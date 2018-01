Nhật Bản Hối Thúc Tăng Kinh Tế

TOKYO -- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm Thứ Sáu thúc giục các lãnh đaọ doanh nghiệp tăng lương 3% trong năm 2018 nhằm tăng thiêu thụ.Abe noi1í trong bài diễn văn trong tiệc Tân Niên thực hiện bởi Liên Đoàn Doanh Nghiệp Nhật, Phòng Thương Mại và Kỹ Nghệ Nhật Bản, và Hội Lãnh Đaọ Doanh Nghiệp Nhật Bản, rằng để thúc đẩy chu kỳ tốt cho kinh tế, ông kêu gọi các công ty tăng lương 3% cho nhân viên.Ông cũng kêu gọi các công ty tăng đầu tư để thúc đẩy kinh tế, theo Xinhuanet.Trong khi đó, bản tin NHK ghi rằng số thương vụ M&A của các doanh nghiệp Nhật Bản cao kỷ lụcTheo khảo sát do một công ty tư nhân thực hiện, số thương vụ mua lại và sáp nhập (M&A) của các doanh nghiệp Nhật Bản trong năm ngoái cao kỷ lục.Theo Recof, công ty môi giới M&A tại Tokyo, các doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện 3.050 thương vụ trong năm 2017, tăng khoảng 400 thương vụ so với năm 2016. Tuy nhiên, tổng giá trị của các thương vụ giảm 21% do nhiều thương vụ có quy mô nhỏ.Takeda Pharmaceutical đã mua lại hãng dược phẩm Ariad Phamaceuticals của Mỹ với giá khoảng 5,4 tỷ USD.Tập đoàn Softbank đã đầu tư khoảng 5 tỷ USD vào công ty Didi Chuxing, công ty của Trung Quốc điều hành taxi qua ứng dụng điện thoại thông minh.Theo các nhà phân tích, các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào các doanh nghiệp nước ngoài để có thể thâm nhập các thị trường mới.Các nhà phân tích cũng cho biết nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp để đặt chân vào lĩnh vực công nghệ tiên tiến, trong đó có trí tuệ nhân tạo.