các thành phố bảo hộ . . . (10/2017) Rút chân khỏi Hiệp ước Di dân Toàn cầu vì có nguy cơ phá hoại chủ quyền của HK trong khi thi hành luật di trú của quốc gia và an ninh biên giới. (Dec. 3 /Rex Tillerson/Puerto Vallarta, Mexico) (12/2017) Ủy ban Nội An ở Quốc hội chấp thuận mục tiêu chung về bức tường mà TT Trump đề xướng (04/10/2017) dọn đường cho đạo luật chuẩn chi $10 tỉ để xây dựng hạ tầng cơ sở, xúc tiến xây dựng, và them 10 ngàn lính và sĩ quan tuần tra biên giới Mỹ -Mexico

Về Khủng Bố và Đối Ngoại

Khủng bố Tháng 4 TT ra lệnh cho bộ quốc phòng thả bom mẹ bồng con (MOAB) đe doạ và tiêu diệt khủng bố ở Afganistan 94 tên ISIS chết tốt, kể cả 4 tên chỉ huy và hầm trú ẩn cũng hư kho vũ khí bị tiêu hủy. Khủng bố: chấm dứt chương trình của CIA cung cấp vũ khí cho nhóm quân nổi dậy nhằm chặn đứng việc tuồng vũ khí cho khủng bố kể cả thảm kịch ở Benghazi giết chết 4 người Mỹ, kể cả đại sứ. (7/2017) ISIS: Thảo chiến lược tiêu diệt và thay đổi qui tắc chống Isis, sau cùng tổng kết năm 2017 chính sách của tồng thống Trump đã tiêu diệt ISIS như lời hứa: ISIS đã mất 98% diện tích chiếm đóng.

KẾT QUẢ 11 tháng của TRUMP so với 28 tháng của OBAMA ( 9/2014 đến 21/2017) KẾT QUẢ Trump Obama Dặm vuông được giải phóng …………………….. Dặm vuông còn trong tay ISIS …………………….. Lính khủng bố còn lại ………………………………. Dân số được giải phóng …………………………… Lượng bom liên quân đã nện …………………….. 15,570 1,900 1,000 triệu 38,993 13,200 17,500 35,000 2.4 triệu 65,731

Pakistan: Tuyên bố cảnh báo Pakistan đã ủng hộ khủng bố và họ sẽ không còn nhận tờ check khống của HK nữa. (khoảng $255 triệu) Trong thời gian qua HK đã chi cho Pakistan 33 tỉ USD trong 15 năm qua. (8/2017) Israel: Ngày 6 tháng 12 2017, tiếp tục thực hiện lời cam kết khi vận động tranh cử, TT Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Isarel và Mỹ sẽ dời toà đại sứ từ Tel Aviv về Jerusalem. Ba ông TT tiền nhiệm (Clinton, Bush, Obama) chỉ hứa suông, ông Trump nói đi đối với làm. Dân Israel vui mừng vô kể và cảm ơn HK. Đây là một quyết định đánh dấu một bước ngoặt lịch sử. Bắc Hàn: 25 năm với kế hoạch kiên nhẫn giống như giữ trẻ, cho bú từ thời Clinton đến Obama không còn nữa. Trump tuyên bố chấm dứt kế hoạch kiên nhẫn 25 năm của chính quyền cũ. Mọi giải pháp đề đặt lên bàn kể cả quân sự. Cấm vận liên tục, UN nhất trí kể cả Tàu, Nga cũng đồng thuận (chưa từng có trừ trước đến nay). Kim Yong Un hù bắn qua đảo Guam, tấn công HK … tưởng Trump sẽ hạ giọng nhưng hắn thất vọng vì lời đe của hắn được đáp bằng lời đe mạnh hơn của Trump - kể cả rập rình đòi tấn công trước. (Trump làm gì và tại sao/ Nói với bình dân kỳ tới) Bắc Hàn: Đưa BH vào danh sách khủng bố. (11/2017) Nghị quyết cắt xuất cảng của BH (8/2017) giảm thu nhập 1/3 và Nghị quyết cấm vận khác (11 tháng 9) Giàn chống hỏa tiển THAAD được đưa vào và lắp đặt tại Nam Hàn bất chấp lời cảnh báo của TC và Bắc Hàn (7/9/2017) Truy kích tổ chức giao dịch với BH: Ký sắc lệnh mở rộng cho phép theo dõi cá nhân, công ty, và các tổ chức tài chánh cung cầp tài chánh cho các cơ sở có giao dịch với BH, hầu hết là của Tàu. Trong khi đó Trung tâm ngân hàng Tàu theo yêu cầu, đã ngưng hoạt động giao dịch với BH (9/2017)

