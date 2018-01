Bão Tuyết, Lạnh Cắt Da Chết Người Khắp Miền Đông Ở Mỹ, Với Sức Gió 70 Dặm/Giờ Từ New Jersey Đến Delaware, 17 Chết

NEW YORK - Cơ quan khí tượng liên bang cho hay: bão tuyết mạnh như bom tại vùng đông bắc Hoa Kỳ trút tuyết, tạo băng, gió lạnh cắt da với áp suất không khí mạnh như siêu bão Sandy năm 2012.Thời tiết khác thường này đã làm hủy bỏ hàng ngàn chuyến bay, đóng cửa trường học từ New Jersey đến Delaware. Tình hình nguy hiểm chết người có thể kéo dài đến qua cuối tuần.Chuyên viên khí tượng Janice Dean của Fox News nhận xét: số đo của luồng áp suất tạo bão này 950 milibars, là mạnh chưa từng thấy. Với siêu bão Sandy, số đo tương ứng là 945 milibars khi đổ bộ đất liền.Báo động về hiện tượng chói loà mắt (blizzard) do tuyết gây ra đuợc ban hành từ Delaware, Virginia, Maryland đến New York, New Jersey và vùng duyên hải New England – những nơi này sẽ thấy ít nhất 1 foot tuyết. Về huớng bắc, gần 2 feet tuyết đuợc dự báo.Chuyên viên Dean cũng loan báo gió giựt tốc độ 70 dặm giờ tại bờ Đại Tây Dương của Massachusetts vào chiều Thứ Năm.Bão di chuyển theo hướng đông nam sẽ đưa tuyết hiếm hoi tới Florida – thành phố Tallahassee của Florida thấy tuyết lần đầu từ gần 30 năm. Dân Charleston (South Carolina) có thể thấy 5 inches tuyết, và nửa inch tuyết tại Savannah (Georgia).Khi tuyết đã đi qua, không khí lạnh vẫn là nguy hiểm chết người, theo cảnh báo của bà Dean, nhất là tại những nơi mất điện.Tại Connecticut, cư dân mua sạch luơng thực tại cac siêu thị để phòng bị. Tại khu vực Boston, ban quản lý của siêu thị Market Basket sắp xếp lại ca làm việc để bảo đảm hàng trong kho đuợc bày ra kệ, đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của khách hàng.Số tử vong có liên quan với thời tiết lạnh khác thường tính vào chiều Thứ Tư là 17, tại Texas, Mississippi và Michigan, gồm 2 người vô gia cư tại Houston.