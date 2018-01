9 Ngày Có 1 Người Trúng Giải Tiền Tỷ Từ Xổ Số Tự Chọn

Power 6/55 lần đầu ra mắt đã thu hút được sự chú ý của người chơi do có giải Jackpot 1 trúng lớn (khởi đầu 30 tỷ đồng), riêng sáng ngày 30/12/2017, giải này đã lên đến giá trị kỷ lục là 185 tỷ đồng.Trong năm 2017 đã có tổng cộng 39 người trúng giải Jackpot trị giá tiền tỷ của công ty xổ số tự chọn Vietlott, theo VnExpress.Tháng 3/2014 Vietlott khi ra mắt ở miền Bắc cùng miền Trung và tháng 7/2014 ra mắt ở miền Nam đều với loại hình Mega 6/45 có mức trúng Jackpot khởi đầu là 12 tỷ đồng. Tháng 8/12017, Vietlott tung ra thị trường loại hình xổ số mới mang tên Power 6/55, có độ khó trúng gấp 3 lần so với Jackpot của Mega 6/45, nhưng Power 6/55 có tới 2 giải Jackpot trong mỗi kỳ quay số, trong đó mức khởi đầu cho Jackpot 1 lên đến 30 tỷ đồng và cơ hội trúng giải Jackpot 2 dễ hơn đến 6 lần.Thực tế, theo VnExpress, trải qua 65 kỳ quay số mở thưởng sau hơn 5 tháng có mặt trên thị trường, loại hình Power 6/55 vẫn chưa tìm được chủ nhân của Jackpot 1. Còn Jackpot 2 đã tìm ra 11 người trúng thưởng.Còn về loại hình Mega 6/45, tính riêng trong năm 2017 đã có 28 giải Jackpot tìm được chủ nhân với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1,200 tỷ đồng. Jackpot 2 của Power 6/55 cũng liên tục 11 lần tìm được chủ nhân may mắn. Tính trung bình cứ 9 ngày lại xuất hiện một người trúng giải thưởng tiền tỷ của Vietlott.VnExpress ghi nhận 2017 cũng là năm đánh dấu nhiều kỷ lục mới của các giải Jackpot với giá trị giải thưởng đạt đến con số hàng trăm tỷ đồng. Jackpot của Mega 6/45 đạt hơn 112 tỷ đồng lần đầu tiên tại kỳ quay số thứ 132 vào tháng 5/2017, nhưng ngay 2 tháng sau đó lại bị phá vỡ kỷ lục tại kỳ 156 với giá trị Jackpot đạt gần 132 tỷ đồng.Tuy nhiên, giá trị của Jackpot 1 thuộc loại hình xổ số Power 6/55 đã phá vỡ mọi kỷ lục mà Jackpot của Mega 6/45 lập ra trước đó, lên đến con số hơn 185 tỷ đồng (tính đến thời điểm kỳ quay số mở thưởng thứ 65) vào ngày 30/12/2017.VnExpress dẫn lời đại diện Vietlott cho biết, suốt từ giữa tháng 12 đến nay, các đại lý và điểm bán của Vietlott luôn tấp nập người mua số, nhất là vào các thời điểm trước lúc quay số mở thưởng của Power 6/55, do rất nhiều người hào hứng, muốn thử vận may và trở thành chủ nhân của Jackpot 1 với giá trị kỷ lục.