Iran:

Dầu hỏa: Ký giác thư (16/11) xác quyết rằng HK có đủ dầu hoả từ các nước khác ngoài Iran nhằm cho phép giảm lượng dấu hỏa và các sản phẩm phụ thuộc dầu hoả từ đất nước HG này. Bình dân nghĩ xem mục tiêu của TT là gì? Kế hoạch của TT Trump không xa rời trục tài chánh, tài chánh là đòn bẫy, là lá bài chủ để chơi. Rồi đây Mỹ sẽ làm chủ thế giới khi độc lập về năng lượng, cho các nước làm giàu bằng dầu hỏa và tác oai tác quái sẽ uống dầu thay nước. Trump thông minh không hãy chờ xem. TT Trump từ chối xác nhận sự tuân thủ Hiệp ước Vũ khí nguyên tử của Iran. (10/2017) Bộ tài chánh chíngh phủ Trump cấm vận 25 định chế và cá nhân có liên quan đến chương trình chế tạo tên lửa đạn đạo của Iran; cấm vận 16 định chế và cá nhân khác ủng hộ quân đội và Quân cách mạng Iran triển khai máy bay không người lái, tàu đánh úp và các thiết bị quân sự khác.

Syria:

Trừng phạt Syria: TT Trump tức thì trừng phạt Syria bằng 59 quả đạn phá hủy 20% khả năng hoạt động không quân của Syria khi chế độ Asad dung vũ khí hoá học. Thế giới sửng sốt và vui mừng. Hoa Kỳ đã trở lại! Hành động hoàn toàn trái với chủ trương đầu rùa với lằn ranh đỏ trên cát của TT Obama (5/2017) G-20: Chính quyền TT Trump đã buộc G-20 sự phản đối của mình đối với chủ nghĩa bảo hộ và hỗ trợ tự do thương mại. Bất kỳ đề cập nào về biến đổi khí hậu đã được loại bỏ khỏi tuyên bố chung (3/2017) Cuba: Tuyên bố rút lại thoả thuận với Cuba của chính quyền Obama làm lợi cho nhà cầm quyền Cuba bằng chi phí của người dân Cuba (9/2017)

Cải tổ chính quyền:

