Viễn Ảnh Một Thế Giới Chưa Hòa Bình





Phạm Gia Đại



Năm 2017 vừa được khép lại với cuộc biểu tình chống cộng được xem như ngoạn mục nhất chưa từng có ngay tại vùng Little Saigon, miền Nam California, Hoa Kỳ, với 400 tăng ni và Phật tử xuất phát từ ngôi Chùa Tầm Nguyên ở thành phố Indio, California, cách xa nơi biểu tình gần 2 giờ lái xe. Đoàn biểu tình tề tựu từ sáng ngày Chủ Nhật 31-12-2017 trên đường Moran, tại trung tâm tỵ nạn của người Việt tại Quận Cam, và tuần tự trang nghiêm diễn hành trên đại lộ Bolsa, hướng về Tượng Đài Đức Thánh Trần để cùng tham dự lễ Chào Cờ. Xen lẫn trong rừng Cờ Vàng là mầu áo vàng của tăng ni và Phật tử với các nón lá in hình Cờ Vàng ba sọc đỏ. Đoàn người hát vang quốc ca Việt Nam, và trương những khẩu hiệu bằng Việt và Anh Ngữ như “Tổ Quốc Lâm Nguy”, “Cộng sản nằm vùng chia rẽ cộng đồng”, “Phải diệt Tầu Cộng và Việt Cộng, “Việt Nam Cộng Hòa muôn năm”. Đoàn biểu tình cũng kêu gọi các vị lãnh đạo các tôn giáo giúp sức vì nếu mọi người đều vô tâm thì năm 2020 Việt Nam sẽ giống như Tây Tạng. Đây là cuộc biểu dương lực lượng chống cộng lớn nhất của Phật Giáo từ một ngôi chùa miền nam California, vào ngày cuối cùng của năm dương lịch 2017.





Thế giới đã tưng bừng đón chào năm 2018 trong niềm hy vọng một năm mới tốt đẹp an bình thịnh vượng hơn, nhưng viễn ảnh đó còn rất xa vời, nhất là cho Việt Nam. Với chính sách “American First”, sau một năm trong tòa Bạch Ốc, TT Trump, đã lần đầu tiên trong những ngày đầu năm 2018, đưa chỉ số Dow Jones tăng thêm 1 ngàn điểm để vượt mức kỷ lục trên 25 ngàn điểm tại thị trường chứng khoán New York vào ngày 4 tháng Giêng năm 2018. Tuy nhiên nhiều quan sát viên lo ngại với chính sách mới này, Mỹ sẽ từ từ rời bỏ các đồng minh để thu về lo cho Bắc Mỹ, và tình hình thế giới sẽ xáo trộn vì tham vọng bành trướng của Bắc Kinh và của Nga về cả kinh tế và chính trị lẫn quân sự. Một số những diễn biến quan trọng của tình hình thế giới và tại Hoa Kỳ đầu năm 2018 như sau:

Trong những ngày đầu năm 2018, một cuốn sách, có thể đem sóng gió đến cho TT Trump và đang nhiều người trông đợi, của cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc Steve Bannon sẽ phát hành nay mai mang tựa đề rất ăn khách là « Ngọn lửa và cơn thịnh nộ ». Theo thông tín viên RFI Anne Corpet cho biết cuốn sách này đầy những tiết lộ về những ngày đầu tiên của ông Donald Trump ở Tòa Bạch Ốc, và về cuộc gặp gỡ mà ông Steve Bannon gọi là “phản bội” giữa Donald Trump Junior, con trai của TT Trump, và một nhóm người Nga hồi tháng 06-2016 tại New York. Trong một thông cáo, Tổng Thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Steve Bannon không chỉ mất chức vì Tòa Bạch Ốc đã sa thải mà ông ta còn bị mất trí nữa ».

Một tin khác là Ủy Ban Đầu Tư Ngoại Quốc (CFIUS) của Mỹ đã hủy bỏ một dự án của công ty Alibaba của Trung Cộng muốn mua công ty chuyển tiền lớn nhất Hoa Kỳ là Moneygram. Đây cũng nói lên một lần nữa những mưu toan và tham vọng thâu tóm tài chánh trên thế giới vào tay bắc Kinh.

Nhìn qua Châu Á, niềm hy vọng chợt lóe lên khi Bắc Hàn đột nhiên muốn nối lại đường đây diện thoại nóng giữa hai miền Nam Bắc, và muốn đàm phán với Nam Hàn về tình hình bán đảo Triều Tiên và có thể đi đến ngưng thử nghiệm chương trình hạt nhân. Có thể đây là đòn ly gián Mỹ và Nam Hàn của Bình Nhưỡng, nhưng vẫn còn phải chờ xem Bắc Hàn thực sự có thiện chí hay không bởi vì thế giới vẫn hoài nghi một Bình Nhưỡng được Nga chống lưng và Trung Cộng nuôi dưỡng. Những tấm ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy những tầu dầu rất giống của Trung Cộng đã tiếp dầu cho Bắc Hàn ở Thái Bình Dương. Ngoài ra, theo hai nguồn tin an ninh của phương tây cho Reuters hay các tầu dầu của Nga cũng tiếp tế dầu cho Bắc Hàn ở ngoài khơi. Cả Nga và Trung Cộng đều chối bỏ tin này.

