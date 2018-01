Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove Khai giảng Trung Tâm Mục Vụ Việt Ngữ

Trong buổi lễ.Garden Grove (Bình Sa)- - Sáng Thứ Bảy ngày 6 tháng 1 năm 2018 Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove tại số 11832 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840, do nữ Mục Sư Đặng Ngọc Hương làm Quản Nhiệm, đã tổ chức lễ khai giảng lớp Việt Ngữ năm học đầu tiên.Tham dự buổi khai giảng có Mục Sư Quản Nhiệm, qúy Thầy, Cô Giáo, qúy vị phụ huynh, qúy thiện nguyện viên và các em học sinh, về quan khách có Thầy Vũ Hoàng Chủ Tịch Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California, Thầy Nguyễn Văn Khoa cựu Chủ Tịch Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California, cô giáo Nguyễn Phương Thúy đại diện Trường Việt ngữ Hội Thánh Tin Lành Midway một số các cơ quan truyền thông.Trước khi chương trình bắt đầu, thầy Nguyễn Nam Trân, với cây đàn Guitar lên hướng dẫn các em học sinh và qúy phụ huynh tham dự tập hát bài “Vui Đến Trường” của Nhạc sĩ Nhật Ngân, trong không khí vui tươi mọi người cùng hát: “Vui vui qúa sáng nay cuối tuần/ theo Ba Mẹ ra phố em đi đến trường/Học Việt ngữ thật vui/Học được tiếng mẹ cha/Học những gì thiết tha /với quê hương cội nguồn. Vui vui quá/ sáng nay thật vui/vui vui quá sáng nay em thật vui.”Mở đầu buổi lễ cô Phan Nguyệt Ánh, điều hợp chương trình thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng quan khách, quý phụ huynh, các thiện nguyện viên và các cơ quan truyền thông. Sau đó cô giới thiệu thành phần tham dự trong đó có các Thầy Cô Giáo: Trần Hiền Nhân, Hoàng Kim Ngân, cô Lý Thu, cô Nguyễn Kim Tuyền, cô Nguyễn Thị Kim Phượng, cô Phạm Nguyệt Ánh, Trần Thị Kim Phương, Thầy Trịnh Minh Thế, Thầy Trịnh Minh Trí, Thầy Trịnh Minh Thức… và một số các thiện nguyện viên.Tiếp theo Mục Sư Đặng Ngọc Hương, Quản Nhiệm Hội Thánh lên dâng lời cầu nguyện và phát biểu, trong lời phát biểu Mục Sư nói: “Việc học tiếng Việt nghiêm túc giúp các em đi xa hơn trong mọi mối quan hệ gia đình và người thân ở trong đất nước này và sau này khi trở về Việt Nam, tạo nên mọi sự dễ dàng cho các em trong mọi công việc, nhất là về vấn đề tinh thần và tình cảm. Chúng ta thấy nhiều gia đình vì thiếu tiếng nói chung, cha mẹ nói tiếng Việt, con nói tiếng Anh, không ai hiểu ai hết, cho nên có những khoảng trống không đồng cảm, thiếu ngay cả sự thông cảm trong gia đình, cha mẹ cũng đành thúc thủ, bất lực. Cho nên, về phương diện văn hóa, học tiếng Việt là điều không thể thiếu được, để cho con em chúng ta nhận thức được bản sắc của mình và các em không trở thành người lạc lõng ngay khi mình mang một màu da, một tiếng nói mà lại không phải là người Việt Nam. Các lớp Việt Ngữ trong hội thánh sẽ mở ra một thế giới mới cho các em để sau này các em sẽ là những người yêu đất nước, thiết tha đến nguồn cội của mình. Dạy tiếng Việt cho các em cũng là giúp cho các em thông hiểu được tâm tư của mẹ cha, ông bà. Nó sẽ thu ngắn khoảng cách giữa các thế hệ, tạo nên những gia đình yên ấm, vui tươi góp vào nền tảng xã