Rà soát các dự án đấu tư: Ký sắc lệnh xúc tiến việc rà soát về môi trường của những dự án xây dựng hạ tầng cơ sở để đẩy nhanh việc chuẩn chi và đấu tư. (01/2017) Ngưng tuyển dụng nhân viên chính phủ : Ký sắc lệnh ngưng tuyển dụng nhân viên vì chủ trương Chính phủ phải thu hẹp, giảm chí phí tiền thuế tối đa. (1/23/2017). Tháng 2 2017, TT cũng uyên bố ông không có ý định lấp đầy nhiều vị trí trong chính phủ khi không cần thiết. Thanh tra mọi chí nhánh hành pháp: Ký sắc lệnh thực hiện thanh tra mọi chi nhánh của ngành hành pháp nhằm cắt giảm phung phí và cải tiến dịch vụ. (3/2017) Kiến taọ Văn phòng Đổi mới HK nhằm hợp lý hoá và cải tiến chính phủ cho những thế hệ tương lai. (7/2017) Về vận động hành lang: Ký sắc lệnh thực hiện các tiêu chuẩn vận động hành lang mới cho các các nhà chính trị, bao gồm cấm vận hành lang 5 năm và cấm vận động hành lang vĩnh viễn cho nước ngoài (7/2017) Tiết kiệm ngân sách: Ký sắc lệnh sẽ tiết kiệm hang tỷ dollars bang cách tinh giản và xúc tiến quá trình cho phép các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Tiết kiệm ngân sách ở Bạch Ốc: Melania Trump, Đệ nhất phu nhân đặt lịch trình giảm người phụ tá để tiết kiệm; chỉ có 4 nhân viên, tổng số lương bỗng $486,ngàn/ so với 16 người làmviệc cho bà Obama chi pí lên đến $1,24 triệu

Quân đội

Tháng Giêng 2017, Ký giác thư tăng cường và tái thiết quân đội Tháng Hai 2017, giao dịch đạt thoả thuận với Lockheed Martin mua 90 F-35 jets với giá thấp nhất lịch sử. Tháng Tư 2017, TT ủy quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng, tướng James Mattis tuỳ nghi chỉ huy quân đội trong chiến dịch tiêu diệt ISIS mà không cần sự chấp thuận của Toà Bạch Ốc. Kết quả đã thấy rõ ISIS gần tan rã 98% diện tích và hàng triệu người đã được giải phóng, tiết kiệm cả ngân sách và sinh mạng trong một thời gian ngắn. Chỉ riêng điều này thôi kẻ nói rắng TT độc tài - Hitler quả là hết từ để nói! Tháng Sáu 2017, Chính phủ Trump ủy quyền cho Bộ Q.phòng cấp quân cần thiết ở Afghanistan và mở rộng đến Somalia. Tháng 8 2017, nâng Bộ Q.phòng Chỉ huy không gian mạng lên Bộ Tư lệnh Hợp nhất Chiến đấu, tăng cường an ninh mạng. Tháng 8 2017, ra lệnh cho quân đội ngưng triển khai chỉ thị lần đầu trong lịch sử, tuyển quân thay đổi giới tính của Obama. Tại sao lại phải tuyển quân loại này? Tháng 10 2017, cho Bộ Q.phòng tái lập chương trình xây dựng hệ thống tên lửa phòng thủ khoản $400 triệu.

Cựu chiến binh:

Phục hồi cơ chế cựu chiến binh: Ký Đạo luật Bảo vệ Trách nhiệm và Người thông tin cho Cựu chiến binh (6/2017) cho phép các quan chức Cựu chiến binh cấp cao đuổi việc nhân viên thiếu trách nhiệm và thiết lập các biện pháp bảo vệ người tố cáo. 500 người bị sa thải (2017), đình chỉ 200 người. Đây là nỗ lực nhằm nhằm phục hồi tính toàn vẹn và trách nhiệm. Cải tổ y tế ưu tiên cho cựu chiến binh: Ký Đạo luật Chọn lựa và Việc làm có Giá trị cho Cựu chiến binh cho phép cung ứng thêm $2.1 tỷ để giúp cho những người Cựu chiến binh ở xa cơ sở y tế Cựu chiến binh gần nhất quá 40 dặm, và trải qua thời gian chờ đợi cuộc hẹn hơn cả 30 ngày , đủ tiêu chuẩn đặc biệt được chữa trị ngoài hệ thống Cựu chiến binh.(4/2017) Cải thiện quan tâm đặc biệt đến cựu chiến binh: Ký Đạo luật Cải thiện và Hiện đại hoá Cựu chiến binh (8/2017) rút ngắn quá trình Cựu chiến binh chịu đựng yêu cầu bồi thường khuyết tật. Hơn 470 ngàn cựu chiến binh đang trong diện này. Hỗ trợ cựu giáo dục cho chiến binh Ký Đạo luật Harry W. Colmery Hỗ trợ Giáo dục cho Cựu chiến binh (Trong ngày cầu nguyện quốc gia/ 8/2017), hiệp hội cựu chiến binh, các thành viên dịch vụ, bao gồm học phí, lệ phí, sách, nhà ở và chi phí bổ sung khác.

