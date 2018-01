Cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair: Nên Đảo Ngược Brexit

LONDON - Cựu Thủ Tướng Tony Blair hô hào đảng Lao Động hậu thuẫn yêu cầu lật ngược tiến trình Brext.Tuy không còn là thủ lãnh của đảng Lao Động hay đại diện của số đông cử tri, ông Blair khuyến cáo: không còn nhiều thì giờ để chuyển hướng.Trong 1 bài tham luận phổ biến qua trang mạng Institute for Global Change do ông thành lập, cựu Thủ Tướng Blair kêu gọi đảng Lao Động tham gia cuộc đấu tranh để vương quốc UK không ly thân với EU. Ông mô tả lập trường của đảng Lao Động đang là hoang mang, lúng túng. Ông xác quyết: ly khai với EU không bao giờ và không thể là giải pháp – theo ông, hãy để Brexit của đảng Bảo Thủ trở thành 100% Bảo Thủ, nếu tiếp tục Brexit và cả quyết từ giã “thị trường đơn”, tiến trình Brexit non trẻ sẽ là sự e thẹn của đảng Lao Động.Vị Thủ Tướng thời kỳ 1997-2007 tiên đoán UK sẽ trở thành nghèo hơn, yếu hơn sau Brexit.Hồi Tháng 12, ông Blair tuyên bố: công dân UK xứng đáng đuợc tham gia 1 cuộc trưng cầu dân ý khác, vì các điều kiện thực tế đã khác, và mọi người đổi ý. Ông khuyến cáo: ý nguyện của dân chúng không thể bị thách thức hay bị từ chối, đặc biệt là cử tri của đảng Lao Động đã ủng hộ Brexit chỉ vì các quan ngại về kinh tế và văn hoá.Theo kết quả thăm dò của Mile End Institute thuộc Queen Mary University (London) 80% cử tri của đảng Lao Động muốn trưng cầu dân ý về các điều kiện của Brexit.Nhà báo nhắc lại: 52% cử tri tán đồng Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý giữa năm 2016 và 18 tháng sau có tới 50% đối tượng phỏng vấn ủng hộ trưng cầu dân ý thứ nhì. 34% không đồng ý.Ông Tom Watson, là phó thủ lãnh đảng Lao Động, không loại trừ trưng cầu dân ý 1 lần nữa – nhưng 3 viên chức cùng đảng cả quyết “đó không là chính sách của đảng Lao Động”.Thủ Tuớng Theresa May của chính quyền Bảo Thủ thiểu số đã loại bỏ ý kiến trưng cầu dân ý lại.