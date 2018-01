THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/v CSVN có thể sẽ đàn áp gây đổ máu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức Đại Lễ kỷ niệm Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo lần thứ 98

Kính thưa quý vị,

Những tin tức vừa nhận được trực tiếp từ Cụ Hội Trưởng Trung Ương Nguyễn Văn Điền và các chức sắc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, CSVN gần đây đã dùng mọi thủ đoạn hăm họa, vu cáo, cấm đoán GHPGHH Thuần Túy tổ chức Đại Lễ kỷ niệm lần thứ 98 Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Phật Giáo Hòa Hảo vào ngày 25 tháng 11 âm lịch, nhằm ngày 10 tháng 1 năm 2018 dương lịch tại trụ sở tạm của Giáo Hội Trung Ương tại xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang.

CS đã cho công an đến gặp cụ Hội Trưởng Nguyễn Văn Điền hạch hỏi và hăm họa tại sao tuyên bố là sẵn sàng đổ máu nếu bị đàn áp và cấm đoán. Hiện nay cộng sản đã cô lập Cụ Hội Trưởng và thường xuyên áp lực các chức sắc và tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuấn Túy đe dọa nếu tổ chức hoặc tham dự đại lễ Đản Sinh nhà cầm quyền sẽ can thiệp mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trước áp lực và đe dọa của nhà cầm quyền cộng sản, Giáo Hội PGHH Thuần Túy cương quyết tổ chức và kéo về tham dự với bất cứ giá nào dù phải đổ máu.

Vì thế, chúng tôi trân trọng khẩn thông tin đến toàn thể đồng bào trong và ngoài nước đồng thời xin toàn thể đồng bào hãy:

1- Lên tiếng phản kháng sự đàn áp của cộng sản, chia xẻ nỗi đau khổ của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy về những hoạn nạn do CS gây ra.

2- Kêu gọi quốc tế can thiệp để GHPGHH-TT được hưởng quyền tự do tôn giáo, tổ chức Đại Lễ trong an bình không bị ngăn cản.

3- Yểm trợ tinh thần lẫn vật chất để GHPGHH-TT tổ chức thành công Đại Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ và tiếp tục sinh hoạt bình thường.

4- Cùng nhau quyết tâm tranh đấu và yểm công cuộc tranh đấu đòi tự do tôn giáo, đòi dân chủ và nhân quyền cho trên 90 triệu người dân Việt Nam.

Hải ngoại và Quốc Nội ngày 5 tháng 1 năm 2018

Trân trọng,

Đồng Chủ Tịch: Hội Đồng Liên Tôn

- Hòa Thượng Thích Không Tánh

- LM Phan Văn Lợi

- Chánh Trị Sự Hứa Phi

- Đạo huynh Lê Văn Sóc

- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa

- Đạo huynh Lê Quang Hiển, Thư ký

Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam

1- Hòa Thượng Thích Không Tánh, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, Phó Viện Trưởng Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

2- Linh Mục Phan Văn Lợi, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, đồng Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm.

3- Chánh Trị Sự Hứa Phi, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (Chơn Truyền).

4- Ông Lê Văn Sóc, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, Phó HT Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy

5- Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, đại diện Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam.

6- BS Võ Đình Hữu, CT HĐĐB Cộng Đồng Người Việt QG Liên Bang Hoa Kỳ.

7- BS Đỗ Văn Hội, CT HĐCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

8- Ô. Lưu Văn Tươi, CT HĐGS Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

9- Ô. Nguyễn Văn Tánh, Cựu CT Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế.

10-Ông Phạm Trần Anh, Chủ tịch Hội Diên Hồng Thời Đại, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam

11-Ông Cao Xuân Khải, PCT Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam.

12-Phó Trị Sự Trần Viết Hùng, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại.

13-Ông Trần Văn Đông, Nguyên Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada, hiện là Trưởng Ban Kiểm Soát.

14-Ông Lạc Việt, Yểm Trợ Khối 8406 Canada.

15-BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Liên Bang Đức.

16-MS Nguyễn Công Chính, người Tù Lương Tâm vừa đến Hoa Kỳ do sự can thiệp của Quốc Tế,

17-Ông Đoàn Hữu Định, cựu Chủ Tịch CĐVN vùng Hoa Thịnh Đốn.

