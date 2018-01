Cali: Giá Thuê Nhà Cao, Có Việc Vẫn Vô Gia Cư

LOS ANGELES -- Nhiều người không kham nổi tình hình giá nhà tăng, giá thuê nhà cũng cứ tăng đều... đó là lý do vô gia cư tăng vọt.Steve Lopez trong bài phân tích viết trên Los Angeles Times nói rằng bất bình đẳng thu nhập ở Califonria ngày càng tăng... Tại những nơi thượng lưu như Santa Barbara, vật giá đời sống tăng vọt, trong khi lương trì trệ.Ngay cả những người đã ở Santa Barbara từ nhiều thập niên cũng phải lùi ra những nơi thuê nhà rẻ hơn, và có người phải lên xe ngủ vì không kham nổi giá nhà cửa.Lopez gọi đó là hiện tượng vô gia cư của giới trung lưu.Đó cũng là lý do một tổ chức từ thiện xuất hiện: New Beginnings Counseling Center, nơi điều hành chương trình Safe Parking, nhằm giúp những người ghi danh chương trình này tìm nơi đậu xe gần nhà thờ, công sở... nơi họ có thể ở qua đêm.Chương trình Safe Parking đã xuất hiện từ năm 2004, nhưng chỉ trong 18 tháng qua, mới mở rộng từ 20 địa điểm lên 23 địa điểm.Trong 150 khách ghi danh của chương trình có 40% là người có việc làm -- trong đó có Marva Ericson, một nữ y tá đang phải sống trên chiếc xe Kia của bà. Sau khi bị một loạt kích tim làm Ericson phải bỏ việc, bà laị chẩn đoán bị bướu não trong khi chăm sóc bà mẹ đang hấp hối.Bây giờ Ericson hồi phục sức khỏe, đi làm trở lại rồi, nhưng dù là làm hai việc, lương từ $12 tới $14/giờ, bà mất căn chung cư hồi 3 tháng trước và từ đó phải sống trong xe hơi.Không chỉ cư dân Santa Barbara bị buộc sống trên xe vì giá nhà quá đắt.Tại San Jose, nhiều người phải lên sống trên các xe RV cũng khó tìm nơi đậu xe này.