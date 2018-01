Hoa Hậu, Uber, Vỉa Hè, Chuyển Tiền, Bánh Kẹo...

Xuân NiệmTin lớn nhất trong cuối tuần là một thiếu nữ sắc tộc Ê Đê trở thành Hoa Hậu Hoàn Vũ VN. Đó là lần đầu lịch sử... Nhan sắc tuyệt vời. Tư cách ứng xử tuyệt vời. Chỉ ngạc nhiên là tại sao có một số người kỳ thị.Báo Tuổi Trẻ kể: Cô gái người Ê Đê H'Hen Niê đã trải qua những phần thi cam go để lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ VN 2017 tối 6-1.Cô gái sinh năm 1992 này cho thấy sự mãnh mẽ, từ dáng đi, nụ cười cho đến cách cô trả lời ứng xử. Sự tự tin được rèn giữa qua một số cuộc thi mà Niê đã trải qua trước đây. Chỉ số hình thể của Niê rất tốt: cao 1m72, nặng 52kg, số đo 3 vòng 84-60-93. Cô gái đến từ Đăk Lăk.Báo Thanh Niên kể rằng trong suốt những năm tháng cô con gái xinh đẹp xa nhà, bươn chải kiếm sống để bám trụ ở thành phố, cha của H’Hen chưa một lần trách móc kêu con về lấy chồng hay đỡ đần gia đình. “Khổ thì khổ chứ không có bắt nó bỏ về, nó thích làm chi thì mình chiều theo ý nó hết”, người đàn ông Ê Đê bước qua tuổi 50 thật thà nói. Có lẽ đó là lý do mà người đẹp sinh năm 1992 có cơ hội được theo học hết tấm bằng của Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại (TP.SG)....Trong buổi tiệc mừng chiến thắng của con gái, đôi vợ chồng già mặc trang phục truyền thống của người Ê Đê.... Tại buổi tiệc, H’Hen Niê mời cha mẹ lên sân khấu để ra mắt mọi người cũng như bày tỏ sự tri ân.Báo Lao Động kể: Uber, Grab vừa được Bộ GTVT đề xuất cho hoạt động chính thức nhưng sẽ chịu nhiều điều kiện quản lý hơn.Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô trong đó có quy định cụ thể về hợp đồng vận tải điện tử.Bản tin VTV kể: Ngày 8/1, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.SG) - đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức vì không thực hiện được lời hứa lấy lại được vỉa hè cho người đi bộ.Ngày 8/1, tại cuộc họp kiểm điểm thường trực UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận, đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức.Tuy nhiên, báo Đời Sống & Pháp Luật ghi lời Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.SG Võ Văn Hoan cho biết: ông Đoàn Ngọc Hải là cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý, do đó việc xem xét và giải quyết đơn xin từ chức của ông Hải phải được thực hiện theo quy trình.Báo Người Lao Động kể: Thu nhập ít ỏi, về Tết rất tốn kém trong khi cuộc sống ngày càng khó khăn nên với nhiều công nhân, Tết đang trở nên xa vời...Khác với mọi năm, thời điểm này, dãy trọ nhà cô Tám Thương (hẻm 214 Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TP SG) đã sôi động với việc công nhân chuẩn bị cho những chuyến về quê đón Tết. Năm nay lại khác, dãy trọ với khoảng 30 người đang thuê ở đều đi làm bình thường, tăng ca và về ngủ mà chẳng ai hỏi thăm nhau xem mua được vé chưa, chừng nào về, mua quà gì gửi về quê…Báo Pháp Luật Thành Phố kể: Phát hiện DN nghi chuyển tiền bất hợp pháp...Có hành vi nhập khẩu hàng cấm, khai khống hàng có trị giá lớn để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.Thông tin từ Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia, ngày 3/1 tại Cảng Cát Lái, lực lượng chức năng phát hiện công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tin Học N.T (quận 3 TPSG), công ty TNHH Thương mại dịch vụ P.N có hành vi nhập khẩu hàng cấm, khai khống hàng có trị giá lớn để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.Báo Chính Phủ kê: 11 tấn bánh kẹo đã bốc mùi vừa bị Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 23, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ...Đáng chú ý tại cơ sở sản xuất trên, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 60 thùng bánh các loại đang chuẩn bị được “làm mới” hạn sử dụng bằng cách sử dụng máy móc đóng gói dập mới bao bì và dập lại hạn sử dụng.Báo Vietnam Finance kể: Ông Shim Won Hwan, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung tại Việt Nam cho biết, hiện nay đã có 160.000 người đang làm việc trong các nhà máy Samsung tại Việt Nam.Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: “Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất, đối tác cung cấp ODA đứng thứ 2 cho Việt Nam. Tính đến tháng 11/2017, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Hàn Quốc đạt 56 tỷ USD”.Báo SGGP kể: Trong năm qua, TP Cần Thơ thu hút hơn 7,5 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến vui chơi, tham quan, nghỉ ngơi; tăng 41% so cùng kỳ 2016 và đạt 135% so kế hoạch đề ra...Báo VietnamNet kể: Kết quả thực hiện “Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020” (Đề án 911) tính đến hết năm 2016 không đạt được mục tiêu, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 50,78 tỉ đồng....Tính đến hết năm 2016, tổng số NCS trúng tuyển thực nhập học các hệ đào tạo là 4.024, đạt 31,4% so với chỉ tiêu của giai đoạn và bằng 17,5% của cả đề án.Trong đó, có 787 NCS tốt nghiệp và được cấp bằng, đạt 6% so với chỉ tiêu tính đến năm 2016 và bằng 3,4% của cả đề án.Thắc mắc: tiểu học dỏm, trung học dỏm, đại học dỏm... kiếm đâu ra nghiên cứu sinh giỏi cho bậc Tiến Sĩ?Báo Pháp Luật kể: Ngày 30-12-2017, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.SG chính thức công bố Giải thưởng Hội Nhà văn TP.SG 2017 với kết quả, trong đó có tặng thưởng cho tập thơ Thơ trắng của tác giả La Mai Thi Gia và tập thơ Nghi lễ của ánh sáng của tác giả Lê Tuân....Nhà thơ tên tuổi Phan Ngọc Thường Đoan: “Việc tặng thưởng cho hai tập thơ đã bị Hội đồng chuyên môn thơ đánh rớt, không có trong danh sách đưa lên chấm giải rất là vô lý. Đó còn là sự rất không tôn trọng Hội đồng thơ...”