18-Ông Nguyễn Trung Châu, nguyên Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Chính Trị Việt Nam (hiện là Cố Vấn).

CỐ VẤN HĐLKQNHNVN: LM. Nguyễn Văn Lý – HT. Thích Minh Tuyên – Ô. Phan Kỳ Nhơn

Đính kèm tin tức:

TIN KHẨN

Hôm nay, 29/12/2017 , vào lúc 14h , 1 phái đoàn của ca Đồng Tháp gồm:

-thiếu tá Chót, ca tỉnh.

-thiếu tá Tâm , ca huyện Lai Vung.

-thịnh, ca xã Tân Phước

Đã đến nhà ông Nguyễn Văn Điền, Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ nói rằng tại sao ông Điền lại kích động tín đồ đổ máu với nhà cầm quyền cs thông qua bài phát biểu của ông Điền nhân lễ an vị chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ tại lễ đài kỷ niệm 98 năm ngày Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ tại trụ sở tạm của Trung Ương Giáo Hội toạ lạc xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang.

Ông Điền nói rằng các vị là đại diện của nhà cầm quyền địa phương tại sao lại xuyên tạc ý nghĩa của bài phát biểu, tôi nói rằng tín đồ PGHH sẵn sàng chấp nhận tù tội hay đổ máu đi nữa để bảo vệ niềm tin tôn giáo của mình, quyết làm tròn bổn phận là tín đồ của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Các ông không trung thực , chúng tôi không tiếp các ông nữa, mời các ông về. Trước khi ra về, các ca nói trên nói rằng sẽ bắt ông Điền, chúng tôi sẽ không cho ông ra khỏi nhà và nếu ông về An Giang, ca tại đây sẽ bắt nhốt ông lại.

Đây là trò vu khống, chụp mủ, xuyên tạc để giở trò và có cớ để không cho ông Điền ra khỏi nhà và có thể sẽ bắt ông Điền để ngăn chận sự phẩn uất đang lan rộng trong tín đồ nhân sự việc không cho Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ cử hành Đại Lễ Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Kính mong các cơ quan truyền thông trong nước và hải ngoại loan tải sự việc nhà cầm quyền csVN trắng trợn chà đạp nhân quyền và quyền Tự Do Tôn Giáo tại VN.

Ngày 29 tháng 12 năm 2017

TM Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ

Chánh Thư Ký Trung Ương

Lê Quang Hiển

BẢN TIN

TẬN TRUNG VỚI ĐẠO, TẬN HIẾU VỚI THẦY

TẬN TRUNG VỚI ĐẠO, TẬN HIẾU VỚI THẦY, đó là bổn phận của người tín đồ PGHH, dù trong hoàn cảnh nào có thể là nghiệt ngã nhất, người tín đồ PGHH vẫn chấp nhận và quyết làm tròn.

Hôm nay, bất chấp sự cấm đoán của nhà cầm quyền csVN thông qua huyện Chợ mới cấm Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ tổ chức Đại Lễ Đản Sanh lần thứ 98 của Đức Huỳnh Giáo Chủ vào ngày 25/11 âm lịch nhằm 10/1/2018 sắp tới, 6h sáng hôm nay trên 25 anh em Trị Sự Viên của Giáo Hội tỉnh An Giang đã tề tựu tại trụ sở tạm thời của Trung Ương Giáo Hội tại xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang và đã cơ bản hoàn thành dựng lễ đài kỷ niệm.

Vào lúc 15 h cùng ngày, Giáo Hội Trung Ương và cùng các Giáo Hội tình An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp đã đến địa điểm dự lễ an vị chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ tại lễ đài.

Không biết từ đây đến ngày chánh lễ, nhà cầm quyền VN thông qua huyện Chợ Mới sẽ đối xử như thế nào, nhưng dù thế nào tất cả Trị Sự Viên các cấp của Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ vẫn quyết một lòng thể hiện bổn phận của người tín đồ PGHH cho dù đó là tù tội hay hơn thế nữa để bảo vệ niềm tin tôn giáo của mình.

Ngày 27 tháng 12 năm 2017

TM Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý

Chánh Thư Ký Trung Ương

Lê Quang Hiển