WHO: Mê Chơi Game Điện Tử Cũng Là Bệnh

GENEVA - Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) nói: rối loạn gây ra do tình trạng nghiện trò chơi điện tử cũng là bệnh - kết luận đồng thuận của các chuyên gia là thế.Phát ngôn viên WHO Tarik Jasarevic tuyên bố với nhà báo “Loại rối loạn này đuợc ghi trong biên bản thứ 11 của International Classification of Diseases (ICD) sẽ phổ biến vào Tháng 6. WHO đang dẫn đầu tiến trình cập nhật bảng phân tích ICD-11, gồm thẩm định của chuyên gia khắp thế giới.Bệnh mê chơi game coi mọi việc khác là thứ yếu. Hiện tượng này tiếp tục và tăng tốc bất kể mọi hậu quả tiêu cực.Theo phát ngôn viên, hướng dẫn kèm theo ICD-11 cho biết cá nhân phát triển sự bất thường ít nhất 1 năm trước khi được chẩn đoán là nghiện.Phát ngôn viên Jasarevic xác nhận 1 số người yêu cầu đuợc giúp đỡ - ông nói: sự thừa nhận bệnh nghiện game sẽ khuyến khích nghiên cứu và cung cấp tài nguyên cho nỗ lực chống lại.