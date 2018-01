Lâm Mồi Lửa, Đốt Ty Cảnh Sát, Tông Xe Cảnh Sát Quận Cam

SANTA ANA, Calif. - Một người đàn ông bị truy tố về tội phóng hỏa và tấn công một viên chức an ninh sau khi ném các tấm khăn bốc lửa ngọn vào một trạm cảnh sát ở đồn Stanton, Quận Cam, và rồi phóng xe tấn công một xe cảnh sát Quận Cam.Nghi can tên Nicholas Lam, 36 tuổi, cư dân Stanton.Bị truy tố ngày 3 tháng 1/2018 về tội phóng hỏa, sở hữu một vật đang cháy, tấn công một viên chức an ninh, chống lại hay gây cản trở một viên chức an ninh.Nguyên khởi vì ngày 31/12/2017, Lâm được cảnh sát liên lạc để đề nghị giúp đỡ sau khi xe của Lâm khựng lại, gây cản trở ở đường Beach Boulevard gần Orangewood Avenue ở thị trấn Stanton, Quận Cam.Lâm lúc đó nổi quạu, la hét, chửi mắng cảnh sát, không chịu trợ giúp, và rồi chạy đi.Vào khoảng quá nửa đêm, lúc 12:15 a.m. hôm 1/1/2018, Lâm bị tố cáo là nhúng 2 khăn vào dầu xăng, bật lửa đốt khăn và ném vào phóng hỏa bức tường phía nam của đồn cảnh sát OCSD ở Stanton, làm một xe cảnh sát tuần tiễu bốc cháy, cháy lem vào phía ghế ngồi băng sau cuả xe.Cảnh sát nơi hiện trường mới lấy ống chữa lửa từ một xe tuần tiễu khác, và phun tắt lửa sau nhiều nỗ lực.Lâm bị cho là chạy khỏi hiện trường trên chie6ếc xe bốn cửa màu tối, mà cảnh sát nhận ra từ một vụ đụng chạm trước đó.Trong khi phóng chạy đaò tẩu, nghi can bị tố là phóng xe vào một xe cảnh sát và vùng vây, chông việc băt giam.