Cải tổ Phúc lợi xã hội

Điều kiện liên quan đến phúc lợi: Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân đạo đã hủy bỏ một chỉ thị của Obama cho phép tiểu bang được quyền đòi hỏi miễn bỏ qua yêu cầu việc làm để được hưởng phúc lợi.(8/2017) Số lượng tem phiếu giảm: Số người dùng tem phiếu thực phẩm đã giảm 1.1 triệu trong 1 năm làm việc của TT Trump. Lý do một là số người man khai lo sợ vi phạm luật ma tự rút lui, hai là người ta đã có việc làm và đã ra khỏi chương trình. Không phải Trump hay Cộng Hoà nào tước lột cả.

Tôn giáo:

Người Tin lành bị bức hại: thay đổi chính sách củaObama, ông Trump cam kết những người tỵ nạn Tin lành bị khủng bố ở các nước Hồi giáo sẽ được ưu tiên hơn những người tỵ nạn khác tìm cách vào HK. (1/2017) Ký sắc lệnh về tự do tôn giáo bao gồm nới lỏng các hạn chế của IRS, được gọi là bản sửa đổi Johnson, chống lại các hoạt động chính trị của các tổ chức ton giáo được miễn thuế. Giúp các chủ nhân không phải cung cấp các biện pháp ngừa thai nếu họ phản đối vì lý do tôn giáo. (10/2017) Bảo vệ tín ngưỡng: Bộ Nông nghiệp cũng đưa ra hưởng dẫn bảo đảm rằng những người Kito giáo phản đối hôn nhân đồng tính sẽ không bị phân biệt đối xử vì niềm tin của họ.

Giáo dục:

Phòng vệ sinh ở Trường: Đảo ngược sắc lệnh của Obama yêu cầu các trường công phẳi cho phép sinh viên sử dụng phòng vệ sinh và thay đồ theo “nhân dạng giới tính” của họ. (2/2017) Phân quyền giáo dục về tiểu bang: Ký sắc lệnh cho Bộ Trưởng Giáo dục Betsy DeVos xem xét các qui định của bộ này để trao quyền cho các tiêu bang và chính quyền địa phương. (4/2017) Phân quyền: Tạo kế hoạch lựa chon trường học cho các tiểu bang thực hiện thay vì tập trung quyền hành về tay liên bang. (5/2017) Tự do ngôn luận: Bộ trưởng giáo dục bổ nhiệm Adam Kissel làm phụ tá bộ trưởng trong các chương trình giáo dục đại học - ngưởi đã chỉ trích sự thực hiện Title IX của chính quyền Obama đã lạm dụng luật liên bang 1972 kháng biện phân biệt đối xử trong giáo dục “dựa trên cơ sở giới tính” – và ủng hộ mạnh mẽ tự do ngôn luận.

Toà án:

TCPV: Hoàn thành lời hứa, TT đã bổ nhiệm thầm phán trẻ tối cao Pháp Viện Neil Gorsuch vào chỗ của Thẩm phán nổi tiếng Antonin Scalia đã qua đời bất ngờ năm 2016. (5/2017) Toà cấp thấp: Lấp đầy khỏng trống, bổ nhiệm thẩm phán trẻ và thuộc bảo thủ vào toà án liên bang cấp thấp có nhiệm kỳ suốt đời. Một sự thành công “dã man” (dữ dội) theo lời của một viên chức DC Ron Klain: “the president “is proving wildly successful in one respect: naming youthful conservative nominees to the federal bench in record-setting numbers.”

