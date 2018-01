Những Vấn Đề Di Trú Nổi Bật Trong Năm 2017; Chính Sách Di Trú Thay Hình Đổi Dạng: Giảm Số Người Không Phải Là Công Dân Hoa Kỳ - Hợp Pháp Hay Bất Hợp Pháp - Ở Hoa Kỳ

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Không thể tường trình những diễn biến về chính sách di trú Hoa Kỳ mà không nói đến tên một người. Đó là Tổng thống Donald Trump. Điều này có nghĩa là những diễn biến trong năm 2017 không phát xuất từ những tác động của Quốc hội, mà chỉ phát xất từ những tác động hành pháp của ông Trump.Đã gần một năm qua kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Ông đã đưa ra một số những quyết định quan trọng về việc thi hành luật di trú. Các chuyên gia về di trú tin rằng điểm chính trong những tác động hành pháp của ông Trump là giảm số người không phải là công dân tại Hoa Kỳ, bao gồm những di dân hợp pháp và không hợp pháp. Ông Trump khẳng định rất rõ: ông chỉ muốn những di dân trẻ, có giáo dục cao, đầy năng khiếu, nói được tiếng Anh từ Âu Châu, Gia Nã Đại hoặc Úc Châu. Ông không muốn những di dân hoặc người tỵ nạn đến từ Phi Châu, Trung Đông, Mễ Tây Cơ, Trung và Nam Mỹ Châu.Bức tường biên giới Hoa Kỳ/Mễ Tây Cơ là chủ đề thường xuyên được nhắc đến trong những buổi vận động tranh cử của ông Trump và là một trong những ý kiến về chính sách rất được ông ưa chuộng. Mục đích của bức tường biên giới này là làm giảm di dân từ Mễ Tây Cơ.Ông Trump cũng đã đưa ra một số nội dung của những tác động hành pháp đòi hỏi việc "cấm du lịch" hoặc "cấm người Hồi giáo". Điều này làm cho việc du lịch từ một số nước có đa số dân là Hồi giáo gặp khó khăn và bất định. Việc cấm này, phối hợp với "việc kiểm sóat vô cùng kỹ lưỡng" về người Hồi giáo nộp đơn xin chiếu khán (visa), là cách làm giảm số di dân.Ngay sau khi ông Trump làm tổng thống, ông đã ban hành nhiều lệnh thi hành luật pháp an ninh nội an và biên giới. Ông muốn có nhiều nhân viên thi hành luật pháp. Ông muốn trừng phạt những thành phố có nhiều di dân không có giấy tờ hợp lệ. Ông muốn mau chóng đưa những người vượt biên bất hợp pháp vào nhà giam. Và ông muốn nhanh chóng trục xuất những người đang chờ bị trục xuất.Trong tháng 11, 2017 vừa qua, Tổng thống Trump đã chấm dứt chương trình Tạm Thời Bảo Vệ Quy Chế (Định Cư) của hàng chục ngàn người dân Nicaragua và Haiti đã phải rời bỏ quê hương của họ sau những trận thiên tai. Họ sẽ phải trở về nước sớm.Ông Trump cũng đã giảm số người tỵ nạn mỗi năm được nhập cảnh Hoa Kỳ xuống còn 45.000 người. Đây là con số thấp chưa từng thấy. Tiếp tục khẩu hiệu "Hoa Kỳ Trước Hết" (America First) trong chính sách ngọai giao, Tổng thống Donald Trump đã kéo Hoa Kỳ ra khỏi một kế họach của Liên Hiệp Quốc đang tìm cách hợp tác tòan cầu nhằm bảo vệ sự an tòan và quyền của người tỵ nạn và di dân.Trong tháng 9 vừa qua, hành pháp Trump đã chấm dức chương trình Tạm Hõan Thi Hành (Lệnh Trục Xuất) Những Người Đến (Hoa Kỳ) Từ Thơ Ấu (tức Deferred Action for Childhood Arrivals - DACA), có thể trợ giúp khỏang 800.000 thanh niên không có giấy tờ hợp lệ. Ông yêu cầu Quốc hội tìm một giải pháp hợp lệ cho vấn đề này vào tháng 3 năm 2018.Tổng thống Trump cũng nói rằng ông ủng hộ Dự luật Cải Tổ Di Trú Hoa Kỳ Để Việc Làm Vững Mạnh (tức dự luật Reforming American Immigration for Strong Employment - RAISE), nhắm vào việc làm giảm mức di dân hợp pháp xuống một nửa, tức từ 1 triệu người một năm xuống còn 500 ngàn mỗi năm. Dự luật này sẽ không giải quyết được những vấn đề hiện nay với hệ thống di trú Hoa Kỳ, mà thực tế sẽ có thể làm cho những vấn đề này tệ hơn.Dự luật RAISE cũng sẽ giới hạn chiếu khán di dân đòan tụ gia đình đối với vợ-chồng và con nhỏ của công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân hợp pháp. Cha-mẹ và các con trưởng thành sẽ chỉ được phép du lịch mà thôi. Mục đính của dự luật RAISE nhằm giảm số di dân hợp pháp xuống một nửa trong 10 năm nữa.Vì những hạn chế về di trú hợp pháp theo luật hiện hành, hơn 11 triệu di dân vẫn phải sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Dự luật RAISE không cho những người này con đường dẫn đếp hợp pháp hóa. Dự luật này chỉ muốn trục xuất họ mà thôi. Nếu Dự luật RAISE trở thành luật, nó sẽ có thể đưa đến việc gia tăng di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.Mục tiêu của hành pháp Trump nhằm giảm tất cả di dân đến Hoa Kỳ. Trong năm 2018, chúng ta có khả năng nhìn thấy sự tiếp tục thi hành các chính sách cố gắng làm giảm số người không là công dân Mỹ sinh sống tại Hoa Kỳ. Nỗ lực của ông Trump muốn giảm số di dân, kể cả việc trục xuất những di dân bất hợp pháp. Ông có tham vọng thay đổi những luật cho cả di trú hợp pháp lẫn bất hợp pháp.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Nếu có những thay đổi về luật di trú, khi nào luật này có hiệu lực?- Đáp: Thông thường, luật mới cũng phải mất ít nhất từ 6 đến 12 tháng mới có hiệu lực.- Hỏi: Người bảo lãnh có nên đợi luật có những thay đổi trước khi nộp đơn bảo lãnh cho sở di trú không?- Đáp: Không ai có thể chắc chắn những gì sẽ xảy ra trong năm 2018, nhưng nói chung, chúng tôi luôn đề nghị qúy vị nên nộp đơn bảo lãnh ngay bây giờ thay vì chờ đợi.- Hỏi: Hoa Kỳ được xây dựng bởi người di dân và sẽ luôn luôn cần người di dân để hỗ trợ kinh tế và mang lại những hòai bão cần thiết để giữ cho đất nước hùng mạnh. Chính người di dân mới làm cho Hoa Kỳ Hùng Mạnh. Tổng thống của chúng ta có sai điều gì không?- Đáp: Ông Trump đại diện cho nhiều người Mỹ sợ người di dân lấy đi công việc của họ, hoặc sẽ đi xin tiền trợ cấp xã hội, hoặc không muốn hòa nhập vào nền văn hóa Hoa Kỳ. Tất cả những điều này đều sai lầm. Họ chỉ dựa trên cảm tính và sơ hãi hơn là thực tế. Đó là cách mà ông Trump điều hành trách vụ của ông - chỉ dựa trên cảm tính hơn là thông minh.