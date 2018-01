Mỹ: Ngưng Viện Trợ Cho Tới Khi Pakistan Đánh Taleban, Haqqani

WASHINGTON - Bộ ngoại giao Hoa Kỳ loan báo: tài trợ Pakisatn vì mục đích an ninh bị chính thức hạ giảm sẽ đuợc tái tục khi Islamabad hành động chống lại các nhóm Hồi Giáo vũ trang Taleban và Haqqani.Phát ngôn viên Heather Nauert không cho biết con số cụ thể mà bà mô tả là đáng kể. Phần giữ lại sẽ đuợc chuẩn cấp khi thấy tiến bộ. Bà nhấn mạnh: các phần bị giữ lại đuợc tính toán từng trường hợp theo yếu tố có liên quan với quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.Trước đó, cùng ngày Thứ Năm, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ loan báo đưa Islamabad vào danh sách cần quan tâm về tự do tôn giáo. Hôm đầu năm 2018, TT Trump đã tố cáo Islamabad chưá chấp khủng bố Hồi Giáo trực tiếp tấn công lực luợng Hoa Kỳ tại Afghanistan – twitter của ông ghi rõ: trong 15 năm, Washington đã ngu dại cấp viện trợ trị giá hơn 33 tỉ, không nhận lại đuợc ngoài những lơi nói dối và lừa phỉnh…Hôm Thứ Ba, đại diện Hoa Kỳ tại LHQ cho biết viện trợ 255 triệu MK dành cho Islamabad bị tạm giữ lại hồi Tháng 8 sẽ không đuợc giao nếu trò “nước đôi” tiếp tục.Trong khi đó một bản tin khác cho biết quyết định giữ lại hàng trăm triệu MK viện trợ an ninh của chính quyền Trump là “thiếu xây dựng” – đó là phản ứng thận trọng của Pakistan tiếp theo loan báo hôm Thứ Năm của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về 255 triệu MK viện trợ Islamabad bị giữ lại cho tới khi yêu cầu của Washington về tiêu trừ căn cứ cuả các nhóm Hồi Giáo tấn công Afghanistan đuợc thực hiện.Thông báo này đưa tới biểu tình nhỏ tại Pakistan hôm Thứ Sáu.Bộ ngoại giao Pakistan cho biết đang tiếp xúc giới chức Hoa Kỳ.Nhà cầm quyền Islamabad cả quyết vẫn quyết chiến với các tổ chức vũ trang, đã tổn thất hàng ngàn binh sĩ và chi nhiều tỉ MK.Ngân sách Hoa Kỳ 2017 cho phép Ngũ Giác Đài giúp Pakistan 900 triệu MK bằng vũ khí và kỹ thuật, theo văn bản National Defense Authorization Act, và dự chi năm 2018 là 700 triệu.Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói rõ: phần viện trợ bị “treo” sẽ đuợc cấp khi thấy Islamabad hành động cương quyết với Taleban và Haqqani.Trong chốn riêng tư, các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ cả quyết: quan hệ không khủng hoảng.Bà Nauert nhấn mạnh: Hoa Kỳ sẵn sàng phối hợp với Pakistan để đánh lại mọi tổ chức khủng bố, không phân biệt.Về phần Pakistan, ngoại trưởng Khawaja Asif tuyên bố “Washington cư xử với Pakistan như là 1 người bạn luôn phản bội” - ông mô tả hành vi của chính quyền Trump không có tính cách đồng minh hay bằng hữu.Ngoài ra, chính khách đối lập Khan đánh giá twitter của TT Trump là cố tình hù dọa và xúc phạm cần trả đũa – ông Khan đề nghị cụ thể đuổi về nước nhân viên ngoại giao không cần thiết và nhân viên tình báo của Hoa Kỳ.