Unitied Nation

Tuyên bố trước LHQ: Tháng 9, 2017, lần đầu tiên tại LHQ, tổng thống khẳng định lập trường: “Tôi đặt nước Mỹ trên hết và qúi vị cũng làm như thế cho quốc gia của qúi vị”. Lấy Venezuela làm ví dụ, ông cũng kịch liệt phản đối chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa công sản. UNESCO: Tháng 10, 2017, chính quyền HK - TT Trump, tuyên bố rút khỏi cơ quan UNESCO vào cuối năm; quyết định phản ánh mối quan tâm của HK về những công trình dang dở, nhu cầu thay đồi tổ chức cơ sở để và tiếp tục thiên vị chống Israel tại cơ qua này. Lập ngày kỷ niệm nạn nhân CS: Tuyên bố ngày 7 tháng 11 kỷ niệm 100 năm Cách mạng Bolshevik là ngày Quốc gia Nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản.

NATO:

Củng cố NATO: TTDC và DC tha hồ kèn trống chửi TT ngay khi ông phát biểu về sự lỗi thời của NATO, nhưng rồi thì kết quả đã chứng minh Trump đi trước họ quá xa. TT Trump đã thành công kêu gọi đóng góp công bằng để củng cố NATO. Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, lời kêu gọi của các thành viên NATO phải đóng góp công bằng cho liên minh quân sự đã góp phần làm tăng thêm 10 tỷ USD đồng minh. Ông Trump bị TTDC tả khuynh và theo sau là truyền thông tỵ nạn chửi tơi bời. Ông ta có dốt như người ta chửi không, khi chỉ có mình ông thấy rằng cơ quan này lỗi thời, ít nhất là về mặt đóng góp thiếu công bằng mà Mỹ chịu thiệu nhiều hơn? Bây giờ đã rõ ra ai là kẻ đáng chê trách?

Đối ngoại:

Tại LHQ: Đại sứ U. Nikki Haley dẫn đầu đã lên án một báo cáo chống lại Israel do Ủy ban Kinh tế và Xã hội U. N cho Tây Á bị coi là chống Do Thái, khiến cho giám đốc điều hành của ủy ban này phải từ chức. (3/2017) Tỏ rõ lập trường dứt khoát và cứng rắn giải trừ vũ khí nguyên tử của BH: Khác với chính phủ trước, tại UN, bà đại sứ NIKi Haley, tuyên bố dứt khóat giữ lập trường của TT Trump, đẩy mạnh tối đa cấm vận BH tới bến. Mặc khác, lực lượng quân đội Mỹ được phái tới và tập dợt, biểu dương sức mạnh, gây sức ép tối đa lên BH. TT đang đánh cờ Biến đông. (Nói chuyện với bình dân kỳ tới)

139. Công du Saudi Arabia: Trong chuyến công du đầu tiên sang Saudi Arabia, nhà vua nước này đang bị bệnh được người dìu ra tới tận chân cầu thang máy bay, khụm nụm bắt tay đón TT HK, Donald Trump (5/2017) và mở yến tiệc, quân nhạc thết đãi. TT Obama thì khác, thấy mà thương, ông đã cuối rạp người xuống ngang bụng của nhà vua và có bài phát biểu đại diện cho nước Mỹ xin lỗi thế giới! Không thành thánh sao được; ông đã chịu tội cho dân Mỹ mà!

TT Trump Ký hợp đồng vũ khí trị giá 110 tỷ đô la với Saudi Arabia với 350 tỷ đô la vũ khí khác trong 10 năm tiếp theo. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Saudi Arabi đã ký các thoả thuận tương tự trong cùng một ngày, với hàng tỷ đô la đầu tư vào HK. TT Trump cũng đã có bài phát biểu quan trọng đối với các nhà lãnh đạo của 50 quốc gia Hồi giáo, yêu cầu họ chống khủng bố Hồi giáo.





