Lá Thư Từ Đức Quốc



Đức, nhật báo lớn SZ đăng tin: Bắt cóc Bị chuyển giao

( Bản tin tiếng Đức của Von R. Steinke, Berlin, SZ, 7. Januar 2018, 18h43 )



* Lê Ngọc Châu chuyển ngữ

Dẫn nhập: Tiếng Đức vốn đã khó. Lối hành văn của người Đức, đặc biệt là của ký giả, luật sư, chính trị gia … nhiều khi còn làm cho người bản xứ không thể hiểu trọn vẹn được ý của họ huống chi đối với người viết với khả năng Đức ngữ hạn hẹp học được. Dù vậy, tôi cố gắng chuyển ngữ đúng nội dung bản tin sao cho độc giả dễ hiểu và đôi khi mạo muội ghi chú thêm trong ngoặc đơn hay nhận định khái quát, mục đích cho rõ ràng hơn. Mong quý độc giả và các bậc thức giả hoan hỷ cho mọi sơ sót. Cám ơn. (LNC)

Tại Việt Nam, phiên xử cựu "cán bộ" bắt đầu, kẻ đã bị mật vụ của Việt Nam bắt cóc trên đường phố ở Berlin. Anh ta phải tính đến một bản án có tội. Đức đang vận động để được thả ra.

Chính phủ Đức hiện đang vận động cho một số tù nhân chính trị, đặc biệt là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Những nhà báo, các nhà hoạt động nhân quyền, những người hành hương. Có một người không nằm trong khuôn khổ này. Người đàn ông mà phiên xử của anh ta bắt đầu hôm thứ hai (ghi chú thêm 08.01.2018 ở VN) không phải là một người Đức, cũng không phải chính phủ Liên bang nhất thiết xem anh ta vô tội. Lý do duy nhất mà chính phủ Đức đã vận động trong nhiều tháng qua để "giải phóng" người Việt Nam 40 tuổi: Trinh Xuân Thành khỏi trại giam tại Hà Nội là cách ông bị bắt. Trinh bị bắt cóc ở Berlin. Ông ta bị lôi kéo vào xe "ô tô" trên đường phố, rõ ràng bởi một cơ quan tình báo Việt Nam, vào sáng ngày 23 tháng 7 năm ngoái. Chính phủ Liên bang Đức trước đây đã từ chối nhiều lần dẫn độ ông.

Chủ quyền của Đức hiếm khi bị coi thường như thế. Bộ trưởng Ngoại giao Đức, Sigmar Gabriel đã triệu tập đại sứ Việt Nam đến với ông. Ban đầu ông Gabriel đã đề nghị Việt Nam có thể xin lỗi và giải thích rằng " sẽ tránh những vi phạm luật pháp như vậy trong tương lai". Tuy nhiên, vì đại sứ Việt Nam đã từ chối cho nên một thỏa thuận kinh tế đã bị đình chỉ vào ngày 22 tháng 9 năm2017. Hai nhà ngoại giao của cộng sản VN đã bị Đức trục xuất về nước.

Kẻ bị bắt cóc là một quan chức bị "thất sủng" bởi những người cộng sản đang cầm quyền. Ông bị buộc tội chiếm đoạt tài sản công, một phiên toà xử cựu đảng viên cộng sản Trịnh có ý nghĩa chính trị rất lớn đối với chế độ. Tòa án ở Hà Nội có thể sẽ buộc tội ông ta. Lãnh đạo đảng cộng sản VN đã làm như vậy. Tuy nhiên, thứ sáu (05.01.2018) vừa qua, người đặc trách về châu Á của Bộ Ngoại giao Đức một lần nữa mời đại sứ Việt Nam ở Berlin tới để nói với ông rằng Đức muốn theo dõi chặt chẽ phiên tòa này. Bởi vì nó vẫn còn mở, hình phạt nào cuối cùng sẽ nhận lãnh. Bị cáo đang bị đe dọa tử hình. Đó là lý do tại sao Đức không muốn dẫn độ ông ta. Nếu ông ấy bây giờ thực sự nhận án quyết và bị trừng phạt như vậy, thì điều đó sẽ có nghĩa là một mức độ leo thang mới trong mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã tham gia vào vụ bắt cóc này như thế nào đã được báo Sueddeutsche Zeitung (ghi chú thêm: là tờ báo lớn, uy tín ở Đức), NDR và ​​WDR tiết lộ vào đầu tháng 12.2017. Báo cáo này rõ ràng đã gây ra tiếng vang ở Việt Nam. Chế độ ở Hà Nội cho biết đặc biệt đáng kinh ngạc rằng tên của vị phó tổng vụ dịch vụ bí mật của Việt Nam đã được ghi nhận ở đất nước này (ý nói ở Đức). Ông ta đã tới Berlin ngay trước vụ bắt cóc. Chính phủ Liên bang Đức bây giờ có thể "ra lệnh tìm kiếm quốc tế" đối với ông ta.

* Luật sư Đức của TXT thậm chí không được phép vào đất nước (VN)

Ở Việt Nam, tù nhân Trịnh từ khi ở tù bị áp lực buộc phải nhận tội. Hình như ông ta đã tuyệt thực và phải nằm bệnh viện vài ngày. TXT từ chối một lời thú nhận. Cho đến nay tại Hà Nội, chỉ có một trong bốn luật sư của gia đình TXT có thể đến thăm ông. Luật sư người Đức của ông ta không được phép nhập cảnh vào VN.

Thay lời kết: Nhờ làm thợ khách khá lâu ở Đức, tiếp xúc với nhiều thành phần người bản xứ, làm việc ngay cả với người DDR sau khi Đức thống nhất - đa số là thành phần có học nên tôi nghĩ rằng người Đức nói chung hiểu biết khá nhiều về chế độ độc tài cộng sản. Họ không lạ gì cơ quan tình báo nhà nước Stasi (State Security Service (Staatssicherheitsdienst, SSD), commonly known as the Stasi was the official state security service of the German Democratic Republic) nhưng rõ ràng họ vẫn bị mật vụ csVN qua mặt đến nổi chính phủ Đức đã phải nói:"Chủ quyền của Đức hiếm khi bị coi thường như thế (sic)". Tuy nhiên ngó vậy chứ không phải vậy, Đức là một cường quốc, xã hội Đức có nền dân chủ cao, tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do ngôn luận, luật pháp phân minh vì phiên toà xét xử luôn có luật sư bào chữa cho bị can nên việc nhà cầm quyền csVN cấm Luật sư Đức của TXT không được phép nhập cảnh vào VN chắc chắn họ có cái nhìn thiếu thiện cảm với csVN, rõ ràng hoàn toàn thiếu Dân Chủ.