Trump Hứa: Giúp Dân Iran Lấy Chính Quyền; Iran: Biểu Tình Bênh/Chống Chế Độ Khắp Nước

WASHINGTON - Từ sáng sớm Thứ Tư, twitter của TT Trump hưá giúp dân Iran giành lại chính quyền, mở rộng sự khuyến khích phong trào chống chính quyền tại Iran.Twitter ghi “Hãy tôn trọng dân chúng Iran trong lúc họ tìm cách lấy lại chính quyền – các người sẽ thấy hậu thuẫn lớn từ Hoa Kỳ vào thời điểm thích hợp”.Twitter này không mô tả cụ thể hậu thuẫn là gì, và khi nào.1 ngày trước, TT Trump mô tả chế độ Tehran là bạo tàn và tham nhũng, bất kể các cảnh cáo về hậu quả của can thiệp.Đại diện của Hoa Kỳ tại LHQ đã yêu cầu họp HĐ Bảo An để thảo luận về biến động tại Iran đã gây thiệt mạng 21 người từ Thứ Năm tuần qua - ĐS Haley tuyên bố “Dân Iran biểu tình đòi tự do”.Từ khi vào Bạch Ốc làm nhiệm vụ lãnh đạo hành pháp, TT tỉ phú đã từ bỏ định hướng ngoại giao của triều Obama để củng cố liên minh với Israel và Saudi Arabia cùng đối đầu Iran như là 1 thế lực cạnh tranh ảnh hưởng vùng.Đáp lại các chỉ trích từ Washington, các viên chức Tehran tố cáo Hoa Kỳ, Anh và Saudi phối hợp xúi giục biểu tình chống chính quyền tại Iran.Lãnh tụ Ali Khamenei gọi họ là kẻ thù của nuơc cộng hoà Hôi Giáo.Hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình sang ngày thứ 7, với ít nhất 20 người chết và không có vẻ gì lắng dịu.Đây là cuộc biểu tình chống chính quyền Iran lớn nhất kể từ cuộc biểu tình chống bầu cử tổng thống năm 2009, theo báo Washington Post cho biết.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng hàng chục ngàn người Iran tham gia biểu tình hậu thuẫn chính quyền Tehran. Bản tin viết như sau.TEHRAN - Trong lúc biểu tình chống chính quyền bùng nổ khắp lãnh thổ Iran từ mấy ngày qua, hàng chục ngàn người tại 5, 6 thành phố lớn tham gia biểu tình hậu thuẫn nhà cầm quyền Tehran, theo tin đài truyền hình nhà nước.21 người thiệt mạng và 450 người bị bắt tại các cuộc biểu tình phát sinh từ hôm 26-12 để phản đối điều kiện sống khó khăn vì nhiên liệu và luơng thực tăng giá.Phong trào xuống đường đã nhanh chóng biến thành phản ứng bất mãn với nhóm lãnh đạo Tehran, mang ý nghĩa chính trị.Truyền thông nhà nước cho biết: biểu tình ủng hộ chính quyền đuợc tổ chức tại ít nhất 10 thành phố, giương cao chân dung lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và biểu ngữ “Chúng tôi sẵn sàng, thưa lãnh tụ”, và “Đả đảo Hoa Kỳ”.Lên tiếng lần đầu tiên về bất ổn, ông Khamenei tuyên bố hôm Thứ Ba quy trách nhiệm thế lực ngoại bang xúi giục – ông tố cáo những kẻ bất đồng với chế độ cộng hoà Hồi Giáo vận dụng mọi phương tiện, gồm tiền bạc, vũ khí, tình báo và chính trị để gây khó khăn tại Iran.Trong vài ngày qua, TT Trump xác nhận sự ủng hộ phong trào biểu tình chống chính quyền tại Iran, mô tả biểu tình là phản ứng chống lại chế độ bạo tàn và tham ô.ĐS Nikki Haley, đại diện Hoa Kỳ tại LHQ, đã họp báo, tuyên bố “Mọi người yêu chuộng tự do dân chủ kề vai sát cánh với chính nghĩa của người dân Iran”.Tại thủ đô Iran, chánh án toà cách mạng cảnh báo: người biểu tình bị bắt có thể bị phạt bằng án tử hình vì dám gây chiến với đấng tối cao. Tin từ các mạng truyền thông xã hội chưa kiểm chứng cho hay biểu tình chống chính quyền vẫn tiếp tục từ chiều Thứ Ba qua rạng sáng Thứ Tư tại Tehran và các tỉnh.