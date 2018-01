Kẹt Xe, Minh Oan, Buôn Người, Vũ Nhôm, Học Thêm...

Xuân NiệmVậy là Vũ Nhôm bị Singapore bàn giao về cho Hà Nội... trong khi đất nước loanh quanh chuyện kẹt xe hàng ngày, buôn người quậy phá xã hội và thầy cô cứ mải dạy thêm...Báo Người Lao Động kể chuyện điển hình nhân vật xã hội chủ nghĩa: trên chuyến bay VJ693 của hãng hàng không Vietjet (ghế ngồi 6C), khởi hành ngày 29-12-2017 từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đi sân bay Liên Khương (Đà Lạt).Ông M.V.Đ. đã không ngồi đúng vị trí ghế ngồi ghi trên vé. Một nam tiếp viên của chuyến bay VJ693 đã nhắc nhở ông Đ. ổn định chỗ ngồi nhưng ông Đ. không tuân theo hướng dẫn của tiếp viên mà cãi lại. Sau đó, ông M.V.Đ. còn vung tay đánh vào mặt tiếp viên.Báo Thanh Niên kê: ở cả TP.SG lẫn Hà Nội, ngay cả không phải trong giờ cao điểm thì nhiều tuyến đường vẫn luôn trong tình trạng chật kín ô tô.Mỗi ngày, TP.SG có khoảng gần 200 ô tô đăng ký mới và với mức thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN đã chính thức về mức 0% từ 1.1, nỗi lo ùn tắc giao thông lại đang khiến người dân ngán ngẩm, mệt mỏi.Báo Tuổi Trẻ kể: Chết 5 năm mới được minh oan tội giết vợ.Bị bắt với cáo buộc giết vợ, phải ngồi tù 11 năm dù không có xét xử, ông Mưu Quý Sường mang thân phận bị can ròng rã 36 năm rồi phải ôm nỗi oan giết vợ xuống mồ.Infonet kể: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đắk Nông, từ năm 2011-2015, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ mua bán người, trong đó 33 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, 19 nạn nhân bị bán sang Malaysia. Tuy nhiên, chỉ có 14 nạn nhân được giải cứu, tiếp nhận hoặc trở về.RFA kể: Ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh Vũ ‘nhôm’, đang bị Bộ Công An Hà Nội giam giữ, sau khi Singapore trục xuất ông này về Việt Nam vào chiều ngày 4 tháng Giêng.Bộ Công An Việt Nam ra thông cáo cho biết đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành công tác điều tra theo qui định của pháp luật. Ông này bị đưa về nước trên chuyến bay của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam-VietnamAirlines, và chiếc máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài lúc sau 15:30 phút.Phía Singapore nói rằng ông Phan Văn Anh Vũ vi phạm Luật Di Trú của nước này và đã bắt giữ ông Vũ vào cuối tháng 12 vừa qua khi đương sự đang tìm cách sang Malaysia.Bản tin VietnamNet kể về bức thư mà một nhóm học sinh Trường THPT Núi Thành (Quảng Nam) đã đăng trên một Facebook ảo:“Thầy cô trường THPT Núi Thành hãy thôi ép buộc học sinh học thêm... Đầu năm học chúng em đã bị hù dọa đủ các kiểu để đăng ký học thêm như: có giáo viên bắt chúng em ai đi học thêm giơ tay ngay trong giờ học chính. Đi học thêm thầy cô sẽ giải hoặc gợi ý những bài sẽ cho ra đề kiểm tra. Không đi học thêm thầy cô chèn ép. Có trường hợp không học thêm thì không bao giờ được học sinh giỏi..."Báo SGGP kể: Ngày 4-1, Công an quận Tân Bình, TPSG cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thiện Trung (ngụ đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10) để điều tra xử lý về hành vi "Cướp tài sản". Nạn nhân là chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trú quận Tân Bình).Trước đó, sáng 2-1, chị T. tới trụ sở công an trình báo về việc bị một nam tài xế taxi Uber dùng dao khống chế cướp nhiều tài sản giá trị như: túi xách, ĐTDĐ iPhone 7 Plus, 8 triệu đồng cùng một số ngoại tệ.Bản tin TTXVN kể: Ngày 1-1-2018 là ngày đầu tiên UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) triển khai việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử. Trong ngày đầu tiên, bên cạnh những ý kiến đồng tình, vẫn còn nhiều du khách tỏ ra chưa hài lòng về mức thu và việc thu phí tham quan di tích Yên Tử.Hà Nội Mới kê chuyện không mới: Dựng “lều lán” án ngữ vỉa hè!Sau 10 tháng TP Hà Nội tổ chức lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, tình trạng hè đường bị “tái chiếm” đã xuất hiện ở nhiều tuyến phố, đặc biệt trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tuyến đường Láng, đoạn từ cầu Cót đến cầu 361 với tình trạng bày bán hàng hóa, dựng lều lán ngay trên vỉa hè diễn ra từ nhiều tháng nay, là một ví dụ.Báo Lao Động kể: Đề án đào tạo 23.000 tiến sĩ, kết quả thấp thảm hại.Đề án 911 theo Quyết định 911/QĐ-TTg ngày 17.6.2010 của Thủ tướng Chính phủ có tổng kinh phí 14.000 tỉ đồng với mục tiêu đào tạo 23.000 TS.Riêng giai đoạn 2012–2016, chỉ tiêu đào tạo là 12.800 NCS nhưng tính đến hết năm 2016, tổng số NCS trúng tuyển thực nhập học là 4.024 NCS, đạt 31,4% so với chỉ tiêu của giai đoạn và bằng 17,5% của đề án.Trong đó, 787 NCS tốt nghiệp và được cấp bằng đạt 6% chỉ tiêu tính đến năm 2016 và bằng 3,5% cả đề án.Bản tin VOV kể chuyện: Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu của người dân.Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng đã 9 lần giao dịch rút tiền tại các ngân hàng ở Việt Nam với số tiền lớn sau khi giả danh công an lừa đảo.Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa bắt giữ nhóm 9 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong nhóm này, có 4 người mang Quốc tịch Đài Loan -Trung Quốc.Báo Pháp Luật kể chuyện thuôc giả: Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, TP yêu cầu rà soát, truy tìm nguồn gốc thuốc Lincomycin 500mg giả đang lưu hành trên thị trườngTheo đó, mẫu thuốc Lincomycin 500mg giả được Trung tâm kiểm nghiệm Gia Lai lấy mẫu tại quầy thuốc Hồng Loan (thôn 2, xã Thắng Hưng, huyện Chư P Rông, tỉnh Gia Lai). Thuốc viên nang Lincomycin 500mg giả được phát hiện tại Gia Lai mạo danh Công ty Cổ phần dược và vật tư y tế Thanh Hóa có SĐK VD-13906-11, số lô 175, HD 06.12.2019.