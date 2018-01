Singapore: Vũ Nhôm Về Lại VN

HANOI -- Vũ Nhôm, tức Thượng Tá Tình Báo CSVN Phan Văn Anh Vũ, đã bị Singapore trục xuất về Việt Nam.Bản tin RFA ghi rằng Ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh Vũ ‘nhôm’, đang bị Bộ Công An Hà Nội giam giữ, sau khi Singapore trục xuất ông này về Việt Nam vào chiều ngày 4 tháng 1/2018.Bộ Công An Việt Nam ra thông cáo cho biết đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành công tác điều tra theo qui định của pháp luật. Ông này bị đưa về nước trên chuyến bay của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam-VietnamAirlines, và chiếc máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài lúc sau 15:30 phút.Phía Singapore nói rằng ông Phan Văn Anh Vũ vi phạm Luật Di Trú của nước này và đã bắt giữ ông Vũ vào cuối tháng 12 vừa qua khi đương sự đang tìm cách sang Malaysia.Truyền thông trong nước dẫn lời Bộ Nội Vụ Singapore rằng ông Phan Văn Anh Vũ từng ra vào tiểu quốc này bằng hai hộ chiếu Việt Nam khác nhau; trong đó có một hộ chiếu không đúng nhân dạng. Ông này còn sở hữu thêm một hộ chiếu thứ ba.Theo Thông báo của Bộ Nội Vụ Singapore mà một số cơ quan truyền thông trong nước có được thì trong lần nhập cảnh mới nhất vào Singapore, ông Phan Văn Anh Vũ đã khai báo sai sự thật với Cục Xuất Nhập Cảnh & Cửa Khẩu Singapore (ICA). Tình trạng này cũng như các lần trước khi ông này vào Singapore.Phía Singapore hoàn tất điều tra về ông này và áp dụng hình thức ‘cảnh cáo nghiêm khắc’ thay vì ‘truy tố’ đương sự. Ngoài ra Cục Xuất Nhập Cảnh & Cửa Khẩu Singapore đã hủy ‘visit pass’ của ông Phan Văn Anh Vũ, đồng thời trục xuất ông khỏi Singapore theo qui định trong Luật Di Trú nước này.Một chi tiết khác được cho biết là ông Phan Văn Anh Vũ bị truy nã theo Cảnh báo đỏ của Interpol do chính phủ Việt Nam ban hành.Ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh Vũ ‘nhôm’, là một đại gia bất động sản và cũng là một thượng tá an ninh Việt Nam. Vào ngày 21 tháng 12, ông bị khởi tố về tội ‘Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước Việt Nam’ theo điều 263 Bộ Luật Hình sự năm 1999.Sang ngày 22 tháng 12 năm 2017, ông Vũ bị Chính phủ Hà Nội phát lệnh truy nã. Đến ngày 28 tháng 12, tờ Strait Times loan tin ông bị bắt tại Singapore khi đang tìm đường sang Malaysia.Ông Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, ngụ tại thành phố Đà Nẵng, là Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79; Chủ tịch Hội Đồng Thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng. Ngoài ra, ông này còn sở hữu cổ phẩn trong nhiều dự án khác tại Việt Nam.Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 là công ty mua nhiều nhà công sản hóa giá nhất ở Đà Nẵng trong thời gian qua. Bản thân ông Vũ ‘nhôm’ là chủ sở hữu của nhiều lô đất được gọi là vàng tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.Trong khi đó, bản tin BBC cho biết chính quyền Singapore tiết lộ rằng Vũ Nhôm 'có ba hộ chiếu'...Một thông cáo của Bộ Nội vụ Singapore cho biết ông Vũ có ba hộ chiếu, trong đó có hai hộ chiếu Việt Nam.Thông cáo này xác nhận lại ông Vũ vào Singapore dùng một hộ chiếu tên giả, đồng thời có một hộ chiếu Việt Nam dùng tên thật.Bộ Nội vụ Singapore nói ông Vũ từng dùng hai hộ chiếu Việt Nam này vào Singapore trước đây.Mặt khác, bản tin RFI nêu câu hỏi: Vụ ''Vũ Nhôm'' liệu có tác hại đến Việt Nam?RFI dẫn ra một bài báo trên báo mạng Hồng Kông Asia Times về tác hại tiềm tàng của vụ ông Vũ bỏ trốn ra ngoại quốc, đe dọa công bố những thứ mà ông cho là tài liệu bí mật.Tác giả bài báo Shawn W. Crispin đã liên kết hai yếu tố: Chính quyền Việt Nam đã truy tố ông Vũ về tội «tiết lộ bí mật Nhà nước», và bản thân ông Vũ, ngoài tư cách là một đại gia địa ốc, còn là một sĩ quan tình báo, trên nguyên tắc có khả năng nắm giữ nhiều bí mật quan trọng.Theo tờ Asia Times, là một thành viên Tổng Cục 5 của bộ Công An Việt Nam, ông Phan Văn Anh Vũ được cho là có thông tin chi tiết về vụ gọi là «bắt cóc» cựu lãnh đạo PetroVietnam Trịnh Xuân Thanh tại Đức vào năm ngoái. Việt Nam khẳng định là ông Thanh đã tự nguyện về nước để ra đầu thú, trong lúc chính quyền Đức lại cho rằng ông Thanh đã bị Việt Nam cử gián điệp qua Berlin bắt cóc đưa về nước.Nhà báo Shawn Crispin cho biết thêm là nhiều thông tin bằng tiếng Việt khẳng định rằng khi trốn qua Singapore, ông Vũ có mang theo nhiều giấy tờ bí mật để cung cấp cho cảnh sát Đức thông tin về vụ bắt cóc ông Thanh, kể cả nhân dạng của người ra lệnh tiến hành vụ này. Các nguồn tin trên còn cho rằng ông Vũ sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng ở Đức.Về phần ông Trịnh Xuân Thanh, Asia Times ghi nhận việc ông đang bị buộc tội tham nhũng, trong một vụ liên quan đến 22 quan chức khác của PetroVietnam, trong đó có cả cựu ủy viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng, một người từng được coi là có khả năng trở thành tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam trong tương lai.RFI ghi rằng theo ông Shawn Crispin, bằng chứng về sự tham gia ở cấp cao trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cũng có thể đe dọa hiệp định thương mại tự do Liên Hiệp Châu Âu- Việt Nam vào thời điểm Hà Nội đang cố gắng đa dạng hoá thương mại quốc tế để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc và sự mất mát do việc Mỹ rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương.Câu hỏi bây giờ la: hồ sơ mật Vũ Nhôm cầm ra hải ngoại đang ở tay ai?