hội thêm vững chắc.”Mục Sư cảm ơn các Thầy, Cô, các Thiện nguyện viên và nhất là các vị phụ huynh. Sau đó Mục Sư dâng lời cầu nguyện: xin Chúa chúc lành cho trường Mục Vụ Việt ngữ Garden Grove này và cho tất cả mọi người hiện diện hôm nay.Tiếp theo Cô Huỳnh Trâm Anh, Trưởng Ban Mục Vụ Việt Ngữ, một người trẻ vui tươi, năng động đã từng sinh hoạt trong cộng đồng lên cám ơn Mục Sư Quản Nhiệm Hội Thánh và qúy thầy, cô cũng như qúy phụ huynh đã cho cô có cơ hội làm Trưởng Ban Mục Vụ Việt Ngữ để lo cho các em. Cô cám ơn Thầy Nguyễn Văn Khoa đã tặng cho món quà tinh thần rất quý đó là cuốn Từ Điển tiếng Việt mà Thầy là một trong những soạn giả. Cô Trâm Anh cũng cám ơn các cơ quan truyền thông đã giúp phổ biến sinh hoạt đầu tiên của Trung Tâm Mục Vụ Việt ngữ Garden Grove.Sau đó là phần phát biểu của Thầy Vũ Hoàng, trong lời phát biểu Thầy cho biết, ngoài vấn đề quan trọng của học Việt ngữ mà Mục Sư vừa đề cập, Thầy Vũ Hoàng còn nói đến chiến lược của Trung Cộng đang muốn dùng cái gọi là “tiếng Việt mới” do một người tự xưng là tiến sĩ Bùi văn Hiền sáng chế ra nhằm hủy diệt tiếng mẹ đẻ của chúng ta để dần dần khiến người Việt phải học tiếng Tàu, cho nên là người Việt, chúng ta cần phải cảnh giác đừng để bị sa vào chiếc lược thâm độc của Tàu Cộng.Đại diện phụ huynh cô Nguyễn Như Quỳnh, lên phát biểu, trong lời phát biểu Cô cho biết, khi thấy hai con gái của cô Huỳnh Trâm Anh còn nhỏ mà nói thông thạo tiếng Việt, cô rất thích và ước ao con mình cũng được như vậy nên đã ghi danh cho con cô học tiếng Việt tại đây.Sau đó, cô Phan Nguyệt Ánh mời thầy Nguyễn Văn Khoa lên phát biểu, Thầy Khoa nói: “Hoa Kỳ là đất nước đang tạo cơ hội tốt nhất cho chúng ta thăng tiến nghề nghiệp và tạo cơ hội cho chúng ta học hỏi, trau dồi ngôn ngữ, văn hóa của chính chúng ta mà không bị ngăn cấm. Thầy Khoa ca ngợi các thầy, cô giáo đã dấn thân làm công việc khuyến khích các em trau dồi tiếng Việt để biết thêm về văn hóa Việt Nam. Hướng về các em học sinh, Thầy Khoa dạy các em, ngay chiều nay về nhà hãy nói với cha mẹ câu: “Con yêu Ba Má,” và khi tới trường gặp Thầy, Cô hãy nói, “Con chào Thầy”.Trước khi mọi người cùng chụp hình lưu niệm, Cô Huỳnh Trâm Anh cám ơn các thiện nguyện viên đã giúp cho Trung Tâm Mục Vụ Việt ngữ và thông báo thời khóa biểu lớp học.Cuối cùng Cô Huỳnh Trâm Anh mời Mục Sư Quản Nhiệm lên cầu nguyện và kết thúc buổi khai giảng..Tiếp xúc với Cô Huỳnh Trâm Anh được cô cho biết: tất cả các thầy, cô đều là những thiện nguyện viên, hy sinh thì giờ mỗi thứ Bảy hàng tuần để dạy Việt ngữ cho các em từ lớp Mẫu giáo đến lớp 5. Tương lai sẽ có thêm các lớp 6, 7, 8 tùy vào số học sinh ghi danh. Hiện đã có trên 39 em ghi danh và trường vẫn đang tiếp tục nhận các em vào học. Các lớp học sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa mỗi thứ Bảy và chương trình học bắt đầu từ tháng Một và kết thúc vào cuối tháng Tám. Trung Tâm Mục Vụ Việt ngữ nằm trong khuôn viên nhà thờ Tin Lành nên các phòng học đều khang trang, sạch sẽ, bãi đậu xe rộng rãi và đặc biệt rất an toàn.Cần liên lạc với Trung Tâm Mục Vụ Việt ngữ xin gọi ĐT: (714) 386-2338 hay email: mucvuvietngu@gmail.com.