Đạo Tình Điếu Văn Tiễn Biệt Cư Sĩ Trần Quang Thuận

Khoảng đầu tháng 01/2018, Microsoft đã sử dụng phiên bản Windows 10 Fall Creators Update để so sánh hiệu suất và thời gian sử dụng pin của các trình duyệt thông dụng như Google Chrome, Firefox với trình duyệt Edge. Công ty đã tiếp tục phát hành video khẳng định Edge nhanh và an toàn hơn so với Chrome.