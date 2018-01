Chống Khủng Bố Làm Mỹ Tốn 7000 Tỉ MK; Lính Mỹ Tới 149 Nước Để Chống Khủng Bố

WASHINGTON - Bản đồ mới ám chỉ chiến tranh chống khủng bố của Hoa Kỳ mở rộng khắp thế giới đến mức báo động.PTT Mike Pence được vận tải cơ khổng lồ C-17 đưa tới căn cứ Bagram, doanh trại lớn nhất của lực luợng Hoa Kỳ tại Afghanistan. Mọi thông tin bị cấm cho tới 1 giờ trước khi ông Pence lên đường về nước.Hơn 16 năm sau khi lực luợng Hoa Kỳ hạ bệ chế độ Taleban tại Kabul, PTT Pence tuyên bố với lính tiền tuyến “Đã tới gần chiến thắng hơn bao giờ hết.” Phóng viên nhận xét: đa số binh sĩ lắng nghe, nhưng không hoan hô.Hơn 1 thập niên trước, Hoa Kỳ kết thúc chiến tranh ủy nhiệm chống lại hệ thống Xô-viết. Trong thời gian ấy, Washington tài trợ, vũ trang, hay hậu thuẫn các nhóm Hồi Giáo bảo thủ (gồm 1 nhóm duới quyền lãnh tụ trẻ Bin Laden là công dân Saudi Arabia), để cùng chống lại thế giới CS. Chính quyền Taleban tại Kabul bị đánh sập – Bin Laden di tản sang Pakistan hồi đầu năm 2002 trong khi nhóm thân cận hầu như tan rã, và cựu chiến binh Taleban được giả định hồi hương, trở lại cuộc sống bình thường. Tại Washington, TT Bush và PTT Cheney muốn mở rộng thắng lợi.Không lâu sau biến cố 11-9-2001, bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld báo cáo các nhóm khủng bố và nổi dậy phát sinh tại hơn 60 quốc gia. Đó là điểm mà TT Bush nhấn mạnh bằng giọng thắng lợi tại lễ tốt nghiệp của trường võ bị West Point 9 tháng sau – vào thời điểm ấy, Washington đã tăng gấp đôi nỗ lực chống khủng bố, tuy Global War on Terror vẫn là việc của chỉ 1 nước. Hoa Kỳ đưa chiến tranh tới Iraq, hạ bệ lãnh tụ Saddam Hussein.Trong 1 bình luận vào thời điểm ấy, 1 viên chức Anh gần gũi đoàn tham mưu của triều Bush phát biểu “Mọi người muốn tới Baghdad – những con người thật muốn đi Tehran”, theo ghi nhận của tuần báo Newsweek.Nhiều năm sau, là không ngạc nhiên khi hàng trăm ngàn người biểu tình chống chiến cuộc Iraq tại khắp nuớc Mỹ từ đầu năm 2003. Chưa xong. Với chính quyền Trump, chiến cuộc Afghanistan có triển vọng kéo dài.Phúc trình mới nhất của Ngũ Giác Đài ghi: hơn 20 tổ chức nổi dậy và khủng bố hoạt động tại Afghganistan. Hãy nghĩ về 20 tổ chức vũ trang để thấy rằng cuộc chiến chống khủng bố là sự thực hành vô tận trong việc xử dụng bảng cửu chuơng?!Báo The Nation cho hay: nhờ công sức của 1 nhóm quyết tâm là Costs of War Project tại Brown University (hay CWP/BU) sau cùng cho chúng ta biết mức độ của cuộc chiến chống khủng bố, về bản chất của kỷ nguyên chiến tranh thường trực này.Bản đồ chiến tranh khủng bố của CWP/BU ghi các điểm nóng từ Marawi (Philippines) qua Nam Á, sang Trung Á, đến Trung Đông và Bắc Phi, cả tại Tây Phi nơi 4 lính Mũ Xanh tử thương mới đây trong 1 trận phục kích ở Niger. Bản đồ này chỉ danh không dưới 76 nước có hoạt động nổi dậy hay khủng bố (là 39% thế giới).Hoa Kỳ tham chiến từ Afghanistan đến Syria, Iraq bằng phi cơ không người lái và lực luợng hành quân đặc biệt.Bản đồ này là trùng lặp về phân loại, gồm những nước mà lực luợng Hoa Kỳ làm việc huấn luyện, và những nước có căn cứ Hoa Kỳ.Chiến tranh nuốt rất nhiều tiền thuế của công dân – ước luợng của CWP/BU phổ biến hồi Tháng 11 ghi 5600 tỉ (gồm 1 số dự chi).Trong 1 tuyên bố mới đây, TT Trump đưa ra con số 7000 tỉ, nghĩa là tăng nợ công 7900 tỉ vào giữa thế kỷ 21.Giới quan sát nhắc nhở: cuộc chiến này không có phòng tuyến, không có 1 đội hùng quân tiến bước vào Berlin như năm xưa, cũng không có hàng trăm phi cơ oanh tạc nước Nhật giữa thập niên 1940.Tại bán đảo Hàn, đình chiến đuợc thỏa thuận nhưng hoà ước không đuợc ký kết.Nhà báo cảnh báo: hàng triệu người di tản, thế giới tiếp tục quân sự hoá trong khi lực luợng hành quân đặc biệt của Hoa Kỳ đuợc đưa tới 149 quốc gia riêng trong năm 2017. Binh sĩ Hoa Kỳ hiện diện tại nhiều nơi đến mức Ngũ Giác Đài không biết chính xác 44,000 người trong số này đang nhận công tác tại nơi đâu. Mới đây, Tướng TQLC Robert Neller tuyên bố tại Na Uy: sẽ có đại chiến và ông hy vọng phỏng đoán này là sai.