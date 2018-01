Kiên Giang: Khu Du Lịch Hòn Phụ Tử Đìu Hiu, Vắng Lặng

Bãi biển ở khu du lịch Hòn Phụ Tử vốn rất đẹp nhưng ngày một vắng khách nên trở nên nhếch nhác, tàn tạ.Từng là niềm tự hào của người dân Kiên Giang nói riêng và ngành du lịch cả nước nói chung nhưng điểm du lịch Hòn Phụ Tử (thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) đã kém hấp dẫn kể từ khi xảy ra sự cố “hòn Phụ” bị gãy, đổ xuống biển vào năm 2006. Dù được sở hữu khu danh thắng Chùa Hang tuyệt đẹp bên bờ biển Tây nhưng do một số nguyên nhân khác nữa, lượng khách du lịch đến với Hòn Phụ Tử ngày càng giảm sút, theo Người Lao Động online (NLĐO).Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, không khí nhộn nhịp ngày nào tại khu du lịch Hòn Phụ Tử đã không còn nữa. Thay vào đó là cảnh các tiểu thương buồn hiu vì vắng khách. Chịu chung cảnh ngộ, một số thợ chụp ảnh tại đây cũng than phiền rằng họ phải tranh thủ làm thêm nghề khác kiếm sống.NLĐO dẫn lời ông Nguyễn Hữu Hạnh, một thợ chụp ảnh, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ khu du lịch này có đến 45 người hành nghề chụp ảnh thuê cho khách với giá 20,000 đồng/bức ảnh. Nghiệp đoàn thợ chụp ảnh ở địa phương liên kết với các chủ tiệm rửa ảnh (cho mượn máy) đã chọn ra 15 người tham gia chụp ảnh cho khách mỗi ngày theo kiểu xoay vòng. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 4 người tham gia đi chụp ảnh, thế nhưng vẫn không có khách thuê.Để "ứng phó" với sự ế ẩm này, một vài người trong nghiệp đoàn nảy ý đi sắm dàn thùng karaoke di động để cho khách thuê với giá 120,000 đồng/giờ. "Nhờ có dàn thùng karaoke này, chúng tôi có thêm lai rai chút ít tiền trang trải cho cuộc sống gia đình chứ cái nghề chụp ảnh bây giờ ế ẩm lắm"- ông Hạnh cho biết.NLĐO dẫn lời anh Huỳnh Văn Úy, một chủ quán nước giải khát ở khu vực gần khu danh thắng Chùa Hang, cho biết nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì lượng khách đến đây đã giảm khoảng 60%. Chính vì vậy mà nhiều người dân tham gia mua bán hàng ăn, uống và cả quà lưu niệm cũng rơi vào tình trạng ế ẩm. Nguyên nhân của tình trạng này được anh Úy giải thích là do khu du lịch này không được đầu tư gì mới nên du khách thấy nhàm chán. Hơn nữa, khách muốn ngủ lại khu du lịch này cũng rất khó thực hiện được vì thiếu những khách sạn, phòng trọ và cả những khu vui chơi giải trí về đêm.