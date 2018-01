Ký Giả Michael Wolff Sắp Ra Sách Thuật Lời Kể Của Cố Vấn Bannon: Trump Sợ Bị Đầu Độc: Cấm Công Nhan Đụng Bàn Chải Đánh Răng, Ăn Burger McDonald, Thêm 1 Ổ Khóa Phòng, Đặt Thêm Máy Camera

WASHINGTON - 1 đoạn trong tập sách về nội bộ chính quyền Trump của ký giả Michael Wolff cho hay: đã từ lâu ông Trump sợ bị đánh thuốc độc, và đó có thể là lý do để ông ăn burger của nhà hàng McDonald.Trước đây đã có tin ông Trump sai cận vệ đi mua burger của McDonald khi thực đơn tại Bạch Ốc là không vừa ý.Nhà báo Wolff viết trong tập sách sắp xuất bản: ông Trump lui về phòng ngủ riêng, là lần đầu tiên từ thời Kennedy vợ chồng TT có 2 phòng ngủ riêng – trong những ngày đầu tiên tại Bạch Ốc, ông ra lệnh đặt thêm 2 màn ảnh truyền hình, thêm 1 ổ khoá cửa bất kể Mật Vụ cương quyết đòi đuợc tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp.Theo ký giả Wolff, tâm lý sợ hãi của ông Trump đưa tới 1 số quy định mới tại Bạch Ốc, như cấm công nhân dọn dẹp vệ sinh đụng chạm bàn chải đánh răng và vật dụng cá nhân của ông Trump. Hơn thế, ông Trump muốn tự thay tấm trải giường và quyết định khi nào giặt.Tập sách của ông Wolff ghi nhận 1 thói quen khác của TT Trump là gọi điện thoại cho bạn bè trong khi ăn burger tại phòng ngủ.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng luật sư của TT Trump dọa kiện ông Steve Bannon. Bản tin viết như sau.WASHINGTON - Luật sư của TT Trump gửi công văn để phản đối và kết thúc các phát biểu xúc phạm của ông Steve Bannon, nguyên chiến luợc gia Bạch Ốc.Ông Steve Bannon bị tố cáo xâm phạm các thỏa thuận mật khi nói chuyện với nhà báo Michael Wolff, tác giả của tập sách về nội bộ chính quyền Trump sắp phát hành.Tập sách tựa đề “Fire and Fury: Inside the Trump White House” thuật lại các tiết lộ của ông Bannon về TT tỉ phú New York và các cộng sự viên thân cận.Khi bình luận về buổi gặp gỡ luật sư Nga hưá cung cấp thông tin bẩn về ứng viên Clinton tại Trump Tower hồi THáng 6-2016, ông Bannon nói “Ngay cả khi bạn nghĩ rằng chuyện này không là phản bội, không yêu nước, hay là tồi tệ, tôi nghĩ rằng bạn nên gọi FBI tức khắc”.Tham vụ báo chí Sarah Sanders tuyên bố hôm Thứ Tư “TT rất giận và bất mãn với những điều đuợc thuật lại trong tập sách của ông Wolff” và mô tả những lời kể là loại “tiểu thuyết hư cấu rác rưởi”.