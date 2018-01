Nhật: Chết Vì Đụng Xe Thấp Kỷ Lục

TOKYO -- Có một yêu tô Việt Nam cần học Nhật Bản: Số người tử vong do tai nạn giao thông trong năm 2017 tại Nhật Bản thấp kỷ lục.Bản tin NHK ghi rằng Cảnh sát Nhật Bản cho biết số người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ trong năm ngoái thấp kỷ lục.Theo Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, trong năm 2017 có 3.694 người tử vong, thấp hơn 96 người so với mức thấp được ghi nhận trước đó là 3.790 người vào năm 1949, tức 1 năm sau khi bắt đầu thống kê.Trong đó, có 2.020 người ở độ tuổi từ 65 trở lên, chiếm 54,7% tổng số người thương vong, mức cao kỷ lục thứ 2.Những năm gần đây, lái xe ở độ tuổi từ 75 trở lên gây ra nhiều tai nạn chết người, nhưng cảnh sát cho biết con số này đã giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, tính đến cuối tháng 11. Theo cảnh sát, nguyên nhân khiến số vụ tai nạn giảm xuống là do số người tự nguyện trả lại bằng lái xe cao kỷ lục.NHK ghi thêm rằng trong năm 2017, tính đến cuối tháng 11, có hơn 230.000 lái xe ở độ tuổi từ 75 trở lên đã tự nguyện trả lại bằng lái xe. Các quy định về kiểm tra chứng mất trí đối với người lái xe cao tuổi đã được thắt chặt hồi tháng 3 năm nay.