140. Nga: Chính quyền thực hiện Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky, đưa danh sách đen các công dân Nga vào các vi phạm nhân quyền. (6/2017)





141. Nga: Tổng thống Trump gặp Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko, Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 38 cá nhân, tổ chức liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine



Quyền của tiểu bang

Quyền của tiểu bang: Ký hai sắc lệnh (4/12/2017), điều chỉnh sắc lệnh của Obama trao lại khoản 2 triệu mẫu đất cho tiểu bang Utah. Giảm sự kiểm soát của liên bang về Đài tưởng niệm Quốc gia Bear’s Ear chỉ còn lại 201.76 mẫu và vặch ra rằng các đối tượng khoa học hoặc lịch sử vẫn được tiếp tục bảo vệ theo luật hiện hành. Giảm Grand Stairecase National Monument ở Utah từ 1.9 triệu còn 1 triệu mẫu. Quyền sở hữu đất đai: Ký sắc lệnh (6/2017) bắt đầu quá trình hủy bỏ các quy định về Nước năm 2015 của Hoa Kỳ, vốn đã được sử dụng để mở rộng quyền kiểm soát của liên bang đối với đất tư nhân. Dưới chính quyền của TT Obama, quy tắc rộng rãi áp dụng cho các vùng nước có thể điều hướng" như rãnh nhân tạo và nước tích tụ sau mưa lớn

Chương trình không gian

Khám phá không gian: Duyệt xét lại Hội đồng Không gian Quốc gia lần đầu tiên trong vòng 25 năm để giúp ông trong việc phát triển và thực hiện các mục tiêu chiến lược tầm xa cho chính sách vũ trụ của quốc gia. Chương trình tiên triển sẽ tập trung vào việc khám phá của con người và sự phát triển. PTT Mike Pence, người đứng đầu cuộc họp của Hội đồng Không gian Quốc gia (5/10/2017), nói rằng chính quyền nhằm xác định sự hiện diện mới của Mỹ trên mặt trăng và từ đó trở thành quốc gia đầu tiên đưa nhân loại lên sao Hỏa. Chính quyền cũng sẽ làm mới lại cam kết của Mỹ đối với việc tạo ra công nghệ vũ trụ cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Và ông chỉ ra rằng cộng đồng tình báo cho hay Nga và Trung Quốc đang theo đuổi một loạt các công nghệ chống vệ tinh được thiết kế để đe dọa đến hiệu quả quân sự của Mỹ. Chống tuyên truyền: Chính quyền đã phản đối việc tuyên truyền của Nga bằng cách tung ra hai kênh truyền thông của chính phủ vào tháng hai phát thanh bằng tiếng Nga.

Một năm qua thật nhanh, tổng thống làm việc rất năng nổ và không lãnh đồng lương nào. Không cần ai lại quả. Thành quả đạt được hơn rất nhiều tổng thống tiền nhiệm trong năm đầu. Ông là người không cần khiêm tốn giả tạo. Thông minh thì nói thẳng là “tôi rất thông minh”, giàu có thì nói thẳng là “tôi giàu lắm, tôi có nhiều tiền lắm”, có thiên tài kinh tế, chính trị thì nói thẳng “xét về việc ấy tôi là một thiên tài”. Bạn bè là một việc, làm việc thiếu khả năng thì “big hug” và mời bạn đi ra sớm “you are fired! Ông là người có lời nói đi đôi với thực hành, thực hành có kết quả mới thôi.

Tư liệu để làm Sớ táo quân đến đây chấm dứt, ai muốn gửi đi thì đừng quên đặt câu hỏi cho Ngọc Hoàng Thượng đế giúp cho bình dân Việt ngữ tỵ nạn: Người như thế mà gọi là bệnh tâm thần ấy à? (và nhớ Nói chuyện với bình dân kỳ tới)

