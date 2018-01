Các Tiệm Ăn Gốc Á Rủ Nhau Về Thành Phố Plano, Texas

Điều gì đang xảy ra tại thành phố Plano của Texas?Tóm tắc: “Dallas và Texas là trung tâm chú ý trên toàn quốc và ngay cả trên toàn thế giới, và đã thu hút không chỉ người dân mà còn các doanh nghiệp nữa,” theo Galileo Jumaoas, chủ tịch Phòng Thương Mại Greater Dallas Asian American Chamber of Commerce, cho biết trong một điện thư.Từ năm 2000 tới 2016, dân số người Mỹ gốc Á Châu tại thành phố Plano tăng gấp đôi từ 22,594 người lên tới 53,335, theo thống kê được cung cấp bởi thành phố cho biết. Người Mỹ gốc Á Châu hiện chiếm gần 19% dân số của Plano, làm cho họ thành nhóm sắc tộc gia tăng nhanh nhất tại khu vực Dallas.Trong số 10 người Mỹ gốc Á Châu mà thành phố theo dõi, thì cư dân Trung Quốc gọi Plano là quê nhà. Theo Thăm Dò Cộng Đồng Người Mỹ năm 2016, Plano có số phần trăm cư dân Trung Quốc lớn hạng thứ 6 trong tất cả các thành phố tại Hoa Kỳ với ít nhất 250,000 người, đứng sau 4 thành phố lớn của California và New York. Và cộng đồng người TQ của thành phố Plano tiếp tục gia tăng, với mức gia tăng gần 12% kể từ năm 2012.“Cơ bản khách tiêu thụ thì khác biệt hiện nay. Người dân ở đây thì rất đa dạng. Đó là cơ hội cho doanh nghiệp,” theo Jeff Cheng cho biết.Có vẻ rất đơn giản: càng có nhiều người Á Châu thì có nhiều doanh nghiệp Á Châu. Họ cung ứng lời khuyên và hạ giá nhà cho những người di cư ở đây và tìm kiếm văn hóa và cộng đồng chia xẻ, nhưng họ cũng cung cấp địa thế mới cho người Mỹ gốc Á.Nhưng cái gì đã làm cho dân số ở đây gia tăng?“Đó là di dân mới đến, du học sinh ngoại quốc và các công ty mới đến thành phố này. Tôi nghĩ các công ty đóng vai trò rất quan trọng,” theo Jane Luo, đồng sáng lập The Asian Media, một nhóm theo dõi điều gì xảy ra tại cộng đồng Á Châu tại khu vực Dallas, cho biết.