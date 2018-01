Mỹ Sửa Quy Định Để Bán Vũ Khí Toàn Cầu

WASHINGTON - Chính quyền Trump sắp hoàn tất kế hoạch gọi là “Buy American” giao nhiệm vụ cho tùy viên quân sự và viên chức sứ quán tiếp sức doanh nghiệp phát triển xuất cảng vũ khí hơn mức hiện tại.Nguồn tin thông thạo tiết lộ: Bạch Ốc sẽ công bố trong tháng tới toàn bộ nỗ lực nới lỏng các quy định về xuất cảng để cho phép nước ngoài mua vũ khí, chiến cụ do Hoa Kỳ sản xuất, gồm cả chiến đấu cơ, chiến hạm, phi cơ không người lái.Đó là sự thi hành các hưá hẹn của ứng viên Trump trong thời gian tranh cử về tạo việc làm trong nước và giảm khiếm ngạch mậu dịch với các nước.Hơn nữa, kỹ nghệ quốc phòng cũng đang gây áp lực với Bạch Ốc trong lúc đối đầu cạnh tranh từ Trung Cộng và Nga. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền và cổ vũ tài giảm binh bị báo trước nguy cơ làm tăng bạo động tại các vùng xung đột như Trung Đông, Nam Á.Viên chưc cao cấp yêu cầu ẩn danh tiết lộ : chính quyền Trump định điều chỉnh biên bản “International Trafficking in Arms Regulations - ITAR” là định hướng xuất cảng vũ khí ban hành năm 1976, chưa thay đổi từ 4 thập niên.Diễn biến này cũng có nghĩa là giảm hạn chế xuất cảng vũ khí với NATO và các đồng minh sẽ thu về nhiều tỉ MK và tạo việc làm trong nuớc. Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài từ chối bình luận trong khi 1 viên chức ngoại giao nói : chính sách này cũng cho phép các đối tác và đồng minh tăng thêm khả năng chia sẻ gánh nặng an ninh quốc tế.Kỹ nghệ quốc phòng và giới vận động hành lang hoan nghênh – trong khi đó, nhà nghiên cứu Rachel Stohl làm việc tại Stimson Center (Washington D.C.) nhận xét : nhân quyền là thứ yếu so với doanh lợi.Trước TT tỉ phú New York, chính quyền Obama cũng muốn bán vũ khí cho đồng minh dễ dãi hơn, nhưng thận trọng hơn. Hoa Kỳ đang đứng đầu thế giới về xuất cảng vũ khí – cổ phiếu của 5 nhà thầu quốc phòng lớn nhất nước tăng giá hơn gấp 3 trong 5 năm qua và đang đuợc mua bán với giá cao kỷ lục.Xuất cảng vũ khí của Hoa Kỳ trong tài khoá 2017 (gồm vài tháng sau cùng của triều Obama) thu 42 tỉ MK, tăng 11 tỉ so với năm trước.