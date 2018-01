Tiền TKV: 661 Triệu Đô Biến Mất

HANOI -- Tiền quăng ra ngoài cửa sổ, biến vào hư vô... đó là chuyện của cán bộ lãnh đạo. Nhưng không phải hư vô đâu, vì vẫn lặng lẽ có người đừng ngoaì cửa sổ, chụp cả khối tiền để giấu đi.Lần naỳ là tiền của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) -- hơn 600 triệu đôla Mỹ biến mất.Báo Người Lao Động gọi đó là: Tiền qua cửa sổ, vào cửa sau...Riêng về một khoản tiền cho thấy chăng cần giấy tờ gì cũng mất.NLĐ kể: Đích thân ông Doãn Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), đã ký bản ghi nhớ mua cổ phần Công ty Southern Mining Co. Ltd và chuyển gần 4,4 triệu USD (gần 78 tỉ đồng) vào tài khoản một người mang quốc tịch Campuchia nhưng chưa khảo sát hay xác định hiệu quả đầu tư.Đó là một trong nhiều nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với TKV và một số đơn vị thành viên có nhiều vi phạm trong hoạt động đầu tư tài chính, mua sắm tài sản, quản lý tài nguyên, hoạt động kinh doanh... Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý về kinh tế với tổng số tiền gần 15.000 tỉ đồng và 6,7 triệu m2 nhà đất. Riêng với trường hợp đầu tư vào Công ty Southern Mining Co. Ltd đã nói ở trên, số vốn đầu tư đến thời điểm thanh tra, có khả năng mất trắng. Kết quả khảo sát ban đầu của dự án do ông Quang dẫn đầu báo cáo mỏ có khoáng sản nhưng khi TKV khảo sát lại thì không có dấu hiệu quặng như báo cáo ban đầu.Con số 15.000 tỷ đồng sai phạm là tương đương 661.5 triệu USD.Bản tin VnExpress kể: Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và một số đơn vị thành viên với nhiều tồn tại, vi phạm trong hoạt động đầu tư tài chính, mua sắm tài sản, quản lý tài nguyên, hoạt động kinh doanh....Liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, báo cáo cho biết, đến cuối năm 2014, tổng số vốn đầu tư ngoài của công ty mẹ vào khoảng 13.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động này của TKV có rất nhiều khoản đầu tư lỗ, nguy cơ mất vốn.Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc TKV chủ trương quản lý đầu tư tài chính thuộc ngành nghề kinh doanh chính thiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn, vi phạm pháp luật, bảo lãnh trả nợ vay vượt thẩm quyền. Hậu quả là một số khoản đầu tư thua lỗ, mất vốn với giá trị lớn. Cụ thể, Công ty liên doanh Công nghiệp Kẽm Việt Thái lỗ gần 300 tỷ, mất hết vốn chủ sở hữu và nợ Công ty TNHH MTV KLM Thái Nguyên gần 25 tỷ đồng, xác nhận bảo lãnh vượt thẩm quyền. TKV cũng góp 870 tỷ đồng tại Sắt Thạch Khê thiếu khảo sát, tính toán kỹ và các điều kiện cần thiết dẫn đến đọng vốn trong thời gian dài, lãng phí.Khoản đầu tư của TKV vào Công ty cổ phần Crommit Cổ Định, Thanh Hóa (VTCC) cũng thua lỗ. Đơn vị này đã góp vốn, giải ngân xấp xỉ 437 tỷ đồng để đầu tư 2 dự án nhưng phải dừng hoạt động từ năm 2014 dẫn đến toàn bộ vốn đầu tư không hiệu quả, lỗ lũy kế từ 2012-2015 vào khoảng 113 tỷ đồng.Bản tin liệt kê nhiều dự án chỉ thấy mất tiền...Trong khi đó, bản tin SOHA/VnEconomy kể chi tiết: Sai phạm hàng nghìn tỷ tại TKV, đề nghị Bộ Công an vào cuộc...Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho hay, qua kiểm tra một số khoản đầu tư lỗ, có nguy cơ mất vốn cho thấy, TKV đầu tư vào Công ty Southern Mining Co., Ltd (Campuchia) với số tiền hơn 4,395 triệu USD, tương đương 77,678 tỷ đồng đến thời điểm thanh tra là không có hiệu quả, khả năng mất toàn bộ vốn đầu tư...Hay như khoản đầu tư của TKV vào Công ty Cổ phần Crommit Cổ Định, Thanh Hóa (VTCC) cũng thua lỗ. Đơn vị này đã quyết định góp hơn 587 tỷ và đã giải ngân 112 tỷ, nhưng phải dừng hoạt động từ năm 2013 đến nay.Một dự án khác là Nhà máy sản xuất FeroCrom Cacbon, TKV cũng góp 314 tỷ nhưng phải dừng hoạt động từ 2014 đến nay, dẫn tới TKV thua lỗ khoảng 113 tỷ đồng trong 3 năm 2012 - 2015....Một số khoản đầu tư ra nước ngoài nhưng không được TKV thực hiện điều tra, khảo sát kỹ để lập, thẩm định, phê duyệt phương án và quyết định đầu tư phù hợp với thực tế và quy định, dẫn đến lỗ, mất vốn hơn 380 tỷ đồng, tại các dự án Công ty liên doanh Stung Trenng, Công ty liên doanh Alumia (Campuchia), Công ty TNHH Vinacomin, dự án mỏ sắt Phu Nhuon (Lào)...Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ cho biết, tổng số tiền và đất đai qua thanh tra phát hiện cần xử lý là hơn 14.882 tỷ đồng và gần 6,7 triệu m2 nhà đất, trong đó thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 1.800 tỷ và toàn bộ diện tích nhà đất nói trên.