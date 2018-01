Tâm Tình Thầy Trò: Bài Học Lòng Nhân Ái

Bánh mì. (hình minh họa)Các em thân mến,Tôi muốn các em đọc câu chuyện dưới đây để học thêm một bài học về lòng nhân ái. Chuyện đã lâu lắm, kể rằng: Mùa đông năm 1935, nước Mỹ rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng, người dân rất túng thiếu. Có một bà lão bị ra tòa án tại New York về tội trộm cắp một ổ bánh mì. Khi quan tòa hỏi vì sao bà lại lấy trộm bánh mì thì bà lão đáp:Đúng là tôi rất đói, nếu chỉ vì đói, tôi không làm như vậy. Nhưng đứa con rể đã bỏ nhà ra đi, con gái tôi ốm liệt giường, tôi chỉ cần ổ bánh mì này để cứu hai đứa cháu sắp chết vì đói...”Bà bật khóc giữa tòa. Ông thị trưởng Florello thở dài:“Luật là luật. Bà phải nộp phạt 10 đô hoặc vào tù 10 ngày”.Bà lão đáp:“Nếu tôi có 10 đô tôi đã không ăn cắp ổ bánh mì. Tôi xin vào tù. Nhưng con gái tôi và cả hai đứa trẻ, ai sẽ lo cho chúng đây?”.Ông thị trưởng rút trong túi ra 10 đô la đóng phạt để bà lão được tự do. Rồi ông nhìn mọi người đang ngồi xem án ra lệnh mỗi người phải đóng 50 xu tiền phạt vì tội hờ hững đã để cho một bà lão khốn khổ phải đi ăn cắp bánh mì nuôi những đứa trẻ đang chết đói. Số tiền thu được là 47,5 đô la và sau đó tất cả các tờ báo ở New York đều đăng tin này lên trang nhất. Và sau đó, ngay cả chủ lò bánh mì, cũng như quan khách, cảnh sát trong thành phố đều đóng phạt 50 xu để giúp bà lão và tán dương lòng nhân ái, lương thiện của Thị Trưởng cũng là quan tòa Florello LaGuardia.Tôi biết các em đều có lòng lương thiện, từ ái như vị quan tòa nói trên.Trúc Xanh