MADISON NGUYỄN GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG THƯƠNG MẠI THUNG LŨNG ĐIỆN TỬ SILICON VALLEY



San Jose- Trần Củng Sơn- Hội Silicon Valley Organization- tên mới của Silicon Valley Chamber of Commerce- tạm dịch là Phòng Thương Mại của Thung Lũng Điện Tử, vừa thông báo rằng Madison Nguyễn sẽ giữ chức Phó Giám Đốc (Executive Vice President). Cô sẽ làm việc vào ngày 15/01/2018.

Hội Silicon Valley Organization – viết tắt là SVO- có khoảng 170 ngàn hội viên gồm những công ty, những doanh nhân, cơ sở thương mại của vùng thung lũng điện tử nổi tiếng thế giới tại Bắc Cali trong đó có Google, Yahoo, Microsoft, Intel, AT&T, Apple, Samsung…

Vai trò của chức Phó Giám Đốc này là hỗ trợ cho các hoạt động của Hội SVO như đưa ra các chính sách liên quan đến kinh tế và cộng đồng, vận động phát triển thương mại, hỗ trợ các sinh hoạt chính trị.

Người Phó Giám Đốc cũ là ông Derrick Seaver rời khỏi SVO để làm công việc khác.

Madison Nguyễn từng là người Việt Nam đầu tiên giữ chức Nghị Viên Thành phố San Jose trong 2 nhiệm kỳ từ 2005- 2014, giữ chức Phó Thị Trưởng San Jose 2010-2014, Uỷ viên Giáo Dục Học khu Franklin McKinley 2002- 2005.

Cô có bằng Cao học Xã hội Đại học Chicago, Nghiên cứu sinh ban Tiến sĩ đại học Santa Cruz, từng dạy học trường De Anza College trước khi bước vào con đường chính trị.

Madison Nguyễn xuất bản cuốn hồi ký Vietnam to America: My Journey of Dreams năm 2012.

Trong 9 năm ở Hội đồng Thành phố San Jose, Madison Nguyễn hăng say hoạt động và quen biết nhiều các chính khách và giới thương mại ở Silicon Valley.

Sau khi mãn nhiệm dân cử, Madison Nguyễn giữ chức Giám đốc Hội Hunger at Home, là hội thiện nguyện giúp đỡ cho những người nghèo ở San Jose. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Madison Nguyễn đã tổ chức một buổi tiệc gây quỹ cho Hội này thu được mấy trăm ngàn mỹ kim. Có thể kết quả tốt đẹp này cho thấy tài quản trị và tổ chức của Madison Nguyễn để cô được mời làm công việc mới tại Silicon Valley Organization.





Hội Silicon Valley Organization- tạm gọi là Phòng Thương Mại rất có thế lực, đối trọng với Nghiệp Đoàn. Một bên là đại diện quyền lợi cho giới kinh doanh, một bên là đại diện cho giới công nhân. Hầu hết các ứng cử viên chính trị đều cần sự ủng hộ của một thế lực hoặc là Phòng Thương Mại hoặc là Nghiệp Đoàn.

Madison Nguyễn cho biết rằng cô rất hãnh diện và vui mừng khi được mời giữ chức Phó Giám Đốc Silicon Valley Organization; với nhiều kinh nghiệm hoạt động trước đây cô sẽ làm tốt nhiệm vụ mới của mình, đáp ứng sự tin tuởng của Hội SVO.

Madison Nguyễn coi như là người Việt Nam đầu tiên giữ một chức vụ quan trọng của một Hội có nhiều thế lực trong giới thương mại của vùng Thung lũng Điện tử nổi tiếng thế giới.

Từ hoạt động xã hội, giáo dục đến dân cử rồi bây giờ thương mại, Madison Nguyễn luôn luôn tìm cho mình một hướng đi mới đầy sinh động. Được hỏi rằng có còn muốn tham gia tranh cử một chức vụ dân cử nào đó trong tương lai thì Madison Nguyễn chỉ cười và trả lời rằng nào ai biết được.