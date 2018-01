Các Tiểu Bang Ở Mỹ Có Đông Dân Số Dọn Vào Và Dọn Ra

Dựa trên số người dọn vào và dọn ra khỏi các tiểu bang, nhiều người đang dọn tới các tiểu bang nhỏ và rời bỏ các tiểu bang lớn. Theo Nghiên Cứu Số Người Dời Tới Dời Đi Trên Toàn Quốc Năm Thứ 41 của United Van Lines, thì hiện tượng này một phần bởi vì những thói quen dời chỗ ở mới của Thế Hệ Sinh Sau Thế Chiến Hai.Nhiều người sinh sau Thế Chiến Hai có truyền thống dời tới Miền Nam để tìm nơi có thời tiết ấm, và Florida là nơi có danh tiếng là tiểu bang mà người từ các trung tâm dân số lớn tại Miền Đông Bắc về hưu ở. Rõ ràng, các khu vực tại những Tiểu Bang Miền Núi và Tây Bắc Thái Bình Dương đã ngày càng trở nên đông đảo hơn. Thực tế là, “gần 55% tất cả những người dời chỗ ở tới và đi khỏi từ Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah, và Wyming được cân bằng.” Chỉ 52% người dời tới và đi tại các tiểu bang Miền Tây Thái Bình Dương là cân bằng, bằng chứng rõ về di dân Miền Tây.Sau đây là 10 tiểu bang có người dời tới đông nhất.1- Vermont2- Oregon3- Idaho4- Nevada5- South Dakota6- Washington7- South Carolina8- North Carolina9- Colorado10- Alabama.Sau đây là 10 tiểu bang bị mất dân số nhiều nhất.1- Illinois2- New Jersey3- New York4- Connecticut5- Kansas6- Massachusetts7- Ohio8- Kentucky9- Utah10- Wisconsin.