Cờ TC Tung Bay Với Cờ Sri Lanka Tại Cảng Hambantota; TC Đầu Tư 1.12 Tỉ MK Xây 2 Hải Cảng Lớn Tại Sri Lanka

COLOMBO - Cờ Trung Cộng tung bay bên cạnh cờ Sri Lanka tại cảng Hambantota ven Ấn Độ Dương hôm đầu năm 2018.Trung Cộng đầu tư vào 2 dự án hải cảng lớn tại đảo quốc Sri Lanka (tên cũ Tích Lan) gây quan ngại về quân sự với Ấn Độ.Cảng Hambantota kinh doanh thua lỗ đuợc chính thức giao cho 1 công ty quốc doanh Trung Cộng khai thác bằng 1 hợp đồng trị giá 1.12 tỉ MK. Đây chỉ là 1 trong số nhiều dự án mà Trung Cộng đầu tư tại đảo quốc gần mũi đất phiá nam của Ấn Độ thường được ví như sân sau của tiểu lục địa Nam Á.Chính quyền Colombo loan báo hôm Thứ Ba: đối tác Trung Cộng sẽ xây dựng 3 cao ốc văn phòng 60 tầng gần bên cảng chính tại thủ đô, cũng là cảng nước sâu tiếp nhận tàu chở container.Trung Cộng chi 1.4 tỉ MK khác để thực hiện dự án gọi là Colombo International Financial City với dân số dự kiến 250,000. Dự án này bị ngưng trệ năm 2015 vì lý do đuợc thông báo là thiếu tài liệu khi chính quyền mới nhận bàn giao – công trình lại tiếp tục từ Tháng 8-2016 khi Communications Construction Compay của người Hoa ký hợp đồng mới với chính quyền mới.Theo giám đốc Wang Dehua của Institute for Southern and Central Asian Studies, Colombo muốn phát triển nhanh theo mô hình như Shengzhen tại vùng đông nam Hoa Lục. Ông Wang nói: họ cần cải tổ kinh tế, mở cửa và học kinh nghiệm từ Trung Quốc.Hồi Tháng 9-2017, 2 tàu ngầm Trung Cộng ghé thăm cảng Colombo giữa lúc quan hệ Hoa-Ấn căng thẳng vì tranh chấp biên giới tại vùng Ladakh, phía bắc Ấn Độ.Chuyên gia an ninh hàng hải Collin Koh làm việc với Nanyang Technology University (Singapore) nhận xét: Trung Cộng muốn dùng cảng của Sri Lanka như giải pháp tạm để bảo đảm an ninh nhiên liệu tại Vịnh Bengal và cũng là nơi dừng chân của tàu bè, gồm chiến hạm.