Nhìn về Đông Nam Á, Việt Nam đầu năm 2018 đã có nhiều diễn biến quan trọng về chính trị, đặc biệt là vụ án Trịnh Xuân Thanh sắp được đem ra xử vào ngày 8 tháng Giêng, 2018, một vụ xử mà nhiều quan sát viên cho rằng bản án đã được định trước. Mặc dù hai nước chưa có thỏa hiệp về dẫn độ, Hà Nội đã thành công trong việc thuyết phục Singapore dẫn độ Vũ Nhôm về sân bay Nội Bài lúc 3 giờ:30 chiều ngày 4 tháng Giêng, 2018; và Vũ Nhôm đã bị bắt ngay tại Nội Bài. Theo RFI, RFA và VOA, Vũ Nhôm là một “đại gia” tại Đà Nẵng, tên thật là Phan Văn Anh Vũ, cũng là một sỹ quan cao cấp trong ngành tình báo thuộc Tổng Cục 5, Bộ Công An, Hà Nội, là đơn vị đã được lệnh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Theo Hong Kong Asia Times, Vũ Nhôm đã bị cáo buộc tội “tiết lộ bí mật nhà nước”. Ông ta đã xin tỵ nạn tại Đức, và đang quá cảnh Singapore trên đường đến Mã Lai, và có đến 3 sổ thông hành khác nhau. Vũ Nhôm nói với giới chức Singapore là nếu bị trục xuất về VN, ông ta lo ngại sẽ bị tử hình, nhưng vẫn bị trục xuất vì Singapore nói ông vi phạm luật của họ.

Nhà báo Shawn Crispin cho biết thêm khi trốn qua Singapore, ông Vũ có nhiều giấy tờ bí mật để cung cấp cho cảnh sát Đức những tin tức về vụ bắt cóc ông Thanh, kể cả người ra lệnh tiến hành vụ này, và ông Vũ sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng ở Đức. Ngày 3-1-2018, tại Singapore, luật sư Remy Choo của Vũ Nhôm cho hãng tin Reuters biết ông có những mối quan ngại sâu sắc về sự an toàn của ông Vũ vì chính trị nội bộ của Việt Nam. Luật sư Choo khẳng định ông Vũ không biết lý do ông bị giữ lại ở Singapore, vì ông ấy tin rằng ông có giấy tờ hợp lệ để đến Đức.

Vấn đề hiện nay là nếu ông Vũ có tin cụ thể về vai trò của nhân vật số một trong hoạt động bắt cóc ông Thanh ở Berlin, thì CSVN có nguy cơ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Đức. Thậm chí có thể đe dọa hiệp định thương mại tự do Liên Hiệp Châu Âu- Việt Nam, hiệp định mà Hà Nội đang cố gắng bám víu vào sau sự mất mát to lớn do việc Mỹ rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Theo Asia Times, các đối tượng đang bị thanh trừng từ Trịnh Xuân Thanh, đến Đinh La Thăng và 22 quan chức khác của PetroVietnam, và nay Vũ Nhôm, nằm trong khuôn khổ chiến dịch bài trừ tham nhũng do tổng bí thư đảng CSVN chủ trương, nhằm củng cố quyền lực của ông Trọng, được xem như thân Tầu, để triệt hạ các phe phái đối nghịch.

Một nguồn tin được ghi từ Wikileak cũng nhắc đến mốc thời gian năm 2020 khi Việt Nam sẽ bị sát nhập vào Tầu theo hiệp ước Thành Đô. Nguồn tin này tương đồng với thực tế diễn ra nhiều năm nay tại các cửa khẩu Việt-Trung, nhất là tại Móng Cái, Quảng Ninh. Hàng ngày trong việc trao đổi hàng hóa giữa hai bên tại vùng biên giới, hàng trăm người Việt với thúng mẹt chạy qua mua hàng, thì ngược lại hàng ngàn người Tầu cũng ùa sang các tỉnh biên giới này trên đất Việt, không kể từng đòan công voa phủ kín bạt cũng từ Hoa Lục tuôn vào các tỉnh miền Bắc VN. Hàng chục ngàn người Tầu đã tuồn vào VN công khai để buôn bán nhưng đã ở lại một cách bất hợp pháp mà không hề bị công an biên phòng ngăn chặn. Đây là một dấu hiệu tiêu cực và rất bi quan cho người dân Việt, chưa kể người Tầu từ Hoa Lục đã từng bước nắm trong tay nền kinh tế của VN. Cuối năm 2017, nước Úc đã lên tiếng báo động về việc Trung Cộng xâm nhập phá hoại kể cả hoạt động gián điệp tại Úc thì guồng máy chính trị của CSVN cũng khó thoát khỏi âm mưu thâm độc này của Trung Cộng. Việc Trung Cộng đưa người và có thể các loại khí cụ trang bị bí mật của họ xâm nhập vào VN, và chuyển đến các vùng tự trị của họ trên đất Việt đã thực hiện được, có thể hiểu ngầm rằng CSVN đã mở cửa cho họ. Càng lệ thuộc vào Tầu, CSVN càng sa lầy, và viễn ảnh mất nước càng hiện rõ ./. (Tin Tổng Hợp Đầu Năm 2018).

