TC Bắt Đầu Đóng Hàng Không Mẫu Hạm Thứ 3

BEIJING - Trung Cộng đã khởi công đóng hàng không mẫu hạm thứ 3 tại xưởng đóng tàu Shanghai từ năm 2017, với hệ thống phóng chiến đấu cơ ứng dụng kỹ thuật cao.Xí nghiệp Shanghai Jiangnan Shopyard Group đã đuợc bật đèn xanh để bắt đầu công trình sau quyết định của giới lãnh đạo quân sự tiếp theo khoá họp thường niên của QH và cơ quan tư vấn chính trị hồi Tháng 3.Nguồn tin thông thạo cho biết việc chế tạo khung sườn của mẫu hạm dự kiến 2 năm, và các đòi hỏi kỹ thuật với mẫu hạm mới là phức tạp hơn so với 2 mẫu hạm truớc.Giới lãnh đạo nước lớn nhất châu Á muốn xây dựng 1 lực luợng hải quân gồm hàng không mẫu hạm có thể hoạt động khắp thế giới và hậu thuẫn an ninh hàng hải.Mẫu hạm Liaoning đang hoạt động là cải biến 1 con tàu mua lại của Ukraine năm 2012.Mới đây, báo Hong Kong báo tin: hải quân Trung Cộng bắt đầu tự huấn luyện phi công cung cấp cho các hải đội của mẫu hạm, không lệ thuộc phi công do không quân huấn luyện.Chưa biết khi nào mẫu hạm thứ 3 hạ thủy và băt đầu nhận nhiệm vụ. Tàu này đuợc thiết kế với trọng tải 80,000 tấn, hơn chiếc Liaoning 10,000 tấn, theo mô tả của giới kỹ sư đóng tàu tại Shanghai và Dalian. Mẫu hạm mới mang tên CV-18 sẽ phóng chiến đấu cơ bằng hệ thống điện từ, nhanh hơn và gây hao mòn ít hơn.Từ Tháng 11-2017, giới chức xác nhận với truyền thông nhà nước: Trung quốc đã có mọi chuyên môn cần thiết. 1 đơn vị chuyên nghiệp 5000 người đã đuợc tập trung để làm việc phát triển đội hàng không mẫu hạm của Trung Quốc.