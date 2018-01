Bộ Trưởng Tài Chánh California John Chiang Tranh Cử Thống Đốc: Ủng Hộ Di Dân, Giảm Tiền Nợ Học, Xây Nhà Giá Rẻ Cho Dân

Từ trái, nhà báo Hòa Bình, Ứng Cử Viên Thống Đốc California John Chiang, nhà văn Nhã Ca, và Nữ Nghị Viên Nguyễn Thu Hà tại Tòa Soạn Việt Báo. (Photo VB)WESTMINSTER (VB) – Bộ Trưởng Tài Chánh Tiểu Bang California (California State Treasurer) John Chiang, ra tranh cử chức Thống Đốc California, đã đến thăm Tòa Soạn Việt Báo vào trưa Thứ Sáu, ngày 5 tháng 1 năm 2018.Cùng đi với ông John Chiang là Nữ Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Nguyễn Thu Hà.Đón tiếp ông John Chiang tại Tòa Soạn có nhà văn Nhã Ca, nhà báo Hòa Bình, Chủ Bút Phan Tấn Hải.Ông John Chiang đã vui vẻ trò chuyện và chúc mừng năm mới 2018 mọi người trong Tòa Soạn Việt Báo. Nhân dịp này ông John Chiang đã dành cho phóng viên Việt Báo một cuộc trao đổi ngắn nói về cuộc vận động tranh cử Thống Đốc California của ông.Được hỏi trong cuộc tranh cử thống đốc California năm nay có tới khoảng 10 ứng cử viên, gồm nhiều nhân vật nặng ký như Cựu Thị Trưởng Los Angeles Antonio Villaraigosa, đương kim Thị Trưởng Los Angeles Eric Garcetti, v.v… ông có tự tin sẽ chiến thắng không, ông John Chiang, 54 tuổi, nói rằng mỗi người có suy nghĩ, ước mơ và làm việc khác nhau. Ông cho biết ông tin rằng là một người tận tụy làm việc phục vụ để hoàn thành nhiều nhiệm vụ từ chức vụ Kiểm Soát Tiểu Bang và thành viên Hội Đồng Thuế Vụ California tới Bộ Trưởng Tài Chánh hiện nay, ông có đủ điều kiện để cử tri California tín nhiệm ông vào chức vụ thống đốc trong cuộc tranh cử lần này.Ông Chiang cho biết là con của gia đình di dân từ Đài Loan qua Mỹ, ông cho rằng việc mở cửa tiếp nhận di dân là điều nên làm bởi vì xã hội Mỹ và đặc biệt là tiểu bang California giàu mạnh là nhờ sự đóng góp tài năng đa dạng của các thành phần di dân.Trả lời cho câu hỏi những mục tiêu nào được ông quan tâm nhất để thực hiện nếu được đắc cử thống đốc California, ông Chiang nói rằng cải thiện giáo dục để giúp học sinh giảm nợ học; bảo đảm chế độ hưu bổng đầy đủ cho người về hưu; xây dựng thêm nhà ở vừa túi tiền cho các gia đình lao động; đầu tư vào việc cải thiện môi trường xanh cho tương lai. Ông Chiang cho biết ông quan tâm đến việc tiền thuê nhà ngày càng lên cao làm nhiều gia đình nghèo khốn đốn. Ông nói vấn đề này cần nhờ đến giới lập pháp tiểu bang ra dự luật hạn chế sự gia tăng tiền thuê nhà quá cao để giúp người nghèo.Được biết, khi còn làm Kiểm Soát Tiểu Bang, ông Chiang đã nhận ra 9.5 tỉ đô la tiền xài phung phí, gian lận và gây tốn kém người dân đóng thuế. Ông cũng là người chống lại nạn tham nhũng của chính quyền thị trấn Bell làm thâm thủng hệ thống hưu bổng tiểu bang. Ông là người lập ra chương trình trong Bộ Tài Chánh cung cấp hàng triệu đôla để giúp tài trợ xây dựng hàng ngàn đơn vị nhà ở vừa túi tiền cho người dân California.Ưng cử viên thống đốc California John Chiang cho biết ông chia xẻ mối quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói chung và California nói riêng về công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền của người dân Việt trong nước. Ông nói chính vì để đạt mục đích giúp công cuộc đấu tranh thành công thì cộng đồng người Việt cần hợp tác gắn bó nhiều hơn nữa với các cơ chế chính quyền tiểu bang và địa phương.Được biết, ông John Chiang hiện sống tại thành phố Torrance. Ông tốt nghiệp tại Đại Học University of South Florida và Georgetown University Law Center. Ông đã được bầu vào chức vụ Kiểm Soát Tiểu Bang 2 lần và một lần Bộ Trưởng Tài Chánh Tiểu Bang vào năm 2014. Ông sinh trưởng tại Chicago và New York và dời về California sau khi tốt nghiệp luật sư.