2 Thiền Viện Phổ Môn, Suối Từ: Gây Quỹ, Ra Sách, Hoằng Pháp

Giữa hình, đang ngồi, từ trái: Thiền sư Thích Thông Hội, Thiền sư Thích Diệu Thiện.Nữ cư sĩ Tuệ Nguyện (phải) và cư sĩ Tâm Phương.Các MC giới thiệu chương trình.Tác phẩm “Sức Mạnh Giác Ngộ”...WESTMINSTER (VB) -- Buổi tiệc chay với chương trình “Phổ Môn - Suối Từ Chào Bình Minh - Vầng Dương Giác Ngộ” đã tổ chức hoàn mãn hôm Chủ Nhật 7/1/2018 tại nhà hàng Grand Garden, thị trấn Westminster.Đó cũng là buổi giới thiệu với Phật tử Quận cam về hoạt động hoằng pháp của hai vị Thiền sư từ Texas -- Ni sư Thích Diệu Thiện (Viện chủ Thiền Viện Phổ Môn) và Hòa Thượng Thích Thông Hội (Viện Chủ Thiền Viện Suối Từ).Buổi tiệc chay cũng giới thiệu tác phẩm Sức Mạnh Giác Ngộ của Thiền sư Thích Diệu Thiện, và một số sinh hoạt tại hai ngôi Thiền viện ở Texas.Chương trình được giới thiệu qua tài năng linh động của hai MC Tuệ Hằng và Tuệ Quán.Đặc biệt thay mặt Ban tổ chức là nữ cư sĩ Tuệ Nguyện và cư sĩ Tâm Phương tuyên bố lý do, trình bày về duyên khởi có buổi tiệc chay: giới thiệu 2 vị Thiền sư, và để “Phật tử California cùng hưởng lợi ích như chúng tôi.”Chương trình đã giới thiệu vê hai vị Thiền sư, hoạt động hoằng pháp 16 năm qua của hai vị, nhạc cảnh Truyền đăng, Thiền ca, Khai chuông, thông điệp Giác ngộ...Nơi trang nhà của Thiền Viện Phổ Môn, giải thích về Tâm Giác Ngộ như sau:“Chào mừng mọi người đến để tìm lại..."TÂM GIÁC NGỘ VỐN SẴN NƠI MỖI NGƯỜI"Tâm Giác Ngộ, là Tâm thênh thang bất động lúc nào cũng hiện hữu, lúc nào cũng sáng suốt, rõ ràng, thường biết tất cả mọi sự mọi vật bên trong cũng như bên ngoài nhưng không trụ trong ngoài, đến đi tự tại, thông suốt không chướng ngại, có khả năng phá trừ lầm chấp, như mặt trời lên bóng tối tự tan. Ngay cái thực tại hiện tiền đó không có quá khứ và vị lai, chỉ có hiện tại nhiệm mầu, trần lao phiền não không thể nhiễu loạn được. Đây là chốn bình an, là quê hương đích thực mà chúng ta cần tìm về.”Trong phần Tông Chỉ, trang nhà Thiền Viện giải thích:“Tông chỉ và hướng đi của Thiền ViệnChơn hạnh phúc luôn có mặt trong mỗi người như mặt trời luôn chiếu sáng nhưng vì mê lầm, thành kiến và ôm chấp như lớp lớp mây mù che lấp nên ta thường sống trong mê tối và phiền khổ.Chơn hạnh phúc (an lạc giải thoát) là sống tự do tự tại trong từng giây phút. Dù sống ở đâu, hoàn cảnh nào, không còn mâu thuẫn, chống trái hay phiền trách. Không gì ảnh hưởng được người giải thoát. Người này sẽ mở lòng sống trọn vẹn, hòa hợp với mọi người và biết cách giúp những người thân hay người chung quanh đạt được như họ.”Độc giả quan tâm có thể đọc thêm về hai ngôi Thiền viện này ở:www.universaldoor.org.Nhiều chương trình tu học hàng tuần và định kỳ phổ biến nơi